Популярные передачи из 90-х

Интересно было наблюдать за молодыми людьми, которые искали свою любовь и ценные призы. Ну, а ведущие выступали в роли свах. До сих пор помнишь это выражение - "Борис Крюк и Алла Волкова".

Сегодня, конечно, всё это выглядит наивно, но в то время казалось сильно забавно. А еще с удовольствием смотрели на последнее испытание - выпадет ли внезапно влюбленным свадебное путешествие или они ограничатся электроникой.

Джентльмен-шоу