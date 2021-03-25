Музыкальный критик Соседов жёстко высказала о песне певицы Манижи "Russian Woman", с которой она выступит на Евровидении. По словам критика, песня больше похожа на "крик базарной бабы".
В беседе с Life критик Соседов жёстко высказался о творчестве Манижи и о её песне "Russian Woman", которую она в мае представит на Евровидении.
"Это всё профанация, я возмущён! Это сделано плохо. Это не номер, к музыке это "произведение" не имеет никакого отношения. Это хулиганство, а не пение. И мы должны сказать, что это хулиганство, и прямо об этом заявить! Это непрофессионально! Дурным голосом что-то кричит. Про текст я вообще молчу, по сути, это просто набор бредовых слов, это носит оскорбительный характер по отношению к русской женщине. Она представлена в идиотическом свете, которая орёт как базарная баба", — негодующе высказался Соседов.
Он отметил, что уже отправил обращение к Владимиру Путину, чтобы не допустить выступления Манижи на Евровидении.
"Конечно, такой номер не должен ехать на Евровидение! Я за то, чтобы в этом году Россия не участвовала в конкурсе. Потому что с таким номером ехать неприлично, какое бы место она ни заняла", — подытожил Соседов.
А вот и сама песня
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После того как россияне узнали, что от России на конкурс "Евровидение" поедет российская певица таджикского происхождения Манижа, на девушку посыпался шквал критики. Надо отдать ей должное, Манижа отнеслась к этому с юмором.
Кого только не посылали - и девочку в инвалидном кресле в расчете на жалость, и двух лесбиянок в расчете на понимание, и гламурного гея Лазарева в расчете на то, что дадут приз как своему, но реальных попаданий почти не было, зато было полно постыдных и бессмысленных кандидатур, которые в Европе вовсю продвигали мнение, что в России нет ни музыкальной культуры, ни приличных артистов.
От России на Евровидение едет Манижа
Итак, выбор сделан - и это плохой выбор. Манижа - артистка даже не среднего уровня. Это странно, но именно ее выбрали представлять нашу страну. Но почему так получилось? Давайте разбираться.
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а вот, что это ублюдочное существо говорило и делало потом:
2014 году, после начала вооружённого конфликта на востоке Украины, поддержала действия украинской армии против самопровозглашённых ДНР и ЛНР, выступает перед украинскими военнослужащими с концертами.
В социальных сетях опубликовала обращение «Так что водка, матрешка, балалайка!;))) ах да и ваш идол Жириновский! Интеллигенция давно покинула Россию остались только …» и т.п. «Мне от России ничего не нужно, прощайте!» написала Приходько.
В августе 2014 года в своем микроблоге опубликовала фото гуманитарного груза от РФ с надписью: «Бойтесь данайцев, дары приносящих…».
В декабре 2014 года исполнила песню «Герої не вмирають»для кампании сбора средств, предназначенных для поддержки украинских военных, а также отказалась от всех российских наград.
В марте 2015 года состоялся тур Songs for peace по 9 городам США, все собранные средства от которого пошли на помощь украинцам, пострадавшим из-за войны на востоке Украины.
В сентябре 2015 года в одном из интервью певица заявила, что не хочет гастролировать в России, и своё будущее связывает с Украиной.
В июне 2018 года в интервью заявила, что Россия «жирная, большая, но тупая, а живут в ней козлы <…> Это не государство, а биомасса, поехавший головой непонятный субъект <…>. Все мы хотим, чтобы Россия развалилась и понесла всю ответственность за содеянное»
ВОТ ТАК! ДЕЛАЙТЕ ВЫВОДЫ!
Что нельзя пустить туда Димаша ? (Димаш Кудайбергенов)
Или диана анкудинова плоха ? Да десяток у нас прекрасных певцов, откуда этот шлак, мразь и грязь прет ?
Или какой конкурс - такие и участники ? только этим могу объяснить
Сейчас очень модно педалировать свою "необычность" Хотя я считаю, что все же отклонения.
И к слову. Лет 10 (или побольше) взад, я решил потроллить эти сообщества, на обсуждении предстоящего ПАРАДА. Я в комментариях написал, что являюсь самым угнетенным "меньшинством"- некрогомосексуал. И попросил нескольких демонстрантов добровольно завещать мне свои трупики.
Надо ли вам рассказывать КАКИМИ словами меня обкладывали МЕНЬШИНСТВА?
Консенсуса не случилось
А не эта вот вся современная гоморосня.