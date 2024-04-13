Как выжить при атомном взрыве: британцев готовят к войне с Россией

Британская пресса не перестает радовать. DailyMail опубликовало пошаговое руководство экспертов по выживанию при ядерной атаке: как остановить плавление кожи (что? да!), почему важно держать рот открытым, чтобы не лопнули барабанные перепонки, и что действительно нужно после взрыва... Ну, всё. Теперь им ничего не страшно.
Британцев на полном серьезе готовят к ядерному удару со стороны России - и публикуют советы, что делать во время атомной взрыве.
У британцев на подготовку ко встрече с межконтинентальной баллистической ракетой будет столько времени, сколько требуется чайнику, чтобы вода в нем вскипела
, - пишет британское издание DailyMail.
Ядерная атака на Британию со стороны враждебной страны, такой как Россия, скорее всего, будет включать одну или несколько «атомных бомб» со взрывной мощностью, эквивалентной одной мегатонне динамита. Это в 80 раз превышает мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму, которая унесла жизни порядка 140 000 человек. Подобная бомба, скорее всего, убьет всех и разрушит все здания в радиусе двух километров от эпицентра взрыва.
Далее самые экспертные эксперты острова, который в случае начала ядерной войны с Россией просто остекленеет, дают своим читателям полезные советы:
Первым делом нужно найти подходящее убежище. Держитесь подальше от высокой мебели, такой как шкафы. Лягте лицом вниз, спрятав руки под тело. Когда бомба упадет, первым, что вы заметите, будет ослепительная вспышка. В ясную погоду «атомная вспышка» может навсегда ослепить человека, находящегося на расстоянии 16 километров, и прожечь сетчатку. Ночью, когда зрачки расширены, «радиус ослепления» еще больше.
В течение десяти-двенадцати минут смертоносные радиоактивные обломки начнут падать с неба, это будет сравнимо с песчаной бурей. Помните: высокие дозы радиации «плавят» организм изнутри. Необходимо предотвратить попадание радиоактивных элементов в ваши легкие. Прикройте нос и рот тканью или маской для лица класса P2, наденьте очки, заткните уши ватой и обработайте открытые раны. Любой, кто захочет спрятаться в убежище вместе с вами, должен быть продезиницирован.
Если планируете вылазки на улицу, вооружайтесь ножами, мачете или дубинками. Не полагайтесь на полицию: отныне единственной валютой будет грубая сила, - пишет британское издание.
ТГ-канал "Пул 3" в тему опубликовало интервью с судмедэкспертом Эдуардом Тумановым, который утверждает, что легкой и быстрой смерти не бывает.
Мгновенная смерть возможна только в эпицентре ядерного взрыва. Он идет со скоростью света, тело распалось на ионы со скоростью света. Скорость этого распада превышает скорость прохождения сигнала по нервным путям. В эпицентре ядерного взрыва от тела ничего не остается.
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[В Японии] люди выжили, которые были на значительном удалении от взрыва, там повреждения складывались из ряда факторов. Это высокотемпературное воздействие, то есть были ожоги, плюс радиационное воздействие. Те, кто были на удалении, погибали от обширных ожогов и радиации. А те, кто были в эпицентре, от них просто ничего не осталось.
В связи с этим, не знаем, кому на стеклянном острове, где была Великобритания, пригодятся советы от DaileMail, если то, о чем они пишут, произойдет.
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Заряды бывают разные...
От водородной и 100 км не спасёт. И не только сетчатку. Привыкли всё мерить хиросимо-нагасаковским вариантом. Сейчас давно не то.
Это конечно если что-то вообще расти сможет