В США из желудка аллигатора извлекли 70 монет

В зоопарке Омахи живут 10 американских аллигаторов, и один из них - Тибодо - редчайший аллигатор-лейцист, у которого полупрозрачная белая кожа и темно-синие глаза. На текущий момент в мире известно лишь о нескольких особях таких аллигаторов.



Аллигаторы вызывают большой интерес у людей, как в зоопарках, так и в дикой природе. Но несмотря на их угрожающую репутацию, а также то, что на Юго-Востоке США проживает многомиллионная популяция аллигаторов, нападения на людей случаются довольно редко. А смерти от этих нападений еще более редки.