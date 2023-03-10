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В Иране запретили сотрудницам аптек работать без хиджаба. И теперь их носят даже мужчины

В Иране запретили сотрудницам аптек работать без хиджаба. И теперь их носят даже мужчины

Автор:
10 марта 2023 14:19
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: запрет   иран   мужчины   фармацевты   флешмоб   хиджаб   
1526
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Гюльчатай, не открывай, пожалуйста, личико!

В Иране с момента победы исламской революции 1979 года женщинам запрещено появляться в общественных местах с непокрытой головой. Но до недавнего времени женщинам-фармацевтам, например, можно было работать без хиджабов. Но власти решили, что аптеки — это тоже общественное пространство и обязали работниц носить платки.


Мужчины-фармацевты решили потроллить власти поддержать своих коллег единственным доступным и не возбраняемым (пока) способом. Они тоже надели на головы хиджабы. И теперь невозможно разобрать, где женщина-фармацевт, а где мужчина-аптекарь. Вот так зайдёшь в иранскую аптеку, а там все женщины. Просто праздник какой-то!

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Отметим, что надевать хиджабы для иранских мужчин не в первой. Ещё в 2016 году во время масштабных протестов против ношения хиджабов мужчины всей страны устроили похожий флешмоб, надевая платки своих жён и матерей.

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Метки: запрет   иран   мужчины   фармацевты   флешмоб   хиджаб   
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16  комментариев
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26k
Serg2001 Час назад
Фигня! В Канаде вот учитель вообще сиськи надевает в знак протеста...)
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1k
Alexander Gorn 6 минут назад
Над "отсталостью" позднего Союза в половом вопросе тоже, помнится, смеялись. Подленько так подхихикивали. "В СССР секса нет" и вот это вот всё... Ну, нынче-то мы, конечно, сексуально раскрепостились, чё. Да так, что нормальную женщину, способную просто любить мужчину, без подсчета выгод, которые с него можно поиметь, теперь хрен найдешь. Соответственный процент разводов, падение численности населения, которое никакие выплаты за детей так и не смогли остановить... Хорошо стало, да? Нет?

Так что отвалите вы от иранцев и их обычаев. Во-первых, в своей стране они вольны делать что угодно, и никого из-за ее пределов это не касается. А во вторых они-то, в отличие от "дорогих россиян", не вымирают. Может, это как раз они всё делают правильно, а вот мы - ошиблись где-то? Ну, если по результатам-то посмотреть?
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−4
цеховик 15 минут назад
страна дикарей. но они наши братушки
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3k
portroy 36 минут назад
Есть оч.смешной монолог Джорджа Карлина про шляпы и религию. На русском не нашел, но там оч простой язык...
Ссылка www.youtube.com
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3k
portroy 36 минут назад
Есть оч.смешной монолог Джорджа Карлина про шляпы и религию. На русском не нашел, но там оч простой язык...
Ссылка www.youtube.com
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2k
· · 50 минут назад
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18k
Александр 53 минуты назад
Тот мужик на фотке с хиджабом, это такой кривой фотошоп, просто ужас
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120
Андрей Л Час назад
Равноправие епст
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100k
parallax Час назад
Перегибы в любом начинании не есть хорошо.
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