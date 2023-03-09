Бывшие стриптизерши рассказали свои секреты и пикантные истории с работы

16. «Сейчас мне 70 с лишним лет, но в начале 1970-х я работала стриптизершей. В то время большинство подобных работ предназначались для «гоу-гоу девушек» или «танцовщиц в бикини». Это был самый распространенный и легкий способ попасть в профессию. Будучи очень молодой разведенной мамой, я узнала, что всё, что мне нужно делать, чтобы неплохо зарабатывать на жизнь себе и ребенку, это пришить бахрому и пайетки на бюстгальтер и трусики, а затем каждый вечер танцевать на небольшой сцене. Нам не нужно было раздеваться, и во многих местах нам не разрешалось разговаривать или взаимодействовать с посетителями. Ты просто поднимаешься туда и танцуешь свой сет из 45 песен на музыкальном автомате, затем ждешь в гримерке — иногда час или больше — пока снова не придет твоя очередь. В некоторых барах полагалось надевать небольшое прикрытие поверх бикини и присаживаться за барную стойку к посетителям, чтобы те угощали тебя напитками, тем самым увеличивая прибыль клуба.

Позже у меня появились настоящие костюмы и «номера», и я отправилась в путь в качестве стриптизерши. Я путешествовала с моим тогдашним мужем и маленькой дочерью и меня заказывали на несколько недель в разных стрип-клубах. Мы останавливались в мотелях рядом с клубами. Работа была не слишком тяжелой, и денег было достаточно, чтобы прокормить нас в дороге, но никогда не хватало свободного времени, поскольку мы постоянно путешествовали.

Через некоторое время я изрядно вымоталась и устала от жизни в дороге. В конце концов мы переехали в Лос-Анджелес, где я работала в театре бурлеска, пока им руководил мой муж. Так было лучше, поскольку мы оставались на одном месте и могли обзавестись обычным домом/квартирой.

Я завязала с этой работой до тридцати, как раз вовремя, чтобы отдать ребенка в начальную школу. Позже я поступила в колледж и стала учителем в государственной школе, откуда ушла на пенсию в 60 лет. Я мало кому рассказывала о своей жизни. Я уверена, что большинство бы в это не поверило. Тем не менее, у меня до сих пор сохранился один фотоальбом тех лет, в котором есть рекламные снимки моего выступления и несколько снимков с дороги. Полагаю, другие на моем месте хотели бы приукрасить то время или выставить его очень захватывающим, но на самом деле это была просто работа».