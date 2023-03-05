Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 5 марта

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Последняя подборка мемов на этой неделе. Вы знали, что в этот день в 1868 году был запатентован степлер?! Кстати, давно им пользовались?
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