Бывшие стриптизерши рассказали свои секреты и пикантные истории с работы

Необычные запросы клиентов, эротический танец в костюме пчеловода и чего же, все-таки, хотят мужчины: обо всём этом рассказали бывшие работницы и работники стрип-клубов, частные «экзотические» танцоры и прочие причастные к индустрии развлечений для взрослых.
1. «Я работала стриптизершей по всему миру, в основном в крупных городах. Танцоры платят за возможность заработать. Это называется сценическим сбором, и девушки должны платить его каждый вечер. Для некоторых клубов это сумма может составлять 80 долларов, а для других —всего лишь 10. В некоторых местах в Вегасе нас просили тусоваться с разными богатыми парнями в клубах, и если мы это делали, нам прощали сценический сбор. Майк Тайсон был почетным клиентом в одном из клубов, в которых я работала. Однажды ночью он разорвал на себе рубашку и ворвался в диджейскую будку, и все наши вышибалы охраняли его. Это было дико. Но, на самом деле, со мной Майк Тайсон очень мил. Кроме того, когда он дал мне свой номер, он написал, что его зовут «Стив», чтобы никто не узнал, что это он. У меня хватит историй на несколько дней».
2. «Я парень, натурал, раньше работал экзотическим танцором в барах и на частных вечеринках. Клиенты-мужчины всегда вели себя максимально прилично и оставляли хорошие чаевые. Я всегда старался избегать женщин и девичников, потому что они слишком много себе позволяют и оставляли мало чаевых».
3. «Мой приятель, парень, работал стриптизером, когда мы учились в колледже, и это помогало ему оплачивать учебу. В основном он выступал на девичниках и выезжал на вызовы по телефону. Самое смешное , что он не был похож на «типичного» стриптизера: он был дико бледным и очень худым, с залысинами, не очень мускулистым и т. д. Он всегда считал забавным то, что его нанимают и платят ему за то, чтобы он раздевался, не взглянув на него заранее. Если клиент не просил выступления на какую-то конкретную тему в особом костюме, то его агент позволял ему выбирать наряд самостоятельно. Друг говорил, что в большинстве заказов предпочтения не указывают, поэтому он сделал свой собственный костюм пчеловода (с сеткой на лице и все такое). Он говорил, что каждый раз, когда этот худощавый белый паренек, одетый как пчеловод, появлялся и начинал раздеваться, выражение лиц его клиентов было бесценным. Думаю, он наслаждался этой реакцией не меньше, чем деньгами».
4. «Я работала стриптизершей 13 лет. Самый необычный запрос из всех, что я получала, был от мужчины, который попросил меня покакать на него».
5. «Большинство из того, что вы слышите от нас — наши истории, акцент, причины, почему мы раздеваемся и т. д. — обычно ложь. Все мы учимся быть безукоризненными лжецами, и мы работаем сообща, чтобы помочь друг другу. Пока мы танцуем, мы в основном думаем о наших детях, мужьях, бойфрендах, подругах, покупках продуктов или о чем угодно ~кроме~ вас. Кроме того, я знаю, что некоторые люди задаются этим вопросом, так что: да, мы все еще раздеваемся, когда у нас месячные. Мы просто прячем нитку тампона или обрезаем ее».
6. «Думаю, самое печальное, что я видела, работая официанткой в стриптиз-клубе, это когда мужчины пытались произвести впечатление на своих сыновей и платили мне, чтобы я им улыбалась».
7. «Я работала стриптизершей четыре года и использовала заработанные деньги, чтобы оплатить обучение. Некоторые женщины подрабатывали на стороне, но я этого не делала, несмотря на предложения. Больше всего я любила, когда приходили ветераны — они стали инвалидами на войне и всегда были безумно рады, когда я танцевала для них. Хуже всего, определенно, было иметь дело с богатыми пьяными придурками».
8. «Я танцевала около семи лет. Я узнала, что большинству мужчин просто нужна компания. Они правда просто ищут кого-то, с кем можно поговорить, кто выслушает всё, что они хотят высказать. В этом плане мы что-то вроде психотерапевтов».
9. «Я работала танцовщицей в течение пяти лет и прекратила заниматься этим только в прошлом ноябре. Клубная жизнь полностью отличается от того, какой ее представляет поп-культура или редкие сюжеты в новостях. Я работала во многих различных стриптиз-средах, от самых захолустных мест до частной компании по проведению мероприятий и почти в дюжине клубов. В каждом солидном клубе, в котором я работала, повсюду были камеры для безопасности девушек, а также сопровождающие, которые каждую ночь провожали их к машинам. В двух клубах, в которых я работала, был парковщик. В одном клубе по выходным нас даже сопровождала полиция. Еще девушкам проверяли дыхание алкометром, если они садились за руль после смены. У меня никогда не было особых проблем с тем, чтобы прогнать клиента или даже навсегда запретить ему приходить в клуб».
