10 увлекательных историй о взломе кодов и шифров

В истории было множество случаев, когда люди сталкивались с различными кодами и шифрами. Некоторые удалось взломать, а некоторые так и остались тайной.
В 1938 году группа офицеров британской разведки — шпионов и дешифровщиков — провела месяц в загородном особняке в Блетчли-парке в Англии. Встреча проходила в обстановке секретности: всё выглядело так, будто сотня серьёзных джентльменов и их дамы (секретарши) прибыли отдохнуть и заняться стрельбой в некоем «клубе стрелков капитана Ридли». На самом деле особняк в мае 1938 года был куплен для нужд британской разведки и эта встреча была подготовкой к операции «Ультра». С 1939 года в Блетчли-парке начали работу дешифровщики. Там работали тысячи лучших математиков и аналитиков-криптографов во время Второй мировой войны. Это место, где расшифровали коды немецкой «Энигмы», что, по оценкам историков, помогло сократить войну на два года и спасти сотни тысяч жизней.
Источник:
2. Зодиак
Источник:
В конце 1960-х годов в Сан-Франциско неустановленный серийный убийца с псевдонимом Зодиак совершил семь нападений, пять из который закончились смертью жертв. Уже после второго нападения Зодиак начал рассылать письма в газеты, и эти послания включали шифровки, якобы содержавшие данные о нём. Он отправил шифрованное письмо из 340 слов в газету «Сан-Франциско кроникл», и его не могли раскодировать более 50 лет. Об этой загадке написано множество книг, статей, снято документальных и художественных фильмов. В декабре 2020 года частной следственной группе из трёх человек удалось расшифровать эти символы: оказалось, что в них нет ничего, кроме бреда убийцы. Он хвастался: «Я не боюсь газовой камеры, потому что она отправит меня в рай, потому что теперь у меня достаточно рабов, которые работают на меня». Увы, взлом кода Зодиака так и не помог установить его личность. Исследователи выдвинули ряд версий того, кто это мог быть, но единой версии нет.
3. Анна Листер
Источник:
В 19 веке человек по имени Джон Листер нашел странный код в дневниках своей тёти Анны.
Текст явно был зашифрован, чтобы скрыть истинный смысл написанного. Исследование показало, что Анна Листер создала собственный язык, позволявший ей свободно писать всё, что она думает, в условиях строгого социального давления того времени. Из кода ясно, что Листер была лесбиянкой и шифровала самые сокровенные записи. Код, который женщина называла своим «криптопочерком», был смесью древнегреческих и других символов. Дневники Листер содержат более 7000 страниц. Взломать этот личный код, использовавшийся одним человеком, для специалистов не составило большой проблемы.
4. Человек из Сомертона
Источник:
Тайна человека из Сомертона — одно из самых странных нераскрытых дел 20 века. 1 декабря 1948 года на пляже Сомертон (Австралия) нашли тело неизвестного мужчины. В кармане его брюк нашли клочок бумаги, вырванный из экземпляра очень редкого издания Омара Хайяма, на котором было написано всего два слова — Tamam Shud («Тамам Шуд»). В переводе они означают «конец». Экземпляр этой книги был найден в автомобиле недалеко от Сомертона примерно во время исчезновения и позже передан полиции. По словам владельца машины, окно было не до конца закрыто и книгу, видимо, протолкнули через щель. На последней странице книги нашли заметку, сделанную от руки. Она закодирована и этот код так и не смогли расшифровать, несмотря на усилия некоторых ведущих криптографов. Предполагают, что расшифровка кода приведет к дальнейшим подсказкам, которые могут помочь идентифицировать человека из Сомертона.
5. Почтовый голубь Nurp 40 TW
Источник:
В 2015 году житель английского графства Суррей чистил дымоход и нашел останки почтового голубя с прикрепленной к кости ноги красной капсулой. В ней был секретный код из 27 различных пятибуквенных слов. Во время Второй мировой войны голуби использовались как средство передачи секретного кода из континентальной Европы в Великобританию. Видимо, это сообщение так и не дошло до адресата. Но что означал код? Были обнаружены два идентификационных номера для голубя: NURP.40.TW.194 и NURP.37.OK.76. Отправитель голубя, «Sjt W Stot», посылал птицу в точку приёма, обозначенную как «X02». Всё это звучит запутанно, а данные по взлому кодов, которые использовались для расшифровки во время войны, теперь, вероятно, уничтожены. Так что этот код, вероятно, так и останется загадкой.
