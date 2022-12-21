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От вожделенной мечты к трогательному примитивчику из прошлого

От вожделенной мечты к трогательному примитивчику из прошлого

Автор:
21 декабря 2022 13:05
Сообщество : СССР
Метки: СССР   денди   игра   консоль   ностальгия   приставка   ребёнок   тамагочи   телевизор   тетрис   
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«Блииин, классно, вот везуха! Ему/ей купили…» Так в среде детворы и подростков 90-х обсуждали счастливчиков, которые стали обладателями этих невероятно ценных и важных штуковин.

Сейчас у детей есть другие модные фишки-игрушки. Всякие герои фильмов, симпл-димпл и поп-ит. Подростки, иронично щурясь на забавы малышни, мечтают о телефонах последней модели и мощных ноутбуках. А эти простенькие на современный взгляд штуки были мечтой любого, чьё золотое время пришлось на 90-е.

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Тамагочи стал идеальным выходом для тех, у кого домашние питомцы в семье были табу. А поухаживать за зверушкой, путь и электронной, очень хотелось.

Брелок можно было таскать с собой, чтобы контролировать виртуального зверя, вовремя кормить, лечить, убирать отходы жизнедеятельности. Понятно, что тамагочи, как и любая другая игрушка, рано или поздно надоедал. И если дракончик или динозаврик умирал, то одни реагировали на этот факт спокойно, а другие чуть ли не впадали в депрессию.

Китайская игрушка была лишь недорогой подделкой. А оригинал – яйцо от японской компании Bandai имелось лишь у единиц. Питомец – инопланетянин мог эволюционировать в разные формы жизни в зависимости от настроек. Тем, кто хочет поностальгировать, это можно без проблем сделать и сейчас. Ведь тамагочи в широком ассортименте продаются в онлайн-магазинах и на сайтах объявлений.

Речь о тетрисе – простой игре, в которой надо в правильном порядке выкладывать геометрические фигуры, чтобы получить полностью заполненные горизонтальные полосы в стене.

Сейчас подобных приложений для смартфонов уйма. А в 90-х альтернатив не было. Только портативная консоль, которую в 1984 году придумал советский программист Алексей Пажитнов. Помимо классического тетриса она включала и другие игры – змейку, гонки, арканоиды.

Что касается этой самой, пожалуй, вожделенной игрушки, то одни о ней только мечтали. А другие резались по несколько часов кряду. Денди подключали к телевизору, обычно старому и ненужному, поскольку в народе ходила страшилка, что приставка просто на ура убивает телеки.

Впрочем, рассказы о посаженном кинескопе правдивы лишь отчасти. Аппараты с кинескопом благополучно выходили из строя и без всяких игровых приставок. Причина – люминофор. Вещество, которое обладает способностью преобразовывать поглощаемую им энергию в световое излучение и используемое в кинескопе. От нагревания он постепенно испарялся и терял способность светиться. Это происходило в основном из-за статичной картинки.

Денди постоянно теряли и блоки питания: предприимчивые китайцы экономили при их изготовлении. Из-за длительной игры изоляционные слои блока плавились, приводя его в негодность. Хитроумная детвора во избежание разборок с родителями охлаждала их в холодильнике или на подоконнике. Вне конкуренции  были такие игры как Super Mario Bros и Battle City, даже когда ассортимент картриджей в продаже значительно расширился.

А какая штуковина на предмет поностальгировать припрятана у вас дома?

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Метки: СССР   денди   игра   консоль   ностальгия   приставка   ребёнок   тамагочи   телевизор   тетрис   
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2  комментария
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9k
Ф Ив Полчаса назад
Вот такой кассетный плеер, подаренный мне на новый 1996 год. До сих пор в полностью рабочем состоянии, менялись только наушники.
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15k
Нейтрино 2 минуты назад
Такая вот штука была в детстве.
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