10. «Во время учебы в аспирантуре я работала одетой официанткой в стриптиз-клубе. Большинство клиентов, похоже, не осознавали, что многие из танцовщиц учились в колледже/аспирантуре или были счастливы в отношениях/замужем и занимались этим просто для того, чтобы оплачивать счета. В выходные дни танцовщицы зарабатывали намного больше денег, чем я, работая официанткой, но в дневные смены я зарабатывала НАМНОГО больше, чем танцоры. Большинство клиентов, похоже, либо не знали, как правильно общаться с женщинами, либо их интриговала возможность быть грубыми/вульгарными, не боясь, что их вышвырнут (в этом отношении они были неправы — я вышвырнула нескольких клиентов за то, что они говорили мне вульгарные вещи)».
11. «В прошлом году исполнилось 10 лет, как я работаю в индустрии. Стриптиз спас мою жизнь. Он позволил мне финансово поддерживать себя, чтобы разорвать абьюзивные отношения. Затем он также позволил мне создать ту жизнь, что я хочу. Мне невероятно повезло, что я занимаюсь профессией, где я играю с другими людьми. В клубе люди откладывают телефоны и разговаривают один на один друг с другом. Мы кормим и питаем наш врожденный голод по обнаженной коже. В обществе к стриптизершам по-прежнему относятся как к изгоям и шутке, но я смирилась с этим. Клуб всегда был местом для изгнанников. Самое классное в моей работе то, что в ней я полностью чувствую себя человеком. Это место, где я могу исследовать свою дикую природу и предоставляю место другим, чтобы они могли прочувствовать и исследовать свою».
12. «Какое-то время я работал телохранителем стриптизерши. Она делала свое дело, а я был нужен в основном для того, чтобы убедиться, что все «смотрят глазами, а не руками». Не все стриптизерши позволяют людям прикасаться к ним. Она работала в частном порядке и в основном выступала на мальчишникам и тому подобных мероприятиях, так что это было ее личным правилом».
13. «Раньше я танцевала стриптиз, хотя у меня была отличная работа в очень консервативной юридической фирме. По пятницам после работы я два часа ехала в другой город, оставалась на выходные у подруги и возвращалась на работу в понедельник утром. Я заработала в клубе гораздо больше денег, чем на своей «обычной» работе. Стриптиз позволил мне сразу же купить новую машину, внести первоначальный взнос за дом и отложить немало сбережений. Девчонки там были отличные. У нас никогда не было серьезных проблем с клиентами, и это были легкие деньги. Правда, владельцы запирали двери поздно вечером в пятницу, чтобы танцоры могли ходить полностью обнаженными (что не совсем законно). Меня это не интересовало, поскольку я все равно уже зарабатывала дикие суммы денег. Я абсолютно ни о чем не сожалею, и я бы на 100% занялась этим снова, если бы у меня все еще было то тело и я могла бодрствовать после 10 часов вечера».
14. «Я выступала на джентльменской вечеринке, которая проходила примерно в одно и то же время каждый год. Единственной целью на этой вечеринке было заработать деньги, любыми средствами. На эту вечеринку нужно было прийти первой (и раньше) и остаться там на весь день, чтобы максимально ее использовать, потому что в итоге не было предела сумме, которую там можно было заработать. Там ты танцуешь под открытым небом, где есть бар, и все тебя видят, и нужно не бояться выделяться. Чем раньше ты привлечешь внимание парня, тем скорее сможешь провести его в VIP-комнаты (которые представляли собой просто занавески вокруг стула). Как только вы оказываетесь там, всё начинается. Лучшие танцоры настолько хороши, что могут вытянуть все деньги из клиента и заставить его вернуться к банкомату за новой порцией. Некоторые танцоры могут работать по 12 часов подряд, пока получают хорошие деньги. Правило в том, чтобы ни на секунду не прекращать зарабатывать. Как только прекращаешь, пора уходить».
15. «Я время от времени танцевала стриптиз в течение двух лет. Я была хорошим танцором, но близость и аспекты «сексуальности» были не для меня. Через некоторое время я перестала давать приватные танцы и стала зарабатывать ГОРАЗДО больше денег, просто сидя в баре и искренне болтая с людьми. Благодаря этому у меня появилось множество хороших друзей-мужчин. Я даже заставила пару из них перестать изменять своим женам (они спали с другими танцовщицами). Быть стриптизершей — это всё равно что быть полуголым терапевтом. Я ничуть об этом не жалею».
