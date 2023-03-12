21-летний юноша стал первым героем СССР из Якутии — история Федора Попова

FISHKINET
Смотрите и сравнивайте: выбрать телевизор стало ещё проще Смотрите и сравнивайте: выбрать телевизор стало ещё проще Найден европейский политик с самой ужасной стрижкой, и это не Борис Джонс Найден европейский политик с самой ужасной стрижкой, и это не... Бдительная женщина чудом избежала аварии в лифте Бдительная женщина чудом избежала аварии в лифте "Во всём виноваты женщины": выигравший в лотерее 10 миллионов дояр из Якутии пожаловался, что его ограбила любовница "Во всём виноваты женщины": выигравший в лотерее 10 миллионов дояр... Фотоприколы и&nbsp;прикольные картинки Фотоприколы и прикольные картинки Как нас дурят. Плоский телевизор 1961 года. Чикаго Как нас дурят. Плоский телевизор 1961 года. Чикаго Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 11 марта Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 11 марта Просто гифки, всякие и&nbsp;разные Просто гифки, всякие и разные "Не вмешивайте в игру политику": хакер выдвинул ультиматум разработчикам S.T.A.L.K.E.R. 2 "Не вмешивайте в игру политику": хакер выдвинул ультиматум... «USA? Россия!»: наш боец выиграл в матче MMA и высказал всё, что думает «USA? Россия!»: наш боец выиграл в матче MMA и высказал всё, что... Интересные снимки известных людей Интересные снимки известных людей Фотоприколы и&nbsp;прикольные картинки Фотоприколы и прикольные картинки Интересные фотографии времен СССР Интересные фотографии времен СССР Прикольные картинки и комментарии бесплатно Прикольные картинки и комментарии бесплатно 15 любопытных изображений увлекательных вещей 15 любопытных изображений увлекательных вещей Мэр забайкальского Сретенска устроил пьяные разборки в стиле GTA Мэр забайкальского Сретенска устроил пьяные разборки в стиле GTA Ленинград 1946 года. Каким был город в первый год после войны Ленинград 1946 года. Каким был город в первый год после войны Интересные фотографии 1990 -х Интересные фотографии 1990 -х Со стрельбой и погоней в Подмосковье задержали азербайджанского спортсмена-киллера Со стрельбой и погоней в Подмосковье задержали азербайджанского...
21-летний юноша стал первым героем СССР из Якутии — история Федора Попова

21-летний юноша стал первым героем СССР из Якутии — история Федора Попова

Автор:
12 марта 2023 17:01
Метки: Герой   Снайпер   Якутия   
307
3

Якутия – прекрасная часть нашей страны, край, богатый на потрясающие красоты зимней природы


Заснеженные территории которого хранят в себе не только красивые пейзажи, но и отважных и сильных людей. Одним из которых и был Фёдор Попов.
Детство Фёдора Попова проходило в очень бедной семье, в которой он стал шестым по счёту ребёнком.

С раннего детства родители ребёнка приучали его к жёстким и беспощадным условиям крайнего севера, потому ребёнок с ранних лет научился охотиться, следить за домашним хозяйством, и помогать своим родителям во всех домашних делах. В возрасте семи лет мальчик принял решение, что хочет заняться своим образованием, однако ближайшая школа находилась в далёком поселке Курдэгэн, однако трудности не пугали маленького Фёдора, и он с радостью приступил к учёбе.

×
×

Однако, столь любимую учёбу вскоре пришлось бросить и пойти работать, так как его родители сильно заболели. С началом великой отечественной Фёдор изъявлял большое рвение на фронт, из-за чего ему удалось в возрасте 19-ти лет записаться в ряды красной армии. Как вспоминают сослуживцы молодого человека, человеком он был смелым, отважным, постоянным оптимистом, и особым образом заряжал смелостью и отвагой своих сослуживцев.


Историческая хроника подвигов молодого человека началась со страшной битвы в ночь с 2 на 3 октября 1943 года, когда солдатам красной армии была поставлена задача — перебраться на берег Днепра, дабы удержать плацдарм. В рядах первых также выступил Фёдор Попов. Не страшась плотного огня немецких солдат, молодой Фёдор, ворвавшись в траншею, уничтожил в рукопашном бою не менее 24 немецких солдат, чем поразил своих сослуживцев и создал им дополнительную мотивацию, благодаря чему берег Днепра удалось захватить.

Однако, закрепившись на берегу Днепра, солдаты красной армии подверглись ещё более сильному сопротивлению со стороны армии Германии. Схватки, происходили постоянно, не прекращаясь. Наши солдаты мужественно и стойко удерживали свои позиции, но наиболее из них отличился Фёдор Попов, который будучи тяжело раненным, уничтожил около 50 немецких солдат, не имея огнестрельного. Вдохновляясь примером Фёдора, наши солдаты проявляли невероятную отвагу, благодаря чему берег Днепра получилось окончательно отбить.


Фёдор Попов погиб 13 октября 1943 года от полученных ранений, его пример послужил своим сослуживцам примером истинного солдата красной армии, героического, отважного, имеющего качества настоящего битва, которые не зависят от происхождения и национальности. По сей день, история о молодом герое из Якутии не забыта, по ней снимаются фильмы, пишутся книги, рассказываются истории. Ведь правда, что пока человек живёт в нашей памяти он не погиб, он жив в наших сердцах.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Герой   Снайпер   Якутия   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Дмитрий 41 минуту назад
"который будучи тяжело раненным, уничтожил около 50 немецких солдат, не имея огнестрельного".......Что то из области фантастики! Будучи тяжело раненым.....Кто-нибудь представляет себе, что такое "будучи тяжело раненным"?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Настя Кузнецова
www.legendapress.ru
https://www.legendapress.ru Истина, где-то рядом
48394



Другие посты автора
Популярное
Спортсменка из Чехии объяснила, почему у неё в крови обнаружился допинг - и это очень странно
Спортсменка из Чехии объяснила, почему у неё в крови обнаружился допинг - и это очень...
Удар ножа в спину помог выявить серьезную болезнь у школьника
Удар ножа в спину помог выявить серьезную болезнь у школьника
Набирающие популярность
Тюремный романс
Тюремный романс
Салон нового Hyundai Solaris окончательно рассекречен
Салон нового Hyundai Solaris окончательно рассекречен
Смотрите и сравнивайте: выбрать телевизор стало ещё проще
Смотрите и сравнивайте: выбрать телевизор стало ещё проще
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Когда вышел зимой на улицу

Лучшие демотиваторы
Команда "Лежать" была для всех

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#СССР#люди#история#Прикол#актеры#криминал#Жизнь
#Юмор#в мире#факты#США#милота#подборка#забавно#Мемы#персонаж
#животные#кино#картинки#Фотографии#Приколы#природа#комментарии#новости#роль
Смотрите и сравнивайте: выбрать телевизор стало ещё проще Смотрите и сравнивайте: выбрать телевизор стало ещё проще Инвалидность не помеха, если ты патриот Инвалидность не помеха, если ты патриот В сети появились фото турецких и сирийских городов до и после землетрясений В сети появились фото турецких и сирийских городов до и после землетрясений Гитлеровцы жестоко поплатились за невнимательность при досмотре этого знаменитого красноармейца Гитлеровцы жестоко поплатились за невнимательность при досмотре этого знаменитого красноармейца Мыслить нешаблонно: история снайпера Василия Зайцева Мыслить нешаблонно: история снайпера Василия Зайцева Чехословацкие фильмы-сказки, которые обожала советская детвора Чехословацкие фильмы-сказки, которые обожала советская детвора

На что жалуетесь?

Вернуться