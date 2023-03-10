В Иране запретили сотрудницам аптек работать без хиджаба. И теперь их носят даже мужчины

В Иране с момента победы исламской революции 1979 года женщинам запрещено появляться в общественных местах с непокрытой головой. Но до недавнего времени женщинам-фармацевтам, например, можно было работать без хиджабов. Но власти решили, что аптеки — это тоже общественное пространство и обязали работниц носить платки.



