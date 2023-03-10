В Иране запретили сотрудницам аптек работать без хиджаба. И теперь их носят даже мужчины

Гюльчатай, не открывай, пожалуйста, личико!
В Иране с момента победы исламской революции 1979 года женщинам запрещено появляться в общественных местах с непокрытой головой. Но до недавнего времени женщинам-фармацевтам, например, можно было работать без хиджабов. Но власти решили, что аптеки — это тоже общественное пространство и обязали работниц носить платки.
Мужчины-фармацевты решили
потроллить власти поддержать своих коллег единственным доступным и не возбраняемым (пока) способом. Они тоже надели на головы хиджабы. И теперь невозможно разобрать, где женщина-фармацевт, а где мужчина-аптекарь. Вот так зайдёшь в иранскую аптеку, а там все женщины. Просто праздник какой-то!
Отметим, что надевать хиджабы для иранских мужчин не в первой. Ещё в 2016 году во время масштабных протестов против ношения хиджабов мужчины всей страны устроили похожий флешмоб, надевая платки своих жён и матерей.
Источник:
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Так что отвалите вы от иранцев и их обычаев. Во-первых, в своей стране они вольны делать что угодно, и никого из-за ее пределов это не касается. А во вторых они-то, в отличие от "дорогих россиян", не вымирают. Может, это как раз они всё делают правильно, а вот мы - ошиблись где-то? Ну, если по результатам-то посмотреть?