Заяц-русак: Сказка ложь! Ведь заяц совсем не трусливый и добрый, но настоящий боец, хитрец, а порой даже убийца

В-третьих, без боя заяц не сдастся. Сильные челюсти с длинными резцами, острые когти на крепких лапах. Но самое главное оружие — ярость загнанного в угол зверя. Когда на косого нападают сверху, он падает на спину и бьет ногами. Одного точного попадания хватит, чтобы здорово поранить или даже убить хищника. Ну а если пернатый уже вцепился, заяц даст дёру. Да так, что у птички буквально: одна нога — тут, а другая — там, в шкурке у зайца. Если нападает волк, лиса или другой наземный хищник, косой тоже не сдаётся: к мощным пинкам прибавляются острые резцы.