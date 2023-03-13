10 увлекательных историй о взломе кодов и шифров

История одной из самых загадочных книг в мире, манускрипта Войнича, восходит к пражскому алхимику по имени Георг Бареш. Бареш написал, что книга «бесполезно занимала место в его библиотеке», и умолчал о том, откуда она у него взялась. Книга содержит около 240 страниц, некоторые из которых явно отсутствуют, и полна увлекательных кодов, символов и иллюстраций. На некоторых иллюстрациях изображены практики фитотерапии средневековья, вулканы, обнаженные женщины с трубками и символы, связанные с астрологией. На других есть летающие замки, бестелесные головы или странные существа. Текст написан на «естественном языке», но некоторые из самых ярких криптологов мира озадачены его истинным смыслом. Теории относительно того, о чем может быть рукопись, включают предположения, что ее написал Леонардо да Винчи, что это книга, написанная инопланетянами, или это все просто очень удачная мистификация. Продолжающееся исследование текста предполагает, что он мог быть написан на некоем древнем языке, который с тех пор был утерян для истории, что объясняет, почему его никак не могут расшифровать.