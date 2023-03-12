Как нас дурят. Плоский телевизор 1961 года. Чикаго

Иногда прочитаешь информацию о настолько уникальной технике, что диву даешься: как же об этом мы даже не слышали. Самому приятно узнавать новое и вдвойне приятней делиться и удивлять.
Недавно увидел интересную фотографию: "21 июня 1961 г. на выставке Home Furnishings Market в Чикаго был представлен цветной телевизор толщиной 11 см с плоским экраном и возможностью записи программ."
Я решил поискать информацию об этом событии. В уме просчитывал разные варианты: запись передач....ну да, Понятно в США уже к этому времени изобрел видеомагнитофон, но он был огромного размера!
Первый бытовой видеомагнитофон выпустила фирма SONY только в 1965 году, да и то с размером в хорошую тумбочку!
С плоским телевизором еще "веселее": кинескопы с коротким "хвостиком" (ЭЛТ) появились только в 90х годах, да и то самый тонкий кинескоп имел толщину 36см.
Плазменную панель изобрели в 1964 году, но полноценный телевизор из него сделать смогли только в 1992 году (фирма Fujitsu). Первый жидкокристаллический цветной телевизор сделали в 1984 году с размером экрана в два дюйма, т.е. всего 5 см (Epson "Elf" ET-10).
Конечно были проекционные телевизоры типа "Москва" (1957 год), но там нужно расстояние между проектором и экраном. Да и экран толщиной 10 см там ни к чему.
Все возможные варианты оправдать подпись к фотографии отпадали как листва осенью.
Прошелся по русскоязычным сайтам, к сожалению везде, где встречается это фотография подпись одна и та же: "американский плоский телевизор записывающий программы... 1961 год".
Пришлось искать корни инопланетной технологии на зарубежных сайтах. Оказалось, что на выставке домашней мебели в Чикаго 1961 года, для привлечения большего количества посетителей, был представлен концепт-дизайн квартиры будущего. В пояснении значилось "так, по мнению наших дизайнеров, будет выглядеть квартира 70х годов".
По сути весь телевизор с видеомагнитофоном был картонным макетом из кружка "умелые руки".
А в 1961 году телевизоры в США выглядели так:
Обидней всего, что на всех русскоязычных сайтах, это фото приводится как достижение американской электроники, а не макет. Преднамеренно это делается или по разгильдяйству мне неведомо. Хотел вас порадовать интересной аппаратурой, а получилось сплошное разочарование.
Источник:
- Компания TinyCircuits представила телевизор размером с почтовую марку
- От вожделенной мечты к трогательному примитивчику из прошлого
- Болельщик насмотрелся футбола до паралича
- 20 человек, которые повесили свой телевизор в стратосфере
- 14 вопросов из игры "Слабое звено", которые поставили участников в тупик
P.S.Даже не смотря на то, что "автор" - И.К., и она откуда-то позаимствована.
О чем тут можно говорить? Батя рассказывал как приехал в 1966 году летом к деду в село, село большое было, тыщи полторы человек жило, колхоз большой и богатый. Так вот, ни у кого в селе не было телевизора. Вообще. Телевизор был только один - черно белый Рубин 102, 59 года выпуска, который стоял в правлении колхоза. Когда в 66 году шел ЧМ мира по Футболу в Англии все мужики села собрались у правления колхоза с просьбой посмотреть футбол, все не поместились в помещение и телевизор выставили в окно правления чтобы с улицы можно было его посмотреть. А вы говорите видеомагнитофон.