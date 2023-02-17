Приехал на электросамокате: 16 неудачных первых свиданий

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Герои данного поста решили поделиться в социальных сетях историями своих неудачных первых свиданий. Встречайте, ТОП курьезных ситуаций, из-за которых вторые свидания стали невозможными.
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