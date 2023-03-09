Почему в США мосты и ЛЭП покрыты толстым слоем ржавчины?⁠⁠

Кортеновская сталь была изобретена в США в 1930-е годы американской компанией U.S. Steel. Данный материал по сути является легированной сталью, но не самой обычной. Как и при выплавке любой другой современной стали в кортен добавляют определенные легирующие добавки. В первую очередь это такие классические элементы как марганец, хром, кремний, никель. Перечисленные компоненты есть почти в любой обычной легированной стали. А вот, что действительно не обычно в кортене, так это наличие в сплаве фосфора. Последний в большинстве обычных сталей считается вредной примесью! Однако, в кортене фосфор при добавлении меди и правильного количества углерода приводит к неожиданным результатам…