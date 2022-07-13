На Украине могут установить памятник порноактёру

Особая "перчинка" в том, что новая скульптура должна сменить знаменитый памятник Екатерине II в Одессе.
Президент Украины будет вынужден рассмотреть петицию о замене памятника Екатерины II на скульптуру Билли Херрингтону, прославившемуся в порнофильмах 1990-х. Петиция на сайте офиса Зеленского была зарегистрирована 20 мая, и неожиданно для многих набрала более 25 тысяч голосов.
По мнению автора прошения, Екатерина является "дискуссионной исторической личностью, которая своими действиями нанесла большой ущерб украинской государственности и культуре." Тогда как появление памятника порноактёру покажет, что Незалежная поддерживает ЛГБТ-сообщество и в этом вопросе абсолютно идентична западу.
"Предлагается проект памятника, где актер Билли Херрингтон будет сидеть за барной стойкой с бутылкой пива. Таким образом, мы будем в выигрыше сразу по нескольким пунктам", — сообщает автор петиции. Он полагает, что появление такой скульптуры станет знаковым событием для города и привлечёт в него много туристов.
Поскольку необходимый минимум для рассмотрения президентом петиция набрала, Зеленскому придётся обратить на неё внимание, и учитывая отношение на Украине ко всему, что связано с Россией, уверенности в том, что Екатерина останется на своем постаменте, почему-то нет. В каждой стране свои герои...
Источник:
АНТИФИШКИ
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А ведь подарила, денег не взяла!
Но порноактер - лучше!
Таких петиций куча в каждой стране. Президенты постоянно такое рассматривают и принимают)))
(С)...Екатерина является "дискуссионной исторической личностью, которая своими действиями нанесла большой ущерб украинской государственности и культуре."(/С)
А ничего, что, если бы не Екатерина (да и не только она), то этих самых "государственности и культуры" не было бы вообще? Да и станы бы такой не было (впрочем, это ещё не поздно исправить).
Принёс Миру злобный дед.
Уж скорей бы в недомерка
Прилетела табакерка.