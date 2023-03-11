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Великобританию накрыл снежный шторм "Лариса"

Великобританию накрыл снежный шторм "Лариса"

Автор:
11 марта 2023 10:04
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Великобритания   лариса   наводнения   снег   фото   шторм   штормовое предупреждение   
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Весна как красивая женщина, с капризами и переменами настроения. На календаре середина марта? Подумаешь, ерунда какая - получите метель и -15.

С 9 марта в Англии, Северной Ирландии, Шотландии и Уэльсе стоит по-настоящему зимняя погода. Давят морозы, засыпает снегом, а на дорогах сплошной гололёд, а всё дело в шторме с красивым названием "Лариса".

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Метеорологическое бюро сообщило, что наибольшая зарегистрированная глубина снега составила 27 см в Северном Уэльсе.

Был также зафиксирован официальный рекорд в 14 см в Западном Йоркшире, но представитель Метеобюро сказал, что они слышали о наблюдениях выше этой отметки в Лидсе и Шеффилде.

Несколько упавших деревьев заблокировали железную дорогу между Манчестером и Шеффилдом. Также нарушено движение на перевале в Южном Йоркшире.


Метеоролог Метеорологического бюро Алекс Беркилл: «Сочетание сильного снегопада и штормового ветра является причиной того, что мы, вероятно, увидим метели и поземки, которые создают дополнительную опасность на дорогах».

Многие водители проигнорировали штормовое предупреждение и предупреждающие знаки, в результате оказались в многокилометровых пробках на трассе М62 в Большом Манчестере. Ситуация усугублялась тем, что водители обгоняли медленно движущийся транспорт только для того, чтобы застрять на полосе со свежим снегом.


Ну и бонусом, жителей южной части Англии предупреждают о возможных наводнениях, так как вместе со снегом в некоторых районах идет и ледяной дождь. В настоящее время дождь и снег в Питерборо и прилегающих районах уже вызвали повышение уровня воды в реке Нене.

Предупреждения о наводнениях действуют в нескольких округах и городах Англии, в том числе в Ноттингемшире, Лестершире, Бирмингеме и прилегающих районах Ист-Мидлендса, Кембриджшире, Нортгемптоншире, Северном Норфолке, Саффолке, Милтон-Кинсе, Оксфорде, Эссексе, Кенте, Суррее и Сомерсете.

Сегодня утром в Йоркшире около 2000 человек остались без электричества. Ну а в Северной Ирландии из-за непогоды закрылись 137 школ. В аэропортах задерживают рейсы из-за непогоды. "Лариса" будет бушевать еще до понедельника.

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Метки: Великобритания   лариса   наводнения   снег   фото   шторм   штормовое предупреждение   
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438
Руслан 53 минуты назад
След Кремля уже обнаружили!??
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2k
Пинкман 12 минут назад
аааа,пиндец мелкобритам!
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2k
ChePaev Полчаса назад
мы еще не отправили туда отряды МЧС с гуманитаркой?
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74k
Андрей Старосельский 36 минут назад
Агент Лариса предоставлена к очередному воинскому званию, майор...
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13k
a_komolow Час назад
27 сантиметров?

Витебская область г. Городок

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11k
paranoid Час назад
Да у нас в Подмосковье не сильно лучше. Сегодня сильный снегопад - машину на улице уже почти не видно, завтра +6 и сильный дождь, а в ночь на понедельник морозы.
Народ с утра в понедельник вместо работы в травмпункты поедет ибо все будет один большой каток.
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29k
koleos72 Час назад
Им бы летом ещё лесных пожаров, чтоб не завидно было!
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956
Шурман Час назад
Меня вчера на рыбалку звали как раз к их берегам , отвечаю с 100 процентной уверенностью рыбы не будет . Отказался нафиг , хотя после 7 рюмок уже хотел в порт идти и лодку перезапустить :)
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4k
Wertos Час назад
У нас в Малоярославце тоже Лариса. Машину чистить задолбался...
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66k
Татьяна Юсова 2 часа назад
Мне племянница из Калининграда прислала видео, их там тоже замело. Снег кругом и около 0 градусов.
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