Австралиец поставил мировой рекорд по числу татуировок с Симпсонами

Однако внимание привлекает не только Майкл Бакстер. Его татуировщица просто ошеломлена тем вниманием и интересом, которые достаются ей. Она не думала, что Майкл был серьезен, когда подошел к ней, сообщив ей о своих планах. После того, как работа была сделана, они вместе ездили на различные тату-выставки и конвенты. «Я рад, что Джейд использует меня для продвижения своей работы. На этой неделе у нас Мельбурн Экспо, - говорит Майкл. - Здесь люди тоже постоянно меня фотографируют».