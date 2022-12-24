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Австралиец поставил мировой рекорд по числу татуировок с Симпсонами

Австралиец поставил мировой рекорд по числу татуировок с Симпсонами

Автор:
24 декабря 2022 08:30
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Австралия   и так бывает   ну вы даете!   симпсоны   странные люди   тату   удивительное рядом   фанаты   
977
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Вы любите «Симпсонов»? Если да, то вы все равно не любите их так сильно, как Майкл Бакстер. Майклу 52 года, он живет недалеко от Мельбурна, Австралия. Он работает охранником в тюрьме, еще он сумел доказать всем, что он самый большой фанат «Симпсонов»!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Австралия   и так бывает   ну вы даете!   симпсоны   странные люди   тату   удивительное рядом   фанаты   
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11  комментариев
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9k
GROMOZEKA 2 часа назад
Люблю Симпсонов, хотя, как по мне, так идея с татухой полнейшая х@йня.
Впрочем кто мы такие?
Мужику самому нравится и ладно
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11k
♚ Мрачный Жнец ♚ 2 минуты назад
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4k
foggen2 16 минут назад
Я люблю сериал "Симпсоны".
За циничный,но умеренный стёб над реальностью,за весьма характерных героев,за тот момент,когда после начальных титров тебе не столь интересно,как они сядут всей семьёй на диван,как то что будет дальше.
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1k
Миша Полчаса назад
Как утверждает народная мудрость - если не поумнел до 40 лет, значит не поумнеет уже никогда.
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1k
vijilante 36 минут назад
Я фанат Симпсонов , но бить их на себе не вариант.
Как собственно и ЛЮБУЮ ДРУГУЮ татуировку.
Любая,не важно какая именно татуха это ОСОБАЯ ПРИМЕТА !
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2k
MPEG-8 48 минут назад
Фрау Абажур бы одобрила.
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2k
stb22 51 минуту назад
Старинная пословица.
Дураков не сеют и не жнут - они сами родятся.
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41k
Мойша Час назад
Идиотов на свете много...
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4k
Peter Griffin Час назад
На ноге уже другой пошёл.
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