Убитый в США аллигатор предпочитал на обед собак, рысей и автомобили

Команда, обнаружившая жетоны, смогла разобрать номер телефона на одном из них, после чего они позвонили по этому номеру.

В сообщении на Facebook-странице «Cordroy’s» владельцы магазина отметили, что когда они позвонили владельцу собаки, они узнали, что тот раньше охотился в том же районе, а жетоны принадлежали собакам, исчезнувшим 24 года назад.