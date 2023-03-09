FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7338 постов • 858 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
За один день Гуф напился, поссорился с женой, уехал в Москву, назвал себя конченым и начал скучать по бывшей

За один день Гуф напился, поссорился с женой, уехал в Москву, назвал себя конченым и начал скучать по бывшей

Автор:
09 марта 2023 11:14
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: 8 марта   Юмор   гуф   знаменитости   интересное   фото   шоу бизнес   
1606
4
1

Международный женский день рэпер Гуф отметил очень насыщенно. Алексей Долматов устроил своей жене просто незабываемый праздник — назвал себя конченым, улетел из Таиланда в Москву и заявил, что бывшая жена — главная женщина его жизни.

Началось всё с того, что Гуф начал поздравлять женщин с 8 марта. Начал он со своей матери, а после неё поздравил бывшую жену Айзу. А вот про нынешнюю жену и годовалую дочку — ни слова. После такого Юлия пропала из соцсетей, не публиковала сторис и не рассказывала о том, как проводит праздник.

После таких откровений Гуф уехал в Москву из Пхукета. То есть Юля продолжает находиться на Пхукете вместе с ребёнком, а певец весело проводит время в Москве. В своих сторис он назвал себя конченым.

Уже 9 марта не до конца протрезвевший рэпер назвал Юлию "не последней женой" и дал понять, что все находящееся в доме было приобретено на его деньги.

У этой истории есть конец. Проспавшись, Долматов опубликовал-таки фотографии с нынешней женой и признался, что во всём виноват алкоголь.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: 8 марта   Юмор   гуф   знаменитости   интересное   фото   шоу бизнес   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
18  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
24k
Андрей Час назад
А нам то это херню зачем знать? И что это вобще за расписной клоун?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
45k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 4 минуты назад
PokemonKa я же предупреждал не постит фигню.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
234
Николай 4 минуты назад
зубы белее моего унитаза
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
hunter 10 минут назад
а до этого он был необконченным?...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
saliamnn 14 минут назад
Вот что значит существо ни дня не работало на заводе.Что такое армия тоже знает по наслышке.Деньги куёт на идиотах-фанатах.Поэтому и пиар у него чёрный.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Терапевт 17 минут назад
Гуф труп
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Levyathan Полчаса назад
Репер Гуф, это как Гангстер Кирилл. Смешно и нелепо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
721
GoInDown Полчаса назад
Как скучно я живу)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
pinbalist 40 минут назад
Блин. В новости про Якубеню смысла и то больше
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
gavrosh 46 минут назад
У реперов это норма, нести хрень несусветную.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
59k
pynh 47 минут назад
А я утром посрал так нехило.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Колька Валеркин сын 53 минуты назад
Афтар, удались нах, сламай сибе пальци и зарешь сибя кинжалами нах, и об тапор убицо низабудь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
kleyman 53 минуты назад
Я так и не понял, кто и главное зачем, обкончал Гуффи? Ну и да, это вообще что за клоун в посте?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Андрей А 58 минут назад
Накуя рекламировать этого придурка????
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Веселый Пук 58 минут назад
Больше не пиши.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
327686



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Изгой": история создания фильма и секреты его съёмок
"Изгой": история создания фильма и секреты его съёмок
"Почему страдаем мы, а не Россия?" Британская Daily Mail сравнила жизнь в Перми и в Бирмингеме
"Почему страдаем мы, а не Россия?" Британская Daily Mail сравнила жизнь в Перми и в...
Набирающие популярность в сообществах
В Японии придумали, как получать электроэнергию из снега
В Японии придумали, как получать электроэнергию из снега
Из лимузина Путина повалил белый дым
Из лимузина Путина повалил белый дым
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Теперь не отвертится

Лучшие демотиваторы
Команда "Лежать" была для всех

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#факты#интересное#забавно#познавательно#Ynews#отношения#знаменитости#собака
#Юмор#люди#интересно#в мире#картинки#Россия#фильм#съемка#деньги#спасение
#животные#Приколы#Прикол#СССР#кино#Прошлое#полиция#задержание#подборка#красота
"Я углеводы не ем, я их пью": пользователи сети во всю посмеялись надо Волочковой, которая перевоплотилась в Барби "Я углеводы не ем, я их пью": пользователи сети во всю посмеялись надо Волочковой, которая... Проститутки, маги и алкоголики: кого прославил телепроект "Дом-2" Проститутки, маги и алкоголики: кого прославил телепроект "Дом-2" "Родные палаты!": Джиган снова загремел в психушку "Родные палаты!": Джиган снова загремел в психушку Лайма Вайкуле в Израиле не собрала и тысячи человек на своём концерте Лайма Вайкуле в Израиле не собрала и тысячи человек на своём концерте Айза заявила, что вернулась к Гуфу, но сам рэпер похоже об этом не знал и встречался с другой девушкой Айза заявила, что вернулась к Гуфу, но сам рэпер похоже об этом не знал и встречался с другой...

На что жалуетесь?

Вернуться