Жилищный коллапс Гонконга: как люди выживают на 2 квадратных метрах

Жизнь на 2 квадратных метрах сложно назвать полноценной жизнью – это скорее существование, единственным плюсом которой является относительная дешевизна, особенно по сравнению с ценами на недвижимость или аренду обычной квартиры в Гонконге.

Поэтому в «разделенках» живут в основном малоимущие слои населения и иммигранты, которые могут рассчитывать лишь на такой скромный вариант. К слову, подобным образом в Гонконге проживает более 300 000 человек, и для них квартирки, величиной с платяной шкаф, являются настоящим домом...потому что другого у них нет и, скорее всего, не будет.