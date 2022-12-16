ФИФА отклонила просьбу Владимира Зеленского выступить с речью перед финалом чемпионата мира по футболу

В офисе украинского президента «удивлены таким решением».
Владимир Зеленский хотел выступить перед началом финального матча в Катаре. С такой просьбой и обратился в ФИФА.
Но международная федерация футбола оказалась против. CNN сообщает, что глава федерации Джанни Инфантино отказался и попросил «не втягивать футбол в политику».
Это «вызвало удивление» в офисе президента Украины: «Мы думали, что ФИФА хочет использовать свою платформу для общего блага», - заявили представители Зеленского. Впрочем, переговоры ещё продолжаются, возможно, он ещё выступит.
До этого Зеленский активно использовал международные площадки. Произносил речь по видеосвязи на саммите G20, церемонии вручения «Грэмми» и Каннском фестивале.
Источник:
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А почему тогда Россия не участвует в чемпионате?
Ну здесь то понятно, почему дали выступить.
А в футбол педики не играют... поэтому и отказали.
И, превращать его в политический цирк, на мой взгляд, полный идиотизм.