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На Украине могут установить памятник порноактёру

На Украине могут установить памятник порноактёру

Автор:
13 июля 2022 11:27
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Дерусификация   Екатерина II   Зеленский   замена памятника   одесса   памятник   политика   
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Особая "перчинка" в том, что новая скульптура должна сменить знаменитый памятник Екатерине II в Одессе.

Президент Украины будет вынужден рассмотреть петицию о замене памятника Екатерины II на скульптуру Билли Херрингтону, прославившемуся в порнофильмах 1990-х. Петиция на сайте офиса Зеленского была зарегистрирована 20 мая, и неожиданно для многих набрала более 25 тысяч голосов.


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По мнению автора прошения, Екатерина является "дискуссионной исторической личностью, которая своими действиями нанесла большой ущерб украинской государственности и культуре." Тогда как появление памятника порноактёру покажет, что Незалежная поддерживает ЛГБТ-сообщество и в этом вопросе абсолютно идентична западу.


"Предлагается проект памятника, где актер Билли Херрингтон будет сидеть за барной стойкой с бутылкой пива. Таким образом, мы будем в выигрыше сразу по нескольким пунктам", — сообщает автор петиции. Он полагает, что появление такой скульптуры станет знаковым событием для города и привлечёт в него много туристов.


Поскольку необходимый минимум для рассмотрения президентом петиция набрала, Зеленскому придётся обратить на неё внимание, и учитывая отношение на Украине ко всему, что связано с Россией, уверенности в том, что Екатерина останется на своем постаменте, почему-то нет. В каждой стране свои герои...

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Ynews   Дерусификация   Екатерина II   Зеленский   замена памятника   одесса   памятник   политика   
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36  комментариев
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1k
Геннадий 2 часа назад
Не останавливайте их)))) я хочу посмотреть как сильно они деградируют. У меня вообще складывается впечатление, что над ними ставят эксперимент
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3k
Vlamir 19 минут назад
Вот ведь долго терпели обиду! Но не простили царице те "черевички"!
А ведь подарила, денег не взяла!
Но порноактер - лучше!
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13
Enter 20 минут назад
Пост ни о чём. Кто то прикололся, но помоечное говно-сми, на которое ссылка, склевала это, попыталось новостью сделать. Теперь на Фишках хотят скормить очередное «ой посмотрите как деградировали».
Таких петиций куча в каждой стране. Президенты постоянно такое рассматривают и принимают)))
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11k
сеньор Леонсио Полчаса назад
Бандеру надо на километровом постаменте,он тоже тот ещё [мат] был,немцы его бабой и соплёй звали не зря!
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1k
Vadim Balabanov 40 минут назад
За барной стойкой неправильно. Надо какой-нибудь эпизод из профессиональной деятельности.
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23k
ПаганецЪ 44 минуты назад
Деграданты...

(С)...Екатерина является "дискуссионной исторической личностью, которая своими действиями нанесла большой ущерб украинской государственности и культуре."(/С)

А ничего, что, если бы не Екатерина (да и не только она), то этих самых "государственности и культуры" не было бы вообще? Да и станы бы такой не было (впрочем, это ещё не поздно исправить).
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1k
КАКАнгел 44 минуты назад
Я далек от гомосексуализма и далек от гомосексуального порно. вот прям это совсем не мой раздел знаний. Так почему я в принципе узнал о существование вот этого актера ?? Кстати я очень сомневаюсь что такая статуя может иметь культурную ценность. Наверное в говномесном порно много актеров - почему именно этот ? хотя нет, я не хочу знать о его достижениях.
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−21
Сигизмунд Лазаревич 45 минут назад
хохлы могут...
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0
009guj2322 47 минут назад
Очень много страшных бед
Принёс Миру злобный дед.
Уж скорей бы в недомерка
Прилетела табакерка.
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23k
pssst 48 минут назад
Ну тут все по честному. Государствообразующее предприятие как-никак. Основная статья экспорта.
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38k
Александр 48 минут назад
Просто представьте новость - В С-Петербурге жители решили снести памятник Петру I и возвести на его месте памятник Саше Грей...
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24k
Михаил Сметанкин 48 минут назад
Я смотрю в комментах народ даже не знают, кто такой Билли, и какой он человек. Стыдно за вас, стыдно!
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223
Ame onna 50 минут назад
Во-во. Всё уже про...... тратили. Правильно им такой памятник. Идиоты.
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125
Сергей Час назад
куда катятся... как высказался один из наших политиков - страна дебилов. только место зря на карте занимают
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168
zenon Час назад
Такой памятник им ближе по духу и вере. Их имеют, они радуются.
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20k
sanchesS80 Час назад
Какая страна, такие и герои.
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15k
Вася Час назад
тут даже "панорама" охренела
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32k
Notan Blaine Час назад
Лучше установить памятник украинской проститутке, а с низу написать имена всех кто прославился в продаже Украины.
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11k
P.F. Час назад
Не удивлюсь, если поставят. Какой народ, такие и памятники...
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3k
александр Час назад
25000 [мат], не так уж много.
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257
дмитрий 2 часа назад
они пид....сам памятники ставят!!!
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