Мемные расследования: феномен популярности Никиты Литвинкова и салата, который его бесит

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"Вообще, он меня бесит"... этой фразой можно охарактеризовать весь 2008 год. Мировой финансовый кризис, банкротства... всё это померкло на фоне парня из столовой, которого раздражал салат с ананасами. Чай, кстати, там готовили неплохой... после него начинал чувствовать себя человеком. Что же стало с парнишкой из столовой?
На вопрос "Никита, откуда ты родом?", он ответил: "Я родом из села, данного богом, из села Митрофановка Воронежской области".
В детстве Литвинков отучился в музыкальной школе по классу аккордеона. Творчеством он увлекался с пяти лет. А воспитанием Никиты занимались мама и бабушка. У него есть старшая сестра. Большое влияние на него также оказала и тётя, которая и отвела его в сельский Дом культуры.
В детстве Литвинков отучился в музыкальной школе по классу аккордеона. Творчеством он увлекался с пяти лет. А воспитанием Никиты занимались мама и бабушка. У него есть старшая сестра. Большое влияние на него также оказала и тётя, которая и отвела его в сельский Дом культуры.
Мама Никиты уехала в Москву на заработки, а когда мальчик пошёл в пятый класс, она забрала его в город Королёв Московской области. Собственно, мемное видео и было записано в школе Королёва. Литвинков утверждает, что ему было трудно... соответствовать. Соответствовать всему: учебному процессу... получить пятёрку... всему.
В детстве Никита был часто предоставлен самому себе.
В детстве Никита был часто предоставлен самому себе.
Видео про салатик, который бесит
Как получилось то самое видео
Это был рядовой обзор, пришли оператор с журналистом из местной телекомпании и спросили ребят о том, чем кормили в столовой. Опросили много ребят, а показали на следующий день его. Первыми на видео отреагировали учителя и руководство школы. Учителя сначала обвинили во всём мальчика, а потом некоторые педагоги переключили свой гнев на телекомпанию. Парень ответил учителям, что отвечал искренне, а вовсе не кривлялся и не танцевал.
На заднем плане видео можно наблюдать преподавательницу. После публикации на Youtube женщина предпринимала попытки удалить видео. Но ничем данные усилия не закончились.
Никите Литвинкову стали поступать всевозможные предложения от телекомпаний. Его начали приглашать на телепередачи.
Мама Никиты даже написала заявление на сотрудников королёвского телеканала в милицию. Литвинков в интервью признался, что не помнит сути жалобы, но семья была глубоко возмущена тому, что интервью с ним опубликовали на Youtube. Примечательно, что одноклассники нормально отреагировали на популярность Никиты. Травли со стороны одноклассников и других учеников школы не было.
Мальчик-мем был раздосадован от неожиданной популярности, обрушившейся на него в 2008 году. В то же время появились и хейтеры в интернете.
Позже Никита сам обращался к юристу по поводу размещения ролика в интернете, но ничем это так и не закончилось.
Ролик опубликовали на МузТВ. Далее начались пародии.
Неоднократно Литвинков в интервью жаловался на то, что многие "срубили на нём денег", а сам он ничего не заработал. Кстати, он отказался от интервью на Первом канале, потому что предложили поучаствовать в передаче бесплатно.
Никита от других людей узнавал о том, что его показали там-то и там-то, потому что собственного ноутбука у него не было. Он узнавал от других людей о лавинообразном росте популярности.
После школы Никита поступил в 2010 году в Воронежский музыкальный колледж имени Ростроповичей.
На заднем плане видео можно наблюдать преподавательницу. После публикации на Youtube женщина предпринимала попытки удалить видео. Но ничем данные усилия не закончились.
Никите Литвинкову стали поступать всевозможные предложения от телекомпаний. Его начали приглашать на телепередачи.
Мама Никиты даже написала заявление на сотрудников королёвского телеканала в милицию. Литвинков в интервью признался, что не помнит сути жалобы, но семья была глубоко возмущена тому, что интервью с ним опубликовали на Youtube. Примечательно, что одноклассники нормально отреагировали на популярность Никиты. Травли со стороны одноклассников и других учеников школы не было.
Мальчик-мем был раздосадован от неожиданной популярности, обрушившейся на него в 2008 году. В то же время появились и хейтеры в интернете.
Позже Никита сам обращался к юристу по поводу размещения ролика в интернете, но ничем это так и не закончилось.
Ролик опубликовали на МузТВ. Далее начались пародии.
Неоднократно Литвинков в интервью жаловался на то, что многие "срубили на нём денег", а сам он ничего не заработал. Кстати, он отказался от интервью на Первом канале, потому что предложили поучаствовать в передаче бесплатно.
Никита от других людей узнавал о том, что его показали там-то и там-то, потому что собственного ноутбука у него не было. Он узнавал от других людей о лавинообразном росте популярности.
После школы Никита поступил в 2010 году в Воронежский музыкальный колледж имени Ростроповичей.
Никита в армии
После колледжа он пошёл в армию. Там он продолжил заниматься самодеятельностью.
Переезд в столицу
В 2022 году мальчик-мем переехал в Москву.
Никита очень много внимания уделяет своей внешности, а во время интервью постоянно прихорашивается. Особое внимание на интервью Литвинков уделял своим парикам, а также макияжу. В настоящее время мужчина комплексует из-за своего веса, сетуя на тучность собственного тела.
Никита очень много внимания уделяет своей внешности, а во время интервью постоянно прихорашивается. Особое внимание на интервью Литвинков уделял своим парикам, а также макияжу. В настоящее время мужчина комплексует из-за своего веса, сетуя на тучность собственного тела.
Сам человек-мем не скрывает, что у него есть серьёзные проблемы с алкоголем. В конце поста будут приложены ссылки на видео, но их очень сложно смотреть, потому что Никиту постоянно куда-то несёт. Он жеманно начинает рассказывать об одном, плавно переходит на другое, вставляет небольшое замечание, а потом... всё, мысль потеряна. Складывается впечатление, что в голове Литвинкова сплошной бардак.
Он признался, что дошёл до такой жизни из-за частых возлияний и раннего знакомства с алкоголем. Уже в 14-15 лет парень выпивал.
Чем же сейчас занимается герой 2008-го года? На этот вопрос он так и не ответил, сказав, что в настоящее время "погружён в себя".
Часто Литвинков повторяет, что ему лучше одному, чем "с кем попало". В интернете очень много видео, снятых его приятелями, где Никиту можно видеть в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения. Сам мужчина пожаловался, что после белой горячки у него сильно испортилось зрение.
Он признался, что дошёл до такой жизни из-за частых возлияний и раннего знакомства с алкоголем. Уже в 14-15 лет парень выпивал.
Чем же сейчас занимается герой 2008-го года? На этот вопрос он так и не ответил, сказав, что в настоящее время "погружён в себя".
Часто Литвинков повторяет, что ему лучше одному, чем "с кем попало". В интернете очень много видео, снятых его приятелями, где Никиту можно видеть в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения. Сам мужчина пожаловался, что после белой горячки у него сильно испортилось зрение.
Подробные интервью с Никитой. Внимание: на просмотр данных роликов уйдёт очень-очень много времени:
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Он просто болен.
Таких, раньше, называли "деревенский дурачок".
Безобидный, по сути.
Ну и довели, в конце концов.
Ещё и алкоголем, остатки мозга убил.
В конкретном ролике, своим кривлянием, Никита мне сразу напомнил А. Райкина в миниатюре "Мышь белая" .
Но это только моё мнение .
А с алкоголем стал не особо понятно кем