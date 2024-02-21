В США из желудка аллигатора извлекли 70 монет

Аллигатору из зоопарка города Омаха, штат Небраска, США, в конце прошлой недели потребовалась срочная операция по удалению десятков монет из желудка,
По информации, которую предоставила администрация зоопарка, внутри 36-летнего аллигатора по имени Тибодо было обнаружено в общей сложности 70 металлических монет.
"Чтобы защитить животное и безопасно пропустить инструменты, использовавшиеся для извлечения монет, а также камеру, которая помогла нам видеть эти предметы, во рту аллигатора была установлена пластиковая трубка", - говорится в заявлении ветеринара зоопарка Кристины Плуг.
Монеты были обнаружены во время обычного планового осмотра животного. Позже все они были успешно извлечены специалистами в ходе операции. Сейчас жизни животного ничего не угрожает.
Кристина Плуг считает, что металлические деньги наверняка были подброшены в вольер аллигатора посетителями.
"Гости зоопарка не должны бросать монеты в водоемы, предназначенные для животных. Вы можете бросить монетку на счастье в специальный колодец, расположенный в атриуме", - говорится в заявлении учреждения.
В зоопарке Омахи живут 10 американских аллигаторов, и один из них - Тибодо - редчайший аллигатор-лейцист, у которого полупрозрачная белая кожа и темно-синие глаза. На текущий момент в мире известно лишь о нескольких особях таких аллигаторов.
Аллигаторы вызывают большой интерес у людей, как в зоопарках, так и в дикой природе. Но несмотря на их угрожающую репутацию, а также то, что на Юго-Востоке США проживает многомиллионная популяция аллигаторов, нападения на людей случаются довольно редко. А смерти от этих нападений еще более редки.
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