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В Тверской области обнаружили свидетельство о смерти Зеленского

В Тверской области обнаружили свидетельство о смерти Зеленского

Автор:
07 декабря 2022 09:02
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ynews   Зеленский   документ   кино   политика   реквизит   свидетельство о смерти   тверь   
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Согласно этому документу, президент Украины скончался в городе Кашин, Тверской области, несколько дней назад. 1 декабря 2022 года…

Но документ не настоящий, а реквизит к фильму "Музыкант", который пытались снимать в Твери. Однако тогда киношники серьезно напугали местных жителей обилием военной техники с украинскими флагами, и были изгнаны властями области.


"Творцы" ушли, а реквизит остался. Согласно "документу", глава Незалежной уже того-этого, умер.



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В самой же драме "Музыкант" сюжетная линия построена вокруг спецоперации. Подробности пока не известны, но в СМИ утверждают, что фильм снимается при поддержке Минобороны и Минкульта РФ.

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Метки: Ynews   Зеленский   документ   кино   политика   реквизит   свидетельство о смерти   тверь   
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котегRUS Час назад
жаль что бутафория...
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