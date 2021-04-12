Убитый в США аллигатор предпочитал на обед собак, рысей и автомобили

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Охотник, убивший 3,6-метрового крокодила, чтобы сделать сосиски, в конечном итоге смог разгадать загадку 24-летней давности о пропавших домашних собаках.
Массивный аллигатор весом 445 фунтов (201 кг) был убит в Южной Каролине Недом Макнили (Ned McNeely), после чего существо было доставлено в мясную и таксидермическую лавку, чтобы его мясо можно было превратить в сосиски, а тушу — в чучело.
Однако, работая с рептилий, команда из магазина «Cordray’s» обнаружила в её желудке шокирующую находку — 5 собачьих жетонов и несколько других непереварившихся предметов. «Он определённо съел [собак], — рассказала владелица магазина Клаудиа Кордрей (Claudia Cordray). — Это было старое животное — от 50 до 70 лет.»
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Команда, обнаружившая жетоны, смогла разобрать номер телефона на одном из них, после чего они позвонили по этому номеру.
В сообщении на Facebook-странице «Cordroy’s» владельцы магазина отметили, что когда они позвонили владельцу собаки, они узнали, что тот раньше охотился в том же районе, а жетоны принадлежали собакам, исчезнувшим 24 года назад.
Вскрыв живот животного, они также обнаружили одну пулю, одну свечу зажигания, несколько панцирей черепах и несколько когтей рыси. Кеннет Кордрей (Kenneth Cordray), управляющий семейным магазином, сказал, что аллигаторы в этом районе растут в соответствии с их запасами пищи и популяцией, именно поэтому семья считает, что это животное было старым. «Они растут в соответствии с их средой обитания, запасами пищи и популяцией», — сказал Кордрей. «25 лет назад его размеры позволяли ему есть [взрослых охотничьих собак].»
Также он сказал, что собаки, которые были потеряны много лет назад, весили около 36 кг. Макнили же рассказал СМИ, что данный аллигатор — один из самых крупных, на кого он когда-либо охотился. «Мне пришлось стрелять в него пару раз, кроме того, взять кучу верёвок, крюков, байдарок и трактор с цепью, чтобы в конце концов вытащить его из канала», — заявил мужчина.
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