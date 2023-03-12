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Заяц-русак: Сказка ложь! Ведь заяц совсем не трусливый и добрый, но настоящий боец, хитрец, а порой даже убийца

Заяц-русак: Сказка ложь! Ведь заяц совсем не трусливый и добрый, но настоящий боец, хитрец, а порой даже убийца

Автор:
12 марта 2023 22:50
Метки: животные   интересно   факты   
254
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Во всех книжках для малышей зайцев рисуют как трусливых, робких и добрых зверюшек. Наверное, авторы просто не хотят травмировать детскую психику, поскольку настоящие зайцы-русаки воруют, убивают, дерутся и при первой возможности предаются плотским утехам.

Заяц-русак — один из самых распространенных и крупных представителей семейства. Отличить его от всех других можно по габаритной тушке в 4-7 кило и характерному рыжевато-русому цвету шерсти, откуда и пошло название. На снегу определить русаков проще — в отличие от родственников-беляков, наши герои зимой и летом одним цветом.

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Естественный ареал зайца гигантский: он включает в себя большую часть Европы, Переднюю Азию, юг и запад России, а также почти весь Казахстан и запад Монголии. Но при помощи человека русаки ещё больше расширили границы. Сегодня дикие популяции можно встретить на Дальнем Востоке и Алтае, в Новой Зеландии, на границе США и Канады, на юге Южной Америки.

Живут косые поодиночке или в небольших группах. Так намного безопаснее: два глаза хорошо, а десять — лучше. Завидев опасность, зайцы передают друг другу сигнал тревоги, опуская уши и барабаня задними ногами. Но такая идиллия царит лишь в сезон травостоя, когда сочной растительности достаточно всем. В противном случае полянка превращается в поле боя. Доминантные самцы силой отжимают все самые лакомые участки. Иногда и вовсе бывает так, что они тратят на защиту кормового местечка больше времени, чем едят.

А всё потому, что два крупных зайца могут съесть больше травы, чем одна средняя овечка. Причем едят они не всё подряд, а выбирают лишь ту зелень, в которой много растительных жиров. Если сравнивать химический анализ содержимого желудка русаков и большинства других травоядных, сырого растительного жира в ЖКТ ушастых будет на 30% выше ожидаемой нормы.

А зимой, когда голод совсем припрёт, ушастый обгладывает стволы деревьев и... трупы. Заяц без зазрения совести опустошает охотничьи силки. Так травоядные восполняют катастрофический дефицит белка. Вот тебе и зайчики!

На самого зайца охотятся все, кому не лень — и псовые, и крупные кошки, и птицы, и люди. Только выиграть в схватке с матёрым крупным косым может далеко не каждый хищник. Во-первых, зайцы очень скрытные. Пока их не нашли, они до последнего притворяются замшелым камушком. Ляжет косой на землю, прижмёт уши и замрёт — попробуй найди!

Во-вторых, если животину уже рассекретили, заяц пустится в бега, разгоняясь до 60 км/час! Это скорость скаковой лошади! Мало того, на таких оборотах косой совершает резкие повороты и зигзаги — попробуй догони!

В-третьих, без боя заяц не сдастся. Сильные челюсти с длинными резцами, острые когти на крепких лапах. Но самое главное оружие — ярость загнанного в угол зверя. Когда на косого нападают сверху, он падает на спину и бьет ногами. Одного точного попадания хватит, чтобы здорово поранить или даже убить хищника. Ну а если пернатый уже вцепился, заяц даст дёру. Да так, что у птички буквально: одна нога — тут, а другая — там, в шкурке у зайца. Если нападает волк, лиса или другой наземный хищник, косой тоже не сдаётся: к мощным пинкам прибавляются острые резцы.

Друг с дружкой зайцы тоже не церемонятся. Весной, в период гона, ушастые буквально сходят с ума! В Англии даже поговорка есть — «безумный, как мартовский заяц». Ушастые прыгают, бегают, дерутся и снова бегают! Причём, чаще всего, боксируют не самцы с самцами. Это дамы в прямом смысле слова отбиваются от слишком настырных ухажеров. Так барышня показывает, что к близости не расположена. Либо наоборот проверяет потенциального партнера на прочность — не сдастся ли?

Первый выводок появляется в марте-мае, спустя 45 дней беременности. После рождения самка навещает зайчат всего раз в день: быстро кормит, вылизывает и уходит дальше. Долго нянчиться опасно, ведь хищники могут выследить мамашу и найти весь помёт. Уже через месяц зайчата становятся самостоятельными, и мать перестаёт приходить совсем. Скорее всего, к этому времени она уже избивает следующего охламона и готовится к новому помёту.

Сказка ложь, да в ней намёк, добрым молодцам урок: не связывайтесь русаками! Даже людям порой непросто совладать с этими зверюгами. Бывали случаи, когда «мёртвый» заяц в руках резко оживает и сильно ранит охотника резким ударом когтистых лап. А в степи скорой помощи нету!

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Метки: животные   интересно   факты   
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4  комментария
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31k
Андрей Иванов 3 часа назад
Просто все видели кроликов и думают, что заяц это примерно тоже самое. А это зверюга размером со среднюю собаку, прыгает в последний момент и только от этого можно получить инфаркт, когда у тебя из-под ноги такое вылетит. Ударом лапы кабана не свалит, но при невезении может подрать что-то жизненно важное. За уши, как кролика, хватать не советую.
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27k
Юрьевич Час назад
"Даже людям порой непросто совладать с этими зверюгами."

Напомнило

Ссылка youtu.be
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19k
Mexanik79 2 часа назад
Ссылка coub.com
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13k
Kostick 3 часа назад
за фотки - зачёт!
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