6. Зашифрованные записки Рики Маккормика
Источник:
В июне 1999 года в Уэст-Олтоне, штат Миссури, на кукурузном поле было обнаружено тело местного жителя без признаков насильственной смерти. По отпечаткам пальцев останки идентифицировали. Это оказался Рики Маккормик, безработный с судимостью, который за свою короткую жизнь жил по нескольким адресам. Однако смерть Маккормика была загадкой. Его тело находилось в 24 км от места его последнего жительства, при этом транспортного средства у него не было. В карманах у него нашли набор записок, содержащих код неизвестного происхождения. Считается, что код, состоящий из букв и цифр, связан с его загадочной смертью. К сожалению, ни ФБР, ни Американская ассоциация криптограмм не смогли расшифровать смысл записей, и дело зашло в тупик.
7. Рукопись Войнича
Источник:
История одной из самых загадочных книг в мире, манускрипта Войнича, восходит к пражскому алхимику по имени Георг Бареш. Бареш написал, что книга «бесполезно занимала место в его библиотеке», и умолчал о том, откуда она у него взялась. Книга содержит около 240 страниц, некоторые из которых явно отсутствуют, и полна увлекательных кодов, символов и иллюстраций. На некоторых иллюстрациях изображены практики фитотерапии средневековья, вулканы, обнаженные женщины с трубками и символы, связанные с астрологией. На других есть летающие замки, бестелесные головы или странные существа. Текст написан на «естественном языке», но некоторые из самых ярких криптологов мира озадачены его истинным смыслом. Теории относительно того, о чем может быть рукопись, включают предположения, что ее написал Леонардо да Винчи, что это книга, написанная инопланетянами, или это все просто очень удачная мистификация. Продолжающееся исследование текста предполагает, что он мог быть написан на некоем древнем языке, который с тех пор был утерян для истории, что объясняет, почему его никак не могут расшифровать.
8. Сокровища Фенна
Источник:
В 2010 году писатель и арт-дилер Форрест Фенн опубликовал свои мемуары, в которых подробно рассказал, что спрятал сундук с сокровищами «в горах где-то к северу от Санта-Фе». Сундук был спрятанов Скалистых горах в 1988 году, когда Фенну сообщили, что он неизлечимо болен (позже оказалось, что это не так). В книге было девять скрытых подсказок относительно местонахождения сокровища. Они находились в 24-строчном стихотворении. Среди спрятанных сокровищ были золотые самородки, ювелирные изделия и драгоценные камни общей стоимостью от одного до двух миллионов долларов. Загадочные подсказки советовали начать «там, где останавливаются тёплые воды» и отправиться куда-то, «где нет места кротким». За прошедшие годы многие пытались следовать подсказкам, и для кого-то это даже окончилось фатально. Погибли не менее пяти разных охотников за сокровищами, предположительно искавших сокровища Фенна. И все же какому-то неизвестному кладоискателю улыбнулась удача. В 2020 году Фенн подтвердил, что его сундук нашли.
9. Шифр Дорабелла
Источник:
Английский композитор Эдвард Элгар оставил зашифрованную записку своей возлюбленной, мисс Доре Пенни, в июле 1897 года, и это послание до сих пор не расшифровано. Мисс Пенни (Элгар называл её Дорабеллой) открыла записку и увидела трёхстрочный шифр из 87 символов. Возможно, это было закодированное любовное послание, но понять этого она не смогла. Как известно, Эдвард Элгар проявлял большой интерес к шифрам — настолько, что его собственный шифр не могут разгадать до сих пор.
10. Криптограммы Бейла
Источник:
В начале 1800-х годов группа жителей Вирджинии во главе с экспедитором Томасом Бейлом обнаружила клад природного золота и серебра в Скалистых горах, не веря своему счастью. Они разрабатывали этот район много лет и добытое золото и серебро оценивается примерно в 65 млн долларов США в сегодняшней стоимости. Чтобы защитить свое сокровище, Бейл и остальные горняки закопали ценности в неизвестном месте в Бедфорде, штат Вирджиния. Затем Бейл написал три зашифрованных письма, в которых указывалось местонахождение клада. Они были переданы трактирщику, который хранил их десятилетиями, так и не получив вестей от Бейла (позже его сочли мёртвым). Буквы были неразборчивы, они состояли только из чисел в явно случайном порядке. Хозяин гостиницы передал шифры своему знакомому, который сумел расшифровать раздел содержания шифра (показывающий, сколько золота и серебра было зарыто), но не смог раскрыть оставшийся код. По сей день первоначальный шифр до конца не декодирован, и местонахождение клада остается неизвестным. Некоторые считают все это тщательно продуманной мистификацией, но существует вероятность того, что где-то в горах Бедфорда действительно зарыто огромное количество золота и серебра.
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Самые странные, забавные и причудливые существа, живущие на Земле. Часть 2-я
- 20 природных явлений, которые отличаются уникальностью и красотой
- 30 случайных фактов для любознательных
- 20 интересных картинок и фактов обо всём на свете
- Галлюциногенный мёд, светящиеся скорпионы и другие любопытные факты и истории обо всём на свете
да-да-да, не смог раскрыть, так и запишем