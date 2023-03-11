Великобританию накрыл снежный шторм "Лариса"

Весна как красивая женщина, с капризами и переменами настроения. На календаре середина марта? Подумаешь, ерунда какая - получите метель и -15.
С 9 марта в Англии, Северной Ирландии, Шотландии и Уэльсе стоит по-настоящему зимняя погода. Давят морозы, засыпает снегом, а на дорогах сплошной гололёд, а всё дело в шторме с красивым названием "Лариса".
Метеорологическое бюро сообщило, что наибольшая зарегистрированная глубина снега составила 27 см в Северном Уэльсе.
Был также зафиксирован официальный рекорд в 14 см в Западном Йоркшире, но представитель Метеобюро сказал, что они слышали о наблюдениях выше этой отметки в Лидсе и Шеффилде.
Несколько упавших деревьев заблокировали железную дорогу между Манчестером и Шеффилдом. Также нарушено движение на перевале в Южном Йоркшире.
Метеоролог Метеорологического бюро Алекс Беркилл: «Сочетание сильного снегопада и штормового ветра является причиной того, что мы, вероятно, увидим метели и поземки, которые создают дополнительную опасность на дорогах».
Многие водители проигнорировали штормовое предупреждение и предупреждающие знаки, в результате оказались в многокилометровых пробках на трассе М62 в Большом Манчестере. Ситуация усугублялась тем, что водители обгоняли медленно движущийся транспорт только для того, чтобы застрять на полосе со свежим снегом.
Ну и бонусом, жителей южной части Англии предупреждают о возможных наводнениях, так как вместе со снегом в некоторых районах идет и ледяной дождь. В настоящее время дождь и снег в Питерборо и прилегающих районах уже вызвали повышение уровня воды в реке Нене.
Предупреждения о наводнениях действуют в нескольких округах и городах Англии, в том числе в Ноттингемшире, Лестершире, Бирмингеме и прилегающих районах Ист-Мидлендса, Кембриджшире, Нортгемптоншире, Северном Норфолке, Саффолке, Милтон-Кинсе, Оксфорде, Эссексе, Кенте, Суррее и Сомерсете.
Сегодня утром в Йоркшире около 2000 человек остались без электричества. Ну а в Северной Ирландии из-за непогоды закрылись 137 школ. В аэропортах задерживают рейсы из-за непогоды. "Лариса" будет бушевать еще до понедельника.
Источник:
- Что будет, если вовремя не освободить автомобиль из снежного плена
- Стажёр-машинист увидел на рельсах чёрный комочек
- Скелет гиганта, который боялся стать музейным экспонатом, спустя три века похоронят
- Два моряка "открыли" новый остров в Великобритании
- В Сочи шторм выбросил на берег два покорёженных автомобиля
Витебская область г. Городок
Народ с утра в понедельник вместо работы в травмпункты поедет ибо все будет один большой каток.