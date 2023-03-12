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Как нас дурят. Плоский телевизор 1961 года. Чикаго

Как нас дурят. Плоский телевизор 1961 года. Чикаго

Автор:
12 марта 2023 16:58
Метки: Чикаго   плоский   телевизор   
1672
8

Иногда прочитаешь информацию о настолько уникальной технике, что диву даешься: как же об этом мы даже не слышали. Самому приятно узнавать новое и вдвойне приятней делиться и удивлять.

Недавно увидел интересную фотографию: "21 июня 1961 г. на выставке Home Furnishings Market в Чикаго был представлен цветной телевизор толщиной 11 см с плоским экраном и возможностью записи программ."


Я решил поискать информацию об этом событии. В уме просчитывал разные варианты: запись передач....ну да, Понятно в США уже к этому времени изобрел видеомагнитофон, но он был огромного размера!


×
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Первый бытовой видеомагнитофон выпустила фирма SONY только в 1965 году, да и то с размером в хорошую тумбочку!


С плоским телевизором еще "веселее": кинескопы с коротким "хвостиком" (ЭЛТ) появились только в 90х годах, да и то самый тонкий кинескоп имел толщину 36см.



Плазменную панель изобрели в 1964 году, но полноценный телевизор из него сделать смогли только в 1992 году (фирма Fujitsu). Первый жидкокристаллический цветной телевизор сделали в 1984 году с размером экрана в два дюйма, т.е. всего 5 см (Epson "Elf" ET-10).


Конечно были проекционные телевизоры типа "Москва" (1957 год), но там нужно расстояние между проектором и экраном. Да и экран толщиной 10 см там ни к чему.


Все возможные варианты оправдать подпись к фотографии отпадали как листва осенью.


Прошелся по русскоязычным сайтам, к сожалению везде, где встречается это фотография подпись одна и та же: "американский плоский телевизор записывающий программы... 1961 год".


Пришлось искать корни инопланетной технологии на зарубежных сайтах. Оказалось, что на выставке домашней мебели в Чикаго 1961 года, для привлечения большего количества посетителей, был представлен концепт-дизайн квартиры будущего. В пояснении значилось "так, по мнению наших дизайнеров, будет выглядеть квартира 70х годов".


По сути весь телевизор с видеомагнитофоном был картонным макетом из кружка "умелые руки".


А в 1961 году телевизоры в США выглядели так:


Обидней всего, что на всех русскоязычных сайтах, это фото приводится как достижение американской электроники, а не макет. Преднамеренно это делается или по разгильдяйству мне неведомо. Хотел вас порадовать интересной аппаратурой, а получилось сплошное разочарование.


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Метки: Чикаго   плоский   телевизор   
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4  комментария
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1k
greesevold Час назад
Автор - красавчик! Не поддался на заезженный сюжет, потратил силы и время на исследование вопроса и выдал достойный продукт! Однозначно - респект и уважуха, и просто одного лайка за статью - мало!
P.S.Даже не смотря на то, что "автор" - И.К., и она откуда-то позаимствована.
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57k
Крокоди́л Полчаса назад
Так как нас дурят?...
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20k
Corvus Corax 59 минут назад
Не помню уже - где, но была большая статья, что это фейк. Там еще какие-то фейки с выставки были, кухонное оборудование... Тоже макет, но потом часто в статьях выдавали за реальность...
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2k
ChePaev Час назад
"Первый бытовой видеомагнитофон выпустила фирма SONY только в 1965 году, да и то с размером в хорошую тумбочку!" (с)
О чем тут можно говорить? Батя рассказывал как приехал в 1966 году летом к деду в село, село большое было, тыщи полторы человек жило, колхоз большой и богатый. Так вот, ни у кого в селе не было телевизора. Вообще. Телевизор был только один - черно белый Рубин 102, 59 года выпуска, который стоял в правлении колхоза. Когда в 66 году шел ЧМ мира по Футболу в Англии все мужики села собрались у правления колхоза с просьбой посмотреть футбол, все не поместились в помещение и телевизор выставили в окно правления чтобы с улицы можно было его посмотреть. А вы говорите видеомагнитофон.

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