21-летний юноша стал первым героем СССР из Якутии — история Федора Попова

Заснеженные территории которого хранят в себе не только красивые пейзажи, но и отважных и сильных людей. Одним из которых и был Фёдор Попов.

Детство Фёдора Попова проходило в очень бедной семье, в которой он стал шестым по счёту ребёнком.

С раннего детства родители ребёнка приучали его к жёстким и беспощадным условиям крайнего севера, потому ребёнок с ранних лет научился охотиться, следить за домашним хозяйством, и помогать своим родителям во всех домашних делах. В возрасте семи лет мальчик принял решение, что хочет заняться своим образованием, однако ближайшая школа находилась в далёком поселке Курдэгэн, однако трудности не пугали маленького Фёдора, и он с радостью приступил к учёбе.