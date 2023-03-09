За один день Гуф напился, поссорился с женой, уехал в Москву, назвал себя конченым и начал скучать по бывшей

Международный женский день рэпер Гуф отметил очень насыщенно. Алексей Долматов устроил своей жене просто незабываемый праздник — назвал себя конченым, улетел из Таиланда в Москву и заявил, что бывшая жена — главная женщина его жизни.
Началось всё с того, что Гуф начал поздравлять женщин с 8 марта. Начал он со своей матери, а после неё поздравил бывшую жену Айзу. А вот про нынешнюю жену и годовалую дочку — ни слова. После такого Юлия пропала из соцсетей, не публиковала сторис и не рассказывала о том, как проводит праздник.
После таких откровений Гуф уехал в Москву из Пхукета. То есть Юля продолжает находиться на Пхукете вместе с ребёнком, а певец весело проводит время в Москве. В своих сторис он назвал себя конченым.
Уже 9 марта не до конца протрезвевший рэпер назвал Юлию "не последней женой" и дал понять, что все находящееся в доме было приобретено на его деньги.
У этой истории есть конец. Проспавшись, Долматов опубликовал-таки фотографии с нынешней женой и признался, что во всём виноват алкоголь.
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