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Почему в США мосты и ЛЭП покрыты толстым слоем ржавчины?⁠⁠

Почему в США мосты и ЛЭП покрыты толстым слоем ржавчины?⁠⁠

Автор:
09 марта 2023 09:13
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: металлы   окисление   познавательно   сталь   технологии   факты   фото   
1475
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На некоторых фотографиях из американской жизни на глаза могут попасться очень странные металлоконструкции, полностью покрытые добротным слоем ржавчины. Чаще всего это ограды, мосты или столбы линий электропередач. Что же это такое: результат коррупционного сговора строителей и властей, экономия краски или банальное наплевательство? А может быть ржавые металлоконструкции – это что-то еще?

На самом деле увидеть металлоконструкции, полностью покрытые ржавчиной, можно увидеть далеко не только в США. И конечно же, как уже можно было догадаться, ржавеют ограды, столбы и опоры не просто так. Во всяком случае, если перед вами металлоконструкция, которая покрыта ржавчиной полностью. В этом случае так и было задумано, потому что перед вами изделие из кортеновской стали.

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Название кортеновской стали происходит от английской аббревиатуры «COR-TEN steel», которая в свою очередь расшифровывается как «CORrosion TENsile», что в буквальном переводе означает всего лишь «устойчивый к коррозии». Название может показаться странным, однако в этом и заключается смысл! Кортен – это легированная сталь, которая защищается от ржавчины при помощи «ржавчины». Как это вообще возможно?

Кортеновская сталь была изобретена в США в 1930-е годы американской компанией U.S. Steel. Данный материал по сути является легированной сталью, но не самой обычной. Как и при выплавке любой другой современной стали в кортен добавляют определенные легирующие добавки. В первую очередь это такие классические элементы как марганец, хром, кремний, никель. Перечисленные компоненты есть почти в любой обычной легированной стали. А вот, что действительно не обычно в кортене, так это