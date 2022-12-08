IMDb опубликовал список самых популярных актёров 2022 года

Киносайт IMDb составил список самых популярных актёров 2022 года. В него вошли 100 актёров, которые в этом году появлялись на экране.
Список был составлен на основе количества просмотров страниц тех или иных звезд. То есть, те звёзды кого чаще всего просматривали на сайте, оказались в топе.
В 2022 году Ана сыграла роль Мэрилин Монро в фильме «Блондинка». Эта роль принесла ей первое место в рейтинге.
Эмма сыграла роль взрослой Рейниры Таргариен в сериале «Дома дракона».
Милли тоже сыграла роль Рейниры Таргариен, но в молодости.
На четвёртом месте оказался Джозеф Куинн, который сыграл Эдди Мансона в 4‑м сезоне сериала "Очень странные дела".
Джулия Ганер сыграла в сериале "Изобретая Анну" и эта роль принесла ей огромную популярность.
В десятку также вошли Милли Бобби Браун, Остин Батлер, Лили Джеймс, Зои Кравиц и Джейми Кэмпбелл Бауэр.
Также в сотню лучших вошли и голливудские завсегдатаи топов: Том Харди, Джаред Лето, Киану Ривз, Хлоя Грейс Морец и другие звёзды мировой величины
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