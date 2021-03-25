В беседе с Life критик Соседов жёстко высказался о творчестве Манижи и о её песне "Russian Woman", которую она в мае представит на Евровидении.

"Это всё профанация, я возмущён! Это сделано плохо. Это не номер, к музыке это "произведение" не имеет никакого отношения. Это хулиганство, а не пение. И мы должны сказать, что это хулиганство, и прямо об этом заявить! Это непрофессионально! Дурным голосом что-то кричит. Про текст я вообще молчу, по сути, это просто набор бредовых слов, это носит оскорбительный характер по отношению к русской женщине. Она представлена в идиотическом свете, которая орёт как базарная баба", — негодующе высказался Соседов.