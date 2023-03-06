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Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 6 марта

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 6 марта

Автор:
06 марта 2023 19:49
Сообщество : RealFishki
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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Чрезвычайно важная информация, которую больше нельзя утаивать. Отдохните в тяжёлый вечер понедельника, вы заслужили!
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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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31  комментарий
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22k
SolomonA 2 часа назад
Реклама выборов в США?
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arek14 7 минут назад
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119k
arek14 7 минут назад
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4k
Трям 15 минут назад
Этот потом детсадовского кретинизма неиссекаем!
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11k
Самка Хорька 19 минут назад
Сссуки...
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1k
Александр Зотов 20 минут назад
истинная сторона Силы и ты на ней (с)
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31k
Андрей Иванов 57 минут назад
У меня нога так не выворачивается
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73
Александр Мочалин владимир сидорский 12 минут назад
Смешно)))
зная что у Вас и выворачивать то и не чего(с одной стороны))))
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6k
Андрей Крылов Час назад
Не смешно. Тлько мне. или других это как-от развлекает? Ну... Я не протис подобных остов. Но должна быть хоть какая-то "изюминка. А тут... Не... Не для меня така весна . :)
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8k
Copycat Час назад
Комментарий к фото
нет не всё, потому что я Сигма самец - это вам не альфа который ... и не бета котор... мне пофигу у меня свое правило
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15k
Patmaz Час назад
Комментарий к фото
1. Есть
2. Есть
3. 15 центов в другом банке, счетом не пользуюсь уже лет 30.
4. Есть (
5. Чувак, который постоянно шлет в Скайп всякую фуйню без ответной реакции с моей стороны.
6. Мешанина фоток на террабайтном внешнем HDD.
7. Целых два!
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8k
Copycat Час назад
Комментарий к фото
скорей те мрази, что оставляли жвачки на сидении
хочется найти одного человека из-за "шутки" которого которого моим не без того тогда бедным в 90е родителям пришлось покупать мне новые штаны в школу, (что бы я выглядел нормально) и набить просто морду, пусть у него дети там жена похер, для меня срока давности в этом случае нет

только с возрастом понял как родители в ущерб себе горбатились что бы нас в школу снарядить
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16k
Alex Час назад
У акулы должна быть аэродинамическая схема "Утка" )))
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907
Arti Час назад

И не можешь потом уснуть
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8k
Copycat Час назад
Комментарий к фото
время от времени стоит осознавать что ты не мальчик юный которым привык себя в душе ощущать (не стареть сердцем и душей это правильно ) и надо включать здорового дядьку который просто скажет и как отрубит тем что "я взрослый дядька и с высоты прожитых лет...."
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