30 фотофактов для тех, кто любит узнавать что-то новое

Наш мир настолько огромен и разнообразен, что пополнять копилку своих знаний о нём можно хоть каждый день. В сегодняшней подборке: как выглядят самая большая оса в мире, макароны премиум-класса, недостроенное колесо обозрения, скальп статуи Свободы и многое другое.

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1. Это "тарантуловый ястреб", охотник на тарантулов и самая крупная оса в мире. Ее укус - один из самых болезненных, боль от него длится около 5 минут 0 Источник:

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2. Разница в компьютерной графике между "Историей игрушек" (1995) и "Историей игрушек 4" (2019) 0 Источник:

3. Обычные макароны и макароны премиум-класса, приготовленные на итальянских латунных штампах 0 Источник:

4. Старая металлическая карточка социального страхования, таких уже давно не делают 0 Источник:

5. Обед эконом-класса авиакомпании Japan Airlines 0 Источник:

6. Вот так выглядит одна из старейших в мире пар джинсов Levi’s 0 Источник:

7. Скрипка Уоллеса Хартли, руководителя оркестра «Титаника». Она звучала, когда судно тонуло 0 Источник:

8. Кабина современного мусоровоза 0 Источник:

9. Изображение заката на Марсе 0 Источник:

10. Как выглядит выбоина на шоссе снизу 0 Источник:

11. Какой обед можно получить за 2,50 € в государственной итальянской школе 0 Источник:

12. Чертово колесо в процессе строительства 0 Источник:

13. Так выглядит скальп Статуи Свободы в свете факела 0 Источник:

14. Бутылочка с аспирином производства 1930-х годов, найденная в заброшенном доме 0 Источник:

15. «Клиент заплатил 100-долларовой банкнотой серии 1934 года» 0 Источник:

16. Самое четкое изображение Нептуна, полученное с телескопа Джеймса Уэбба 0 Источник:

17. Внутри колесного отсека "Боинга-737" 0 Источник:

18. Неправильно напечатанная долларовая банкнота 0 Источник:

19. Бутылка колы, которую не открывали с 1975 года 0 Источник:

20. Виноград, похожий на тыкву 0 Источник:

21. Освещение съемочной площадки, фантастический фильм «Нет» ("Nope") Джордана Пила 0 Источник:

22. Школьный футбольный стадион стоимостью 60 миллионов долларов в Техасе 0 Источник:

23. Ученый держит баскетбольный мяч, покрытый Vantablack, самой черной краской в мире. Она поглощает до 99,4% света в видимом диапазоне 0 Источник:

24. Вот как Токио, самый большой город на Земле, выглядит с самолета 0 Источник:

25. Вот почему надо носить мотошлем 0 Источник:

26. Образец мусорной свалки, показывающий глубину и количество наслоений 0 Источник:

27. Северокорейские банкноты - чем выше номинал, тем больше размер 0 Источник:

28. Дайсуке Иноуэ, изобретатель одной из первых в мире караоке-машин 0 Источник:

29. Так происходит взвешивание коал 0 Источник: