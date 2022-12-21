От вожделенной мечты к трогательному примитивчику из прошлого

Брелок можно было таскать с собой, чтобы контролировать виртуального зверя, вовремя кормить, лечить, убирать отходы жизнедеятельности. Понятно, что тамагочи, как и любая другая игрушка, рано или поздно надоедал. И если дракончик или динозаврик умирал, то одни реагировали на этот факт спокойно, а другие чуть ли не впадали в депрессию.