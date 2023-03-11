Великобританию накрыл снежный шторм "Лариса"

Метеоролог Метеорологического бюро Алекс Беркилл: «Сочетание сильного снегопада и штормового ветра является причиной того, что мы, вероятно, увидим метели и поземки, которые создают дополнительную опасность на дорогах».

Многие водители проигнорировали штормовое предупреждение и предупреждающие знаки, в результате оказались в многокилометровых пробках на трассе М62 в Большом Манчестере. Ситуация усугублялась тем, что водители обгоняли медленно движущийся транспорт только для того, чтобы застрять на полосе со свежим снегом.