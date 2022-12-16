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ФИФА отклонила просьбу Владимира Зеленского выступить с речью перед финалом чемпионата мира по футболу

ФИФА отклонила просьбу Владимира Зеленского выступить с речью перед финалом чемпионата мира по футболу

Автор:
16 декабря 2022 16:00
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: FIFA   final   Украина   катар   политика   речь   футбол   чемпионат мира   
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В офисе украинского президента «удивлены таким решением».

Владимир Зеленский хотел выступить перед началом финального матча в Катаре. С такой просьбой и обратился в ФИФА.

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Но международная федерация футбола оказалась против. CNN сообщает, что глава федерации Джанни Инфантино отказался и попросил «не втягивать футбол в политику».

Это «вызвало удивление» в офисе президента Украины: «Мы думали, что ФИФА хочет использовать свою платформу для общего блага», - заявили представители Зеленского. Впрочем, переговоры ещё продолжаются, возможно, он ещё выступит.

До этого Зеленский активно использовал международные площадки. Произносил речь по видеосвязи на саммите G20, церемонии вручения «Грэмми» и Каннском фестивале.


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Метки: FIFA   final   Украина   катар   политика   речь   футбол   чемпионат мира   
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22  комментария
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6k
Том Сойер Час назад
Ему так выступать привычнее.....
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10k
Леонович 10 минут назад
Уже крыша у наркомана едет. Когда уже ликвидируют его с офисом?
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22k
SolomonA 13 минут назад
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4k
Евгений Д 17 минут назад
Он типа их хотел поучить как в футбол играть ??
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2k
Walther 22 минуты назад
Они чё там, в своей ФИФе совсем берега попутали??? Кто они и кто Зелибоба, ему ж полмира денег заносит!!!
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1k
Омар Хайям Полчаса назад
глава федерации Джанни Инфантино отказался и попросил «не втягивать футбол в политику»
________________________________________________________________________________________________
А почему тогда Россия не участвует в чемпионате?
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22k
sssss3 Полчаса назад
Каким боком этот недофюрер к футболу???? Он вроде по пианине спец???? Или мы чего-то не видели???
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27k
Юрьевич Полчаса назад
"Произносил речь по видеосвязи на саммите G20, церемонии вручения «Грэмми» и Каннском фестивале."
Ну здесь то понятно, почему дали выступить.

А в футбол педики не играют... поэтому и отказали.
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11k
Андрей А 41 минуту назад
Клоун возомнил себя президентом мира! Но походу он уже многих подзаипал
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6k
rutt 42 минуты назад
ФифА даже за 3.14дорские ленточки топила, а за хохлов не захотела, значит ли это, что хохлы хуже 3.14доров
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1k
Александр 43 минуты назад
а че там выступать и говорить та?! будет одно и то же: украинци самые бедные и несчастные во всей вселенной ... и дайте нам грошей.
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17k
Наталья 49 минут назад
Правильное решение. Спорт всегда был вне политики.
И, превращать его в политический цирк, на мой взгляд, полный идиотизм.
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1k
sava 50 минут назад
Бля*ь это шутка что ли ?.....это уже где-то далеко за гранью
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3k
Вячеслав Час назад
Да там конец речи можно показать. Он везде одинаков. "Дайте".
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8k
Аргуша Час назад
вышли сала! здравствуй, мамо!
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10k
MakDag Час назад
"Совсем сбрендила старуха, не хочу, говорит, быть царицей, а хочу быть владычицей вселенной." (Почти по Пушкину).
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6k
Mixalych Час назад
Это даром для Фифы не пройдет. Срочно запретить футбол на Украине.
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8k
МихА Час назад
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15k
Совранский Час назад
Когда он только поймёт, что квартал95 - давно закончился для него
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3k
Трям Час назад
В официально ответе говорится: "Зелобоба, иди на .хуй !!!"
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1k
Змей Горыныч Час назад
Клоуну аудитория нужна.
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August

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