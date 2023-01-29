Популярные передачи из 90-х

В 90-е годы многие активно смотрели телевизор. Да и телевидение было для людей. Можно было выбрать телепередачу на любой вкус. Они были как для взрослых, так и для детей, как веселые, так и серьезные, как исторические, так и про путешественников.
А сегодня лишь редкие телеканалы выдают качественный контент. В основном, всё свелось к одному. Из-за это люди уже почти полностью отказались от просмотра телевизионной сетки.
Давайте вспомним популярные телепередачи из 90-х:
Любовь с первого взгляда
Интересно было наблюдать за молодыми людьми, которые искали свою любовь и ценные призы. Ну, а ведущие выступали в роли свах. До сих пор помнишь это выражение - "Борис Крюк и Алла Волкова".
Сегодня, конечно, всё это выглядит наивно, но в то время казалось сильно забавно. А еще с удовольствием смотрели на последнее испытание - выпадет ли внезапно влюбленным свадебное путешествие или они ограничатся электроникой.
Джентльмен-шоу
Юмористическая программа, авторами которой были известные квнщики. Честно скажу, юмор у них был так себе. Местами очень примитивный. Единственно, могли повеселить некоторые миниатюры с Семеном Марковичем.
Ну, а самым унылым были топ-10 анекдотов от Олега Фоменко. Всегда удивляла подборка этих очень несмешных анекдотов с длинной бородой.
Единственное, что было у телепередачи - это свой стиль. Но она проигрывала многим другим юмористическим шоу по качеству юмора.
Звездный час
Неплохая интеллектуальная передача для подростков. Даже необычно - "для подростков". Нет такого у нас сегодня на телевидении.
Дети приезжали в далекую Москву, чтобы сразиться в интеллектуальном поединке. А родители им помогали.
Даже тем, кто сидел у телевизора, было интересно отвечать на вопросы и тоже чувствовать себя умным.
И что характерно, ведущий Сергей Супонев был вместе с подростками, а не пытался выделиться на их фоне.
До 16 и старше
Одна из самых культовых передач на нашем ТВ. Программа для молодежи и подростков. Там обсуждались актуальные проблемы, поднимались интересные вопросы, шло общение с самыми обычными детьми.
Сегодня пересматриваешь на Ютубе с ностальгией те выпуски, где еще не представляли, что будет с культурой и жизнью в будущем.
Жалко, что в то время подобные передачи не ценили, воспринимали их как само собой разумеющееся. Ну, а сегодня подобные тематики взяли в свои руки видеоблогеры, которые давно поняли, что нужно молодежи.
Царь горы
Детская спортивная передача, которую вел Алексей Веселкин. Сюжет был стандартный, но ее смотрели, так как чем-то она напоминала культовых "Гладиаторов", которых некоторое время показывали на нашем ТВ. Но только "Царь горы" была для детей.
Поле чудес
Та самая передача, которая изначально позиционировала себя как "капитал-шоу", но постепенно за десятки лет скатилась в шоу для пенсионеров.
Что интересно, передача до сих пор существует. Видимо, аудитория передачи нужна рекламодателям для открутки тематической рекламы.
Правила за много лет практически не изменились. Нужно крутить барабан и говорить любую букву. Даже ту, которую уже пять раз называли. А в конце нужно делать выбор между видеомагнитофоном и сиди-плеером.
Самые везунчики могут выиграть афффтаамабиль. В условиях нынешних цен на авто - это снова отличный приз.
Теперь в передаче больше разговаривают, нежели играют. Да и вообще, изначальный формат был утерян более, чем полностью.
Аншлаг
Были там годные выступления и смешные номера. Но всё смешное когда-нибудь заканчивается.
Постепенно эта передача просто превратилась в "капустник для своих". Особенно раздражало выдавливание смеха, когда очередной раз очередная юмористка рассказывала про тетю Соню. А мужчины в тысячный раз рассказывали анекдоты про тещу.
При наличии требований к качеству юмора данная передача была бы неплохой. Но там выступали одни и те же, которые просто пользовались наличием эфирного времени. Хороших юмористов было по пальцем пересчитать. Среди всех юмористов мне больше всего нравились Михаил Задоров и Михаил Евдокимов.
Угадай мелодию
Разное угадывали, а вот мелодии еще не угадывали. И вот нам показали передачу, где нужно было угадывать мелодии.
Интересно было в самом начале. Необычно. И еще Валдис Пельш.
Но потом, как только передача сделала шаг в сторону того, что участниками все чаще стали становится сами "певцы", ей пришел конец. Смотреть стало неинтересно.
Недавно я обратил внимание, что ее снова показывают по ТВ. Но там от передачи остались лишь одни кривляния и больше ничего. Да и время формата уже ушло.
Устами младенца
Между прочим, отличная передача для всей семьи.
По крайней мере, был использован очень выгодный эффект - маленькие дети разговаривают про то, что сами не всегда понимают. А от этого появлялись интересные и смешные моменты.
Оказывается, ее показывали не только в 90-е. Но самый пик славы и интереса пришелся на то время, когда передача была на РТР. Когда она начала гулять по каналам, про нее успешно забыли.
Ну, и ведущий только Александр Гуревич. С другими ведущими уже не то.
Сам себе режиссер
В то время, когда в редкой семье была своя видеокамера, передача была одной из самых любимых. Особенно доставляла озвучка видеороликов.
Но всегда было непонятно, зачем победителю дарили видеокамеру - ведь она же у него уже есть.
Если бы не интернет и видеокамеры в каждом утюге, то программа пользовалась бы популярностью и сегодня.
Хотя, на ТВ часто показывают смешные ролики из Интернета. Видимо, снимают еще для тех, кто с Интернетом на Вы. Или же для лиц старшего пожилого возраста.
Смехопанорама
Неизменный ведущий - Евгений Петросян. Выпуски в основном были "тематические". В принципе, там показывали много архивных выступлений как юмористов и сатириков, так и актеров, работающих в жанре комедийных миниатюр. По факту, это была такая "энциклопедия юмора".
Конечно, можно сказать, что юмор был низкопробным, но он хотя бы был в меру не пошлым. Да и было интересно посмотреть выступления артистов разговорного жанра 60-х, 70-х и 80-х годов.
Это сегодня мы в Интернете запросто можем посмотреть что угодно, а в те времена ждали, что нам покажут.
L-клуб
Ведущим передачи был Леонид Ярмольник, а сама передача была скопирована с западного шоу.
Программа носила развлекательный характер, а игроки боролись за реальные призы.
Смотреть передачу было интересно, особенно, когда на другом канале ничего не было.
Зов джунглей
Детская развлекательная передача, которую вел Сергей Супонев. В программе боролись две команды - хищники и травоядные.
Конечно, гораздо интереснее было самим детям, участвующим в этой программе, нежели зрителям, но маленьким детям "Зов джунглей" нравился.
В состязаниях использовались разнообразные конкурсы. Был даже конкурс, в котором нужно было резать хлеб и колбасу. Мне всегда было интересно - куда эти "богатеи" потом девают колбаса. Неужели выбрасывают? Но то было непростое время 90-х, когда колбаса была на столах лишь по редким праздникам.
Чтобы помнили
Цикл программ, автором и ведущих которых был Леонид Филатов.
В программе вспоминали известных, но иногда забытых советских актеров. Рассказывали про их жизнь, роли и работу в кино.
Оба-на
Развлекательная и юмористическая передача, в которой блистал Игорь Угольников.
К сожалению, далеко не все шутки были смешными, но некоторые номера были своеобразными "шедеврами" своего времени.
Передача просуществовала недолго, но очень хорошо запомнилась.
Колесо истории
Интересная передача интеллектуального жанра. Все задания были составлены по истории нашей страны.
Ведущим был Леонид Якубович. В передаче принимали участие и известные актеры, которые разыгрывали мини-сценки.
Любителям отвечать на исторические вопросы передача очень нравилась.
Играй гармонь
Кто-то любит русские народные песни и инструменты, а кто-то брезгливо переключал телевизор. Можно по-разному относиться к этой передаче, но в любом случае есть та часть аудитории, которой передача нравилась и нравится.
И в ней есть большой плюс - только там можно увидеть простых людей, которые никогда "не попадут в телевизор", чтобы показать свои таланты.
Между прочим, сегодня в сети Тиктор фрагменты из этой передачи пользуются большой популярностью. Видимо, люди все же любят свои песни и культуру.
Час пик
Передача в жанре "актуальное интервью". Ведущих было много, но запомнились два - Владислав Листьев и Андрей Разбаш.
Счастливый случай
Хорошая телепередача для всей семьи. Она построена в жанре викторин. Участникам нужно было отвечать на вопросы. Боролись, как правило, две семьи. Ведущим был Михаил Марфин.
Для своего времени это был хороший проект, но с появлением множества телевизионных игр, где нужно было отвечать на вопросы, передача постепенно потеряла аудиторию.
Футбольное обозрение
Передача началась еще в советское время, а в 90-е была одна из немногих передач, где показывали новости футбола. Ведущим в 90-е был Владимир Перетурин. Также передачу вели популярные комментаторы.
Из-за низких рейтингов передача была закрыта, а новости футбола смогли узнавать те, у кого телевизор ловил НТВ, где шел "Футбольный клуб".
В свое время я был большим поклонником "Футбольного обозрения", так как это было чуть ли не единственное окно в мир футбола (кроме новостей спорта).
Источник:
- Самурайская удача: Парень нашел на помойке настоящую катану
- Минутка добра: 30 фото спасённых животных, которые греют душу
- На скачках конь остался без жокея - но это не помешало его победе
- Мужчина разыграл свою смерть - чтобы посмотреть, кто придёт на похороны
ну и я выходит тоже по тому сто она со мной сидела
так вот мне кажется что в смехопанораме шутки были лучше чем в нынешнем тиктоке