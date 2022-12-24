Австралиец поставил мировой рекорд по числу татуировок с Симпсонами

977
8
Вы любите «Симпсонов»? Если да, то вы все равно не любите их так сильно, как Майкл Бакстер. Майклу 52 года, он живет недалеко от Мельбурна, Австралия. Он работает охранником в тюрьме, еще он сумел доказать всем, что он самый большой фанат «Симпсонов»!
Майкл Бакстер потратил около 12 000 австралийских долларов и 130 часов на татуировку Симпсонов. Его татуировщика, который сделал эту работу, зовут Джейд Бакстер-Смит.
×
×
«Я хотел сделать что-то уникальное, чего больше ни у кого нет и что никому даже не пришло бы в голову», - заявил Майкл. По его словам, он набивает себе татуировки уже более десяти лет. Работа над «Симпсонами», в частности, заняла 15 сеансов в течение одного года.
«Это зависимость, - говорит Бакстер. - Как только вы делаете одну, вы хотите больше и больше». Его тату включает в себя не только главных героев любимого мультсериала, таких как Гомер, Мардж, Барт, Лиза и Мэгги, но и других знаковых персонажей.
После многочисленных слухов в СМИ Книга рекордов Гиннеса официально подтвердила, что австралийцу Майклу Бакстеру принадлежит рекорд по «наибольшему количеству татуировок персонажей из одного мультсериала».
Благодаря татуировкам Майкла теперь узнают во всем мире. Его поклонники даже пытались убедить создателей «Симпсонов» Джеймса Л. Брукса и Мэтта Гроунинга пригласить Майкла в США для участия в шоу в анимационном формате.
«Меня везде узнают. Моим друзьям это нравится, особенно то внимание, которое я сейчас привлекаю. Все говорят мне, что татуировка потрясающая, особенно когда видят ее во плоти. Моей жене Шэрин и дочерям Мишель и Ребекке это нравится. Мой семилетний внук Коэн и моя пятилетняя внучка Мила считают, что это фантастика», — говорит Майкл.
Однако внимание привлекает не только Майкл Бакстер. Его татуировщица просто ошеломлена тем вниманием и интересом, которые достаются ей. Она не думала, что Майкл был серьезен, когда подошел к ней, сообщив ей о своих планах. После того, как работа была сделана, они вместе ездили на различные тату-выставки и конвенты. «Я рад, что Джейд использует меня для продвижения своей работы. На этой неделе у нас Мельбурн Экспо, - говорит Майкл. - Здесь люди тоже постоянно меня фотографируют».
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- 30+ людей, которые обнаружили кое-что интересное
- Парикмахер нашла применение состриженным волосам
- Удачное решение проблем с помощью подручных средств
- Коллекционер собирает камешки из-под ног
- Жена купила мужу свою резиновую заместительницу
Новости партнёров
Впрочем кто мы такие?
Мужику самому нравится и ладно
За циничный,но умеренный стёб над реальностью,за весьма характерных героев,за тот момент,когда после начальных титров тебе не столь интересно,как они сядут всей семьёй на диван,как то что будет дальше.
Как собственно и ЛЮБУЮ ДРУГУЮ татуировку.
Любая,не важно какая именно татуха это ОСОБАЯ ПРИМЕТА !
Дураков не сеют и не жнут - они сами родятся.