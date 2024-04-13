Как выжить при атомном взрыве: британцев готовят к войне с Россией

Британцев на полном серьезе готовят к ядерному удару со стороны России - и публикуют советы, что делать во время атомной взрыве.

У британцев на подготовку ко встрече с межконтинентальной баллистической ракетой будет столько времени, сколько требуется чайнику, чтобы вода в нем вскипела

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Ядерная атака на Британию со стороны враждебной страны, такой как Россия, скорее всего, будет включать одну или несколько «атомных бомб» со взрывной мощностью, эквивалентной одной мегатонне динамита. Это в 80 раз превышает мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму, которая унесла жизни порядка 140 000 человек. Подобная бомба, скорее всего, убьет всех и разрушит все здания в радиусе двух километров от эпицентра взрыва.