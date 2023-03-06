Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 6 марта

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Чрезвычайно важная информация, которую больше нельзя утаивать. Отдохните в тяжёлый вечер понедельника, вы заслужили!
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зная что у Вас и выворачивать то и не чего(с одной стороны))))
2. Есть
3. 15 центов в другом банке, счетом не пользуюсь уже лет 30.
4. Есть (
5. Чувак, который постоянно шлет в Скайп всякую фуйню без ответной реакции с моей стороны.
6. Мешанина фоток на террабайтном внешнем HDD.
7. Целых два!
хочется найти одного человека из-за "шутки" которого которого моим не без того тогда бедным в 90е родителям пришлось покупать мне новые штаны в школу, (что бы я выглядел нормально) и набить просто морду, пусть у него дети там жена похер, для меня срока давности в этом случае нет
только с возрастом понял как родители в ущерб себе горбатились что бы нас в школу снарядить
И не можешь потом уснуть
Но за 10 минут до будильника наконец крепко засыпаешь...