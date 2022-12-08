IMDb опубликовал список самых популярных актёров 2022 года

Джулия Ганер сыграла в сериале "Изобретая Анну" и эта роль принесла ей огромную популярность.

В десятку также вошли Милли Бобби Браун, Остин Батлер, Лили Джеймс, Зои Кравиц и Джейми Кэмпбелл Бауэр.

Также в сотню лучших вошли и голливудские завсегдатаи топов: Том Харди, Джаред Лето, Киану Ривз, Хлоя Грейс Морец и другие звёзды мировой величины