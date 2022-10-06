30 фотофактов для тех, кто любит узнавать что-то новое

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Наш мир настолько огромен и разнообразен, что пополнять копилку своих знаний о нём можно хоть каждый день. В сегодняшней подборке: как выглядят самая большая оса в мире, макароны премиум-класса, недостроенное колесо обозрения, скальп статуи Свободы и многое другое.
1. Это "тарантуловый ястреб", охотник на тарантулов и самая крупная оса в мире. Ее укус - один из самых болезненных, боль от него длится около 5 минут
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2. Разница в компьютерной графике между "Историей игрушек" (1995) и "Историей игрушек 4" (2019)
3. Обычные макароны и макароны премиум-класса, приготовленные на итальянских латунных штампах
7. Скрипка Уоллеса Хартли, руководителя оркестра «Титаника». Она звучала, когда судно тонуло
23. Ученый держит баскетбольный мяч, покрытый Vantablack, самой черной краской в мире. Она поглощает до 99,4% света в видимом диапазоне
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Ну и евро тоже разных размеров.
И советские рубли тоже были разных размеров.
В них эпли Анжелу Девис
За окном на заднем плане сады. Больше похоже не на мусоровоз, а, скорее, на какую-то сельхозтехнику, типа комбайна для сбора плодов или что-то подобное.
>>> 10. Как выглядит выбоина на шоссе снизу
На шоссе?! С арматурной решеткой?! Скорее мост - в это еще можно поверить. Или перекрытие.
https://mydisposal.com/climb-in-truckshttps://mydisposal.com/climb-in-trucks