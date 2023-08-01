Жилищный коллапс Гонконга: как люди выживают на 2 квадратных метрах

Жизнь в большом городе диктует свои правила: вечный шум, духота, обилие людей и машин – с этими и многими другими нюансами приходиться мириться горожанам, желающим быть счастью крупного, никогда не спящего мегаполиса.
Для кого-то подобные неудобства являются лишь частью повседневной жизни, и они уже даже не обращают внимания на такие «мелочи», как, например, многочасовые пробки.
Другие же готовы терпеть особенности жизни в большом городе только ради того, чтобы каждый вечер возвращаться в свою теплую уютную квартиру и уже там, выдохнув и расслабившись, наслаждаться статусом жителя мегаполиса.
Думаю, не стоит лишний раз говорить о том, что для современного человека его дом в буквальном смысле является крепостью, защищающей от неприятностей эмоционального плана. Человек 21 века, а уж тем более житель большого города, практически каждую секунду пребывает в состоянии стресса, и лишь вернувшись домой, в свой мир, в свою Вселенную, он может в полной мере отдохнуть.
Именно поэтому многие люди стараются окружить себя стильными предметами интерьера, современной техникой, красивой посудой и текстилем – как мы говорим, для души, и превратить даже совсем небольшую квартирку в некий оазис для уставшего от насущных дел путника.
И здорово, когда есть, что превращать в этот самый оазис, поскольку, например, у большинства жителей Гонконга нет такой возможности от слова «совсем». А все дело в том, что одна часть жителей этого города в принципе не может позволить себе даже очень скромное жилье и довольствуется лишь арендными спальными местами, а другая, более состоятельная, проживает в настолько крошечных квартирах, что внешне они больше напоминают шкафы, нежели жилые помещения.
Нет, конечно же, есть еще и откровенные богачи, но в данном материале мы их в расчет не берем, поскольку нас интересуют китайцы с очень скромными доходами.
С одной стороны, подобное положение дел представляется лично мне весьма удивительным. Гонконг – один из мировых финансовых центров, город высоких технологий и передовых взглядов на жизнь, жители которого по определению не могут жить плохо. Так просто не может быть! Однако в то же самое время Гонконг еще и входит в число наиболее плотно населенных городов Земли, а также является одним из рекордсменов по ценам на недвижимость.
А все потому, что свободной земли в городе крайне мало, а людей, как вы понимаете, много, и застройщики готовы идти на любые ухищрения, только бы покрыть необходимость города в ликвидном жилье. И, понятное дело, вариантов у них немного – разве что, увеличивать этажность домов и искусственным способом уменьшать метраж жилых помещений.
Сейчас чуть более подобно объясню, что я имею в виду. Начало истории массового строительства в Гонконге датируется 1954 годом, когда в районе Шек Кип Мей, в котором располагались в основном трущобы, случился крупный пожар. И без того беднейшие слои населения, большинство из которых являлись мигрантами из «большого Китая», остались без крыши над головой. И таких людей, надо сказать, было более 50 000!
Сами понимаете, игнорировать такую проблему было сложно, поэтому власти города приняли решение запустить программу многоэтажного строительства для малообеспеченных слоёв населения. Не спешите радоваться, это только звучало позитивно – «многоэтажное строительство»!
По задумке властей жилье в новых комплексах должно было выдаваться из расчета 2,2 квадратных метра пространства на взрослого человека, а на ребенка и того меньше. На деле же желающих обзавестись каким-никаким бюджетным жильем вдвое превысило расчеты проектировщиков, поэтому воплотить в жизнь даже такие скромные планы оказалось делом затруднительным.
Собственно, с момента начала массовой многоэтажной застройки в Гонконге прошло уже много лет, однако ситуация с жилищным вопросом осталась неизменной. Большинство горожан со скромным доходом проживают в совсем небольших квартирах, общий метраж которых не превышает 4-5 квадратных метров.
У многих из нас туалеты и кухни имеют куда большие габариты, а тут целая квартира! И на этом небольшом пространстве китайцы умудряются разместить все самое необходимое для жизни, начиная от кровати и заканчивая плитой (точнее, плиткой) и унитазом.
Однако жилье величиной в 4 или даже 5 квадратных метров – это еще очень неплохой вариант, по сравнению с так называемыми «разделенными квартирами», габариты которых чаще всего не превышают 2 квадратных метров. Такие квартиры появились в Гонконге как еще одна мера решения жилищного вопроса.
«Разделенные квартиры» были образованы из вполне себе полноценных жилых помещений, метражом в 40-50 квадратов. По сути, обычные квартиры просто разделили деревянными стенами на 10, а то и 20 мелких помещений, где теперь ютятся (жизнью это назвать сложно) люди.
Как правило, большая часть существования в таких квартирках сосредоточена вокруг кровати: люди там спят, работают или учатся, там же готовят и принимают пищу, там же смотрят телевизор и играют в видеоигры. Но отсутствие свободного места далеко не все проблемы, с которыми сталкиваются жильцы «разделенных квартир».
Из-за особенностей планировки крошечные помещения имеют очень плохую вентиляцию и регулярные проблемы с канализацией. Температура внутри может превышать температуру снаружи минимум на 10 градусов, и это при условии, что средняя температура летом в Гонконге равняется 29 градусам, поэтому находиться в подобных помещениях длительное время очень непросто.
Обитатели крошечных жилых помещений имеют проблемы и психологического характера. Поселившись в столь стесненных условиях, китайцы как будто оказываются запертыми в клетке, где буквально все давит на них, не только физически, но и морально. Люди, живущие в квартирах-шкафах или квартирах-гробах (ну а как эти помещения еще можно назвать?!) теряют уверенность в собственных силах, в собственных возможностях. Они перестают верить, что когда-либо смогут выбраться из нищеты и просто смиряются с условиями, которыми преподнесла им жизнь.
Подобные настроения крайне опасны, и особенно в китайском обществе. Я уже не раз заострял внимание на том, что именно китайский народ весьма подвержен суицидальным настроениям под влиянием именно психологических факторов.
Проблемы на работе, в личной жизни, одиночество, нерешенный жилищный вопрос – все это давит на китайцев, поскольку у них невероятно сильно развито чувство долга перед своей семьей и страной. И, столкнувшись со сложностями и растеряв уверенность в своих силах, они не придумывают ничего лучше, как покинуть этот мир... Таковы реалии.
Жизнь на 2 квадратных метрах сложно назвать полноценной жизнью – это скорее существование, единственным плюсом которой является относительная дешевизна, особенно по сравнению с ценами на недвижимость или аренду обычной квартиры в Гонконге.
Поэтому в «разделенках» живут в основном малоимущие слои населения и иммигранты, которые могут рассчитывать лишь на такой скромный вариант. К слову, подобным образом в Гонконге проживает более 300 000 человек, и для них квартирки, величиной с платяной шкаф, являются настоящим домом...потому что другого у них нет и, скорее всего, не будет.
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