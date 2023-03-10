Мемные расследования: феномен популярности Никиты Литвинкова и салата, который его бесит

Это был рядовой обзор, пришли оператор с журналистом из местной телекомпании и спросили ребят о том, чем кормили в столовой. Опросили много ребят, а показали на следующий день его. Первыми на видео отреагировали учителя и руководство школы. Учителя сначала обвинили во всём мальчика, а потом некоторые педагоги переключили свой гнев на телекомпанию. Парень ответил учителям, что отвечал искренне, а вовсе не кривлялся и не танцевал.



На заднем плане видео можно наблюдать преподавательницу. После публикации на Youtube женщина предпринимала попытки удалить видео. Но ничем данные усилия не закончились.



Никите Литвинкову стали поступать всевозможные предложения от телекомпаний. Его начали приглашать на телепередачи.



Мама Никиты даже написала заявление на сотрудников королёвского телеканала в милицию. Литвинков в интервью признался, что не помнит сути жалобы, но семья была глубоко возмущена тому, что интервью с ним опубликовали на Youtube. Примечательно, что одноклассники нормально отреагировали на популярность Никиты. Травли со стороны одноклассников и других учеников школы не было.



Мальчик-мем был раздосадован от неожиданной популярности, обрушившейся на него в 2008 году. В то же время появились и хейтеры в интернете.



Позже Никита сам обращался к юристу по поводу размещения ролика в интернете, но ничем это так и не закончилось.



Ролик опубликовали на МузТВ. Далее начались пародии.



Неоднократно Литвинков в интервью жаловался на то, что многие "срубили на нём денег", а сам он ничего не заработал. Кстати, он отказался от интервью на Первом канале, потому что предложили поучаствовать в передаче бесплатно.



Никита от других людей узнавал о том, что его показали там-то и там-то, потому что собственного ноутбука у него не было. Он узнавал от других людей о лавинообразном росте популярности.



После школы Никита поступил в 2010 году в Воронежский музыкальный колледж имени Ростроповичей.