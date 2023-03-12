Жук-мантикора: Боевое чудовище мира насекомых. Огромная скорость, размеры и броня позволяют ему кромсать даже скорпионов

Соседствовать с этим монстром не повезло насекомым Африки. На чёрном континенте жук-мантикора устраивает настоящую мокруху. Под его лезвия попадают не только кузнечики, жуки и прочие безобидные насекомые. Он нападает даже на реально опасных тварей, вроде скорпионов или пауков-волков. Они пытаются оказать мантикоре сопротивление, но куда там! Пара секунд — и жертва превращается в салат. Сила укуса чудовища такова, что он разрезает противника напополам!