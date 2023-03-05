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Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 5 марта

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 5 марта

Автор:
05 марта 2023 20:40
Сообщество : Юмор
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
5446
20
Последняя подборка мемов на этой неделе. Вы знали, что в этот день в 1868 году был запатентован степлер?! Кстати, давно им пользовались?
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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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20  комментариев
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4k
Wertos 2 часа назад
Комментарий к фото
Я с этого начинал... Вроде...
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8k
au3 10 минут назад
Ну нормально, все по логике: слева сломано, справа НЕ сломано.
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29
northdeer Полчаса назад
8-я картинка, это для атомик хеарт дополнение
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641
Степан Матвеев 47 минут назад
Ассаулт родимый!!!
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16k
Nikita Час назад

Напомнило
Ссылка www.youtube.com
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14k
Ничоси Час назад
Комментарий к фото
Это КБ =)
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6k
sedoisever 2 часа назад
Что-то хрень какая-то в основном...
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10k
GROMOZEKA 2 часа назад
Вот только не надо оскорблять отличных певцов, сравнивая их с этим дерьмом

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11k
Самка Хорька 2 часа назад
А Юпи на столе нет. Выпили, сссуки...
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Никифоридис

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