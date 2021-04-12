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Убитый в США аллигатор предпочитал на обед собак, рысей и автомобили

Убитый в США аллигатор предпочитал на обед собак, рысей и автомобили (5 фото)

Автор:
12 апреля 2021 08:55
Сообщество : Животные
Метки: аллигатор   в мире   животные   крокодил   охотник   природа   собаки   фото   
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Охотник, убивший 3,6-метрового крокодила, чтобы сделать сосиски, в конечном итоге смог разгадать загадку 24-летней давности о пропавших домашних собаках.

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Метки: аллигатор   в мире   животные   крокодил   охотник   природа   собаки   фото   
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3  комментария
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943
Александр Туманов 16 минут назад
Алё Билли помнишь у тебя пропала собака 24 года назад? Да, мама мне сказала он убежал на радугу. Нет Билли его сожрал аллигатор, теперь живи с этим. Нафига звонить то?
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9k
Kostick 4 минуты назад
в прошлом году на глазах сом питбуля утянул в кубани. а тут крокодил, что ему та собака? пусть и крупная.
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5k
Olga Raudis 47 минут назад
Мдя... рано радовался аллигатор, возомнив себя высшим звеном пищевой цепочки...
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