За один день Гуф напился, поссорился с женой, уехал в Москву, назвал себя конченым и начал скучать по бывшей

Началось всё с того, что Гуф начал поздравлять женщин с 8 марта. Начал он со своей матери, а после неё поздравил бывшую жену Айзу. А вот про нынешнюю жену и годовалую дочку — ни слова. После такого Юлия пропала из соцсетей, не публиковала сторис и не рассказывала о том, как проводит праздник.