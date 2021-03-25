Президент Туркменистана обрадовался рождению жеребенка и написал новый хитПока лидеры мировых держав озабочены колебанием курсов валют, проблемами с коронавирусом и всеобщим кризисом, Гурбангулы Мяликгулыевич пишет песни. И всем советует.