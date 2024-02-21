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В США из желудка аллигатора извлекли 70 монет

В США из желудка аллигатора извлекли 70 монет

Автор:
21 февраля 2024 11:52
Сообщество : Животные
Метки: аллигатор   в мире   желудок   животные   зоопарк   крокодил   монетки   
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Аллигатору из зоопарка города Омаха, штат Небраска, США, в конце прошлой недели потребовалась срочная операция по удалению десятков монет из желудка,

По информации, которую предоставила администрация зоопарка, внутри 36-летнего аллигатора по имени Тибодо было обнаружено в общей сложности 70 металлических монет.
 

"Чтобы защитить животное и безопасно пропустить инструменты, использовавшиеся для извлечения монет, а также камеру, которая помогла нам видеть эти предметы, во рту аллигатора была установлена пластиковая трубка", - говорится в заявлении ветеринара зоопарка Кристины Плуг.

Монеты были обнаружены во время обычного планового осмотра животного. Позже все они были успешно извлечены специалистами в ходе операции. Сейчас жизни животного ничего не угрожает.
 
Кристина Плуг считает, что металлические деньги наверняка были подброшены в вольер аллигатора посетителями.
 

"Гости зоопарка не должны бросать монеты в водоемы, предназначенные для животных. Вы можете бросить монетку на счастье в специальный колодец, расположенный в атриуме", - говорится в заявлении учреждения.

В зоопарке Омахи живут 10 американских аллигаторов, и один из них - Тибодо - редчайший аллигатор-лейцист, у которого полупрозрачная белая кожа и темно-синие глаза. На текущий момент в мире известно лишь о нескольких особях таких аллигаторов.
 
Аллигаторы вызывают большой интерес у людей, как в зоопарках, так и в дикой природе. Но несмотря на их угрожающую репутацию, а также то, что на Юго-Востоке США проживает многомиллионная популяция аллигаторов, нападения на людей случаются довольно редко. А смерти от этих нападений еще более редки.

Источник:

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Метки: аллигатор   в мире   желудок   животные   зоопарк   крокодил   монетки   
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2  комментария
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36k
Fat Lynx Час назад
Гоша 36 лет копил на побег... а пиндосы его обчистили! Хорошо, что хоть не через жопу монеты доставали.
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27k
Влад 20 минут назад
Почти перешел на уровень "дракон" и на тебе, недорыцари приперлись.
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