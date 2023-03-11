FISHKINET
Сообщество Криминал 1697 постов • 336 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
В Нижневартовске несколько человек устроили потасовку с сотрудниками ГИБДД

В Нижневартовске несколько человек устроили потасовку с сотрудниками ГИБДД

Автор:
11 марта 2023 14:51
Сообщество : Криминал
Метки: Нижневартовск   ХМАО   видео   гибдд   потасовка   уголовное дело   
1584
1
3

По словам очевидцев, мигранты не хотели признавать нарушение ПДД.

Вчера вечером рядом с площадью Нефтяников сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Mitsubishi Lancer, водитель которого нарушил ПДД, заехав на встречку во время поворота. Мужчина попытался уклониться от ответственности, сославшись на поломку своего автомобиля. Оформляться он не захотел и полицейские решили его задержать. Тот начал сопротивляться задержанию и даже повалил борцовским приёмом одного из стражей порядка.

В "Лансере" находились ещё двое пассажиров. Они тоже пытались отбить своего товарища от полицейских. И только после приезда второго экипажа ГИБДД дебоширов удалось урезонить.

Вчера местные СМИ писали, что на площади Нефтяников произошла массовая драка, из-за которой несколько полицейских машин оцепили площадь Нефтяников. Вполне возможно, что на подмогу нарушителям прибыли собратья из диаспоры. Это со слов очевидцев. Но точной информации в СМИ на этот счёт нет.

Сегодня стало известно, что всех троих участников потасовки с автоинспекторами задержали. Материалы для возбуждения уголовного дело по ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти") в скором времени направят в Следственный комитет.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Нижневартовск   ХМАО   видео   гибдд   потасовка   уголовное дело   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
735
GoInDown Час назад
"Тот начал сопротивляться задержанию и даже повалил борцовским приёмом одного из стражей порядка." Это даже под слоган "Слабоумие и отвага" не тянет, сесть за сплошную - это джекпот)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
SandMANn Минуту назад
Гололёд, бл@
...и музыка в видео тоже хрень
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Компьютер DELL монитором 8 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Walther 8 минут назад
А не пора ли BLM наоборот устроить? А то денежку в России иметь, желающих до хрена и больше, а законы соблюдать, желающих - мало!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Леонид 14 минут назад
УК РФ Статья 318...............либо принудительными работами на срок до пяти лет......... Сажать не надо работать надо, браслет на ногу, в одну руку метлу во вторую лопату, или в обе руки кирку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
53k
Олег 15 минут назад
зачем эти танцы и балет? Стрелять на поражение за насилие над полицейским! А если у ословода нож? И помощников, рвущихся отбить у полиции урода тоже класть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Руслан 44 минуты назад
Вот в нонешние времена самый повод утихомирить недружелюбных гостей нашей страны. Прям по полной с последующим выдворением в аул. Желательно со всем семейством и роднёй. Народ поддержит с превеликим удовольствием. Гайки надо закручивать, короче говоря.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
куджо Час назад
Американцы конечно козлы, но копы у них покруче. Они сначала расстреоят обойм 7, а потом вызовут полкрепление
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
pinbalist Час назад
В аулах никакой встречки и ГИБДД нет. Макаки просто привыкли так ездить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
353
Серега pinbalist Час назад
Вчера ,в том же Нижневартовске некий гражданин Широков,взяв в заложники ребенка,стрелял по полицейским.Что то я не видел от тебя комментарий про свиней.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
353
Серега GoInDown 39 минут назад
Новость вчера была.Зачем создавать то,что уже есть?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
735
GoInDown Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

138537



Другие посты автора
Популярное в сообществах
18 уникальных фотографий под непривычным углом
18 уникальных фотографий под непривычным углом
«Как прекрасно жить в стране, где женщины остаются женщинами»: Юлия Чичерина поздравила дам с 8 марта
«Как прекрасно жить в стране, где женщины остаются женщинами»: Юлия Чичерина...
Набирающие популярность в сообществах
"Ваш сын — умственно отсталый"
"Ваш сын — умственно отсталый"
Тьма над нами... Свет внутри нас!
Тьма над нами... Свет внутри нас!
Смотрите и сравнивайте: выбрать телевизор стало ещё проще
Смотрите и сравнивайте: выбрать телевизор стало ещё проще
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Опять тарелки

Лучшие демотиваторы
Команда "Лежать" была для всех

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#интересное#Жизнь#дети#истории#Приколы#Россия#комментарии#новости
#Юмор#в мире#люди#забавно#животные#картинки#природа#смех#Мемы#путешествия
#интересно#факты#подборка#история#США#кино#СССР#автомобили#нападение#сарказм
Смотрите и сравнивайте: выбрать телевизор стало ещё проще Смотрите и сравнивайте: выбрать телевизор стало ещё проще Битва за парфюм: бородач подрался с тремя охранниками, спалившими его на краже туши и духов Битва за парфюм: бородач подрался с тремя охранниками, спалившими его на краже туши и духов "Полиция есть, но пока она приедет, всем проломят голову": петербургскую блогершу на глазах у людей жестоко избили из-за замечания "Полиция есть, но пока она приедет, всем проломят голову": петербургскую блогершу на глазах у... Бастрыкин поручил завести уголовное дело на актёра Смольянинова, пожелавшего воевать за ВСУ Бастрыкин поручил завести уголовное дело на актёра Смольянинова, пожелавшего воевать за ВСУ "Он знает, за что": в Нижнем Новгороде женщина избила и переехала на машине мужа-изменщика "Он знает, за что": в Нижнем Новгороде женщина избила и переехала на машине мужа-изменщика «Сделали виноватой»: москвичка попала в аварию с автомобилем министра транспорта Башкирии «Сделали виноватой»: москвичка попала в аварию с автомобилем министра транспорта Башкирии

На что жалуетесь?

Вернуться