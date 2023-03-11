В Нижневартовске несколько человек устроили потасовку с сотрудниками ГИБДД

По словам очевидцев, мигранты не хотели признавать нарушение ПДД.
Вчера вечером рядом с площадью Нефтяников сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Mitsubishi Lancer, водитель которого нарушил ПДД, заехав на встречку во время поворота. Мужчина попытался уклониться от ответственности, сославшись на поломку своего автомобиля. Оформляться он не захотел и полицейские решили его задержать. Тот начал сопротивляться задержанию и даже повалил борцовским приёмом одного из стражей порядка.
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В "Лансере" находились ещё двое пассажиров. Они тоже пытались отбить своего товарища от полицейских. И только после приезда второго экипажа ГИБДД дебоширов удалось урезонить.
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Вчера местные СМИ писали, что на площади Нефтяников произошла массовая драка, из-за которой несколько полицейских машин оцепили площадь Нефтяников. Вполне возможно, что на подмогу нарушителям прибыли собратья из диаспоры. Это со слов очевидцев. Но точной информации в СМИ на этот счёт нет.
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Сегодня стало известно, что всех троих участников потасовки с автоинспекторами задержали. Материалы для возбуждения уголовного дело по ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти") в скором времени направят в Следственный комитет.
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