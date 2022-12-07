В Тверской области обнаружили свидетельство о смерти Зеленского

Согласно этому документу, президент Украины скончался в городе Кашин, Тверской области, несколько дней назад. 1 декабря 2022 года…
Но документ не настоящий, а реквизит к фильму "Музыкант", который пытались снимать в Твери. Однако тогда киношники серьезно напугали местных жителей обилием военной техники с украинскими флагами, и были изгнаны властями области.
"Творцы" ушли, а реквизит остался. Согласно "документу", глава Незалежной уже того-этого, умер.
В самой же драме "Музыкант" сюжетная линия построена вокруг спецоперации. Подробности пока не известны, но в СМИ утверждают, что фильм снимается при поддержке Минобороны и Минкульта РФ.
Источник:
- Советник Зеленского заявил, что Россию пора переименовать в Московию
- Стала известна первая зарплата президента Зеленского
- "Это наша территория": Кадыров заявил, что готов "забрать Украину"
- После скандала с фильмом "Эмили в Париже" в Netflix пообещали изображать украинцев более корректно
- Том Круз приехал в Киев, пообщался с Зеленским и побывал в метро