В Тверской области обнаружили свидетельство о смерти Зеленского

Но документ не настоящий, а реквизит к фильму "Музыкант", который пытались снимать в Твери. Однако тогда киношники серьезно напугали местных жителей обилием военной техники с украинскими флагами, и были изгнаны властями области.

"Творцы" ушли, а реквизит остался. Согласно "документу", глава Незалежной уже того-этого, умер.