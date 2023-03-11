В Нижневартовске несколько человек устроили потасовку с сотрудниками ГИБДД

Вчера вечером рядом с площадью Нефтяников сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Mitsubishi Lancer, водитель которого нарушил ПДД, заехав на встречку во время поворота. Мужчина попытался уклониться от ответственности, сославшись на поломку своего автомобиля. Оформляться он не захотел и полицейские решили его задержать. Тот начал сопротивляться задержанию и даже повалил борцовским приёмом одного из стражей порядка.