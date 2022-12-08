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IMDb опубликовал список самых популярных актёров 2022 года

IMDb опубликовал список самых популярных актёров 2022 года

Автор:
08 декабря 2022 12:15
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Популярность   актёры   актёры года   знаменитости   интересное   фото   шоу бизнес   
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Киносайт IMDb составил список самых популярных актёров 2022 года. В него вошли 100 актёров, которые в этом году появлялись на экране.

Список был составлен на основе количества просмотров страниц тех или иных звезд. То есть, те звёзды кого чаще всего просматривали на сайте, оказались в топе.

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В 2022 году Ана сыграла роль Мэрилин Монро в фильме «Блондинка». Эта роль принесла ей первое место в рейтинге.

Эмма сыграла роль взрослой Рейниры Таргариен в сериале «Дома дракона».

Милли тоже сыграла роль Рейниры Таргариен, но в молодости.

На четвёртом месте оказался Джозеф Куинн, который сыграл Эдди Мансона в 4‑м сезоне сериала "Очень странные дела".

Джулия Ганер сыграла в сериале "Изобретая Анну" и эта роль принесла ей огромную популярность.

В десятку также вошли Милли Бобби Браун, Остин Батлер, Лили Джеймс, Зои Кравиц и Джейми Кэмпбелл Бауэр.

Также в сотню лучших вошли и голливудские завсегдатаи топов: Том Харди, Джаред Лето, Киану Ривз, Хлоя Грейс Морец и другие звёзды мировой величины

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Метки: Популярность   актёры   актёры года   знаменитости   интересное   фото   шоу бизнес   
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11  комментариев
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891
РусланКрым 2 часа назад
наверное другие фильмы смотрю... незнакомые лица
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12k
Павел Бреусов 5 минут назад
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576
Kra 17 минут назад
Джулия Гарнер в сериале "Озарк" еще хорошо отработала
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24
cmacy 43 минуты назад
Хлоя Грейс Мориц видимо ведьма. У неё армия поклонников, но она просто ноль как актриса и внешне ни кожи ни рожи.
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9k
Ф Ив 49 минут назад
Из всего списка знаю только Ану де Арамас и то по сериалу "Черная лагуна", а об остальных читаю впервые.
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2k
RaiJu 50 минут назад
Нормально. Ана Де Армас просто ангел.
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72k
Максим Час назад
А где актриса сыгравшая Уэнсдей? все перечисленные по сравнению с её популярностью курят в уголке.
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