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Приехал на электросамокате: 16 неудачных первых свиданий

Приехал на электросамокате: 16 неудачных первых свиданий

Автор:
17 февраля 2023 18:11
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   мужчины и женщины   отношения   свидание   смех   
2193
17

Герои данного поста решили поделиться в социальных сетях историями своих неудачных первых свиданий. Встречайте, ТОП курьезных ситуаций, из-за которых вторые свидания стали невозможными.

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Метки: Прикол   Юмор   мужчины и женщины   отношения   свидание   смех   
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7  комментариев
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3k
Пластичный Дятел Полчаса назад
Сырники с изюмом это ВЕЩЬ!!!
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6k
Андрей 3 минуты назад
вот за сырники обидно
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10k
ScorpionDS 55 минут назад
Что-то здесь не чисто, странное имя для девушки ...
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Richard

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