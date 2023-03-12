Как нас дурят. Плоский телевизор 1961 года. Чикаго

Все возможные варианты оправдать подпись к фотографии отпадали как листва осенью.





Прошелся по русскоязычным сайтам, к сожалению везде, где встречается это фотография подпись одна и та же: "американский плоский телевизор записывающий программы... 1961 год".





Пришлось искать корни инопланетной технологии на зарубежных сайтах. Оказалось, что на выставке домашней мебели в Чикаго 1961 года, для привлечения большего количества посетителей, был представлен концепт-дизайн квартиры будущего. В пояснении значилось "так, по мнению наших дизайнеров, будет выглядеть квартира 70х годов".





По сути весь телевизор с видеомагнитофоном был картонным макетом из кружка "умелые руки".





А в 1961 году телевизоры в США выглядели так:



