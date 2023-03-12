Жук-мантикора: Боевое чудовище мира насекомых. Огромная скорость, размеры и броня позволяют ему кромсать даже скорпионов

Задача первого абзаца статьи — привлечь внимание читателя каким-нибудь ярким фактом об описываемом животном. Сегодня я пойду другим путём и сперва расскажу вам о недостатках жука-мантикоры: он не умеет летать. Всё. В остальных аспектах жук пугающе хорош.
Семейство, к которому относится наш герой, в англоязычных источниках называют «жуками-тиграми». Своё прозвище они получили не за окрас или мягкую шёрстку, а потому что это одни из наиболее опасных хищников микромира. И жук-мантикора — крупнейший представитель этих членистоногих головорезов. Это 6,5 сантиметров концентрированной мощи, спрятанной под тяжёлой хитиновой бронёй.
Обратите внимание на огромные челюсти. Некоторые насекомые, например, жук-олень, обладают похожими, но используют их исключительно для демонстраций и бескровных ритуальных боёв. А наш герой режет им экзоскелеты членистоногих, словно ножницами — бумагу. В фольклоре некоторых африканских племён Смерть приходит к людям именно в образе жука-мантикоры. Я вижу его жвала, я понимаю откуда взялось это предание.
Соседствовать с этим монстром не повезло насекомым Африки. На чёрном континенте жук-мантикора устраивает настоящую мокруху. Под его лезвия попадают не только кузнечики, жуки и прочие безобидные насекомые. Он нападает даже на реально опасных тварей, вроде скорпионов или пауков-волков. Они пытаются оказать мантикоре сопротивление, но куда там! Пара секунд — и жертва превращается в салат. Сила укуса чудовища такова, что он разрезает противника напополам!
Если беспозвоночное не умеет летать, то шансов спастись у него мало. Попытка убежать от монстра приведёт лишь к тому, что добыча погибнет уставшей. Представители семейства жуков-тигров — самые быстрые и манёвренные жуки планеты. Мантикора, несмотря на приличные габариты, способна менять направление бега быстрее, чем успевает реагировать человеческий глаз!
Одно радует африканских насекомых — днём эти терминаторы спят. Но есть нюанс: пока взрослые отдыхают, их личинки выходят на охоту. Мантикоры-младшие — засадные хищники. Гоняться за добычей они не могут, но от этого менее опасными крошки не становятся. Единственное уязвимое место гусениц — мягкое туловище. Только вот тело предприимчивая личинка прячет глубоко в песок. Наружу торчит голова и переднеспинка, хитиновая оболочка которых слилась в единый щит.
Мало кому удаётся полакомиться мантикорятами. Передний щиток неуязвим для челюстей и жвал мелких хищников. Вытащить из норы тоже не вариант: на пятом членике брюшка растут шипы, надёжно закрепляющие гусеницу в толще песка. Так что животные просто стараются обходить злобную колбасу стороной.
И правильно делают. Небольшие, но сильные челюсти идеально приспособлены для захвата мимопроходящих за лапки. Если жертва не в состоянии вырваться или отгрызть себе конечность, то хищная гусеница навсегда утащит беднягу к себе в нору.
Моя оценка жуку-мантикоре: 10 боевых ножниц из 10. Как хорошо, что он не может вырасти до размеров средней собаки! Иначе люди ходили бы на улицу только с огнестрелом.
Источник:
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Это потому что Япония далеко. Там любители готовить блюда, из всякой ядовитой хрени.