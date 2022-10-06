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30 фотофактов для тех, кто любит узнавать что-то новое

30 фотофактов для тех, кто любит узнавать что-то новое

Автор:
06 октября 2022 15:33
Сообщество : Факты
Метки: интересные вещи   интересные факты   как выглядит   крутые вещи   новое о мире   о мире   факты   фотофакты   хочу все знать   
2375
31
Наш мир настолько огромен и разнообразен, что пополнять копилку своих знаний о нём можно хоть каждый день. В сегодняшней подборке: как выглядят самая большая оса в мире, макароны премиум-класса, недостроенное колесо обозрения, скальп статуи Свободы и многое другое.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересные вещи   интересные факты   как выглядит   крутые вещи   новое о мире   о мире   факты   фотофакты   хочу все знать   
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14  комментариев
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801
ProFanas Час назад
27.
Ну и евро тоже разных размеров.
И советские рубли тоже были разных размеров.
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1k
fivus Полчаса назад
28 очредная японская фальшивка. Фактически ВСЯ история звукозаписи на магнитные носители основана на боязни топ исполнителей накосячить в радио , а затем в ТВ. И именно они служили основными спонсорами. Смотрите Soundmirror BK 401
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1k
Aleksandr Полчаса назад
Третий раз постят картинку без пояснений где какие...
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4k
Alexbux1 38 минут назад
Комментарий к фото
Покупайте джинсы Левис
В них эпли Анжелу Девис
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1k
Алексей Попов Час назад
в свете факела?????????????????????????????? Плюс за старание, но надо читать чё постишь
((
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32
Трактор Митя Час назад
Комментарий к фото
Как будто в пейнте кто-то круг нарисовал
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16k
Bill Час назад
По-моему, обеды эконом-класса во всех авиакомпаниях практически одинаковы.
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3k
Сергей Семенов 2 часа назад
>>> 8. Кабина современного мусоровоза
За окном на заднем плане сады. Больше похоже не на мусоровоз, а, скорее, на какую-то сельхозтехнику, типа комбайна для сбора плодов или что-то подобное.

>>> 10. Как выглядит выбоина на шоссе снизу

На шоссе?! С арматурной решеткой?! Скорее мост - в это еще можно поверить. Или перекрытие.
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