16. «Сейчас мне 70 с лишним лет, но в начале 1970-х я работала стриптизершей. В то время большинство подобных работ предназначались для «гоу-гоу девушек» или «танцовщиц в бикини». Это был самый распространенный и легкий способ попасть в профессию. Будучи очень молодой разведенной мамой, я узнала, что всё, что мне нужно делать, чтобы неплохо зарабатывать на жизнь себе и ребенку, это пришить бахрому и пайетки на бюстгальтер и трусики, а затем каждый вечер танцевать на небольшой сцене. Нам не нужно было раздеваться, и во многих местах нам не разрешалось разговаривать или взаимодействовать с посетителями. Ты просто поднимаешься туда и танцуешь свой сет из 45 песен на музыкальном автомате, затем ждешь в гримерке — иногда час или больше — пока снова не придет твоя очередь. В некоторых барах полагалось надевать небольшое прикрытие поверх бикини и присаживаться за барную стойку к посетителям, чтобы те угощали тебя напитками, тем самым увеличивая прибыль клуба.
Позже у меня появились настоящие костюмы и «номера», и я отправилась в путь в качестве стриптизерши. Я путешествовала с моим тогдашним мужем и маленькой дочерью и меня заказывали на несколько недель в разных стрип-клубах. Мы останавливались в мотелях рядом с клубами. Работа была не слишком тяжелой, и денег было достаточно, чтобы прокормить нас в дороге, но никогда не хватало свободного времени, поскольку мы постоянно путешествовали.
Через некоторое время я изрядно вымоталась и устала от жизни в дороге. В конце концов мы переехали в Лос-Анджелес, где я работала в театре бурлеска, пока им руководил мой муж. Так было лучше, поскольку мы оставались на одном месте и могли обзавестись обычным домом/квартирой.
Я завязала с этой работой до тридцати, как раз вовремя, чтобы отдать ребенка в начальную школу. Позже я поступила в колледж и стала учителем в государственной школе, откуда ушла на пенсию в 60 лет. Я мало кому рассказывала о своей жизни. Я уверена, что большинство бы в это не поверило. Тем не менее, у меня до сих пор сохранился один фотоальбом тех лет, в котором есть рекламные снимки моего выступления и несколько снимков с дороги. Полагаю, другие на моем месте хотели бы приукрасить то время или выставить его очень захватывающим, но на самом деле это была просто работа».
17. «Я решила заняться стриптизом в своем маленьком городке после школы. Я планировала поработать пару месяцев, просто чтобы заработать денег, прежде чем переехать в Нью-Йорк и поступить в колледж. В середине моей первой смены мой менеджер отвел меня в сторону и сказал, что некоторые клиенты жалуются, что я недостаточно показываю свой «пельмешек». После этого я решила, что работаю не в той сфере 😂».
18. «Большинство моих воспоминаний о той работе связаны с раздевалкой. Иногда я зависала там в выходные дни. Там ты никогда не знал, чего ждать — могло произойти что угодно, от драк голышом до маленьких детей, которых танцовщицы приводили туда, чтобы кто-то их потом забрал (это были 90-е)».
19. «В 90-х я проработала в двух разных элитных клубах около полутора лет. У них был строгий дресс-код, высокие вступительные взносы, членские взносы, изысканная еда и т. д. Моя соседка была танцовщицей, а я разносила коктейли, поэтому мы работали сообща над разными столиками. Я подавала им напитки и флиртовала, а она садилась за эти столики и разводила посетителей угостить ее и подарить мне приватный танец от нее. Вместе мы заработали оооочень много денег! Ей даже не приходилось танцевать для этих мужчин, а мы все равно получали их деньги. Кроме того, я однажды стала свидетелем того, как танцовщица получила новенький роскошный внедорожник в подарок за одно «свидание» с клиентом — он был куплен за наличные и записан на ее имя. Честное слово, я ее не осуждаю! Жги, подруга!».
20. «Я начала танцевать стриптиз в 31 год, чтобы оплатить оставшуюся часть за обучение в докторской программе (у меня есть степень бакалавра в области биохимии и степень магистра в области эпидемиологии). У меня правда было только два варианта: либо бросить школу, либо продолжать накапливать долг по кредитной карте. Меня вырвало во время моего первого прослушивания, настолько я нервничала. Прошло полгода, и это действительно одно из лучших решений в моей жизни — учитывая повысившуюся уверенность в себе и финансовую стабильность, я бы сделала это снова. Некоторые посетители действительно отстой, но я также встретила других, которые, как мне действительно кажется, будут в моей жизни еще долгие годы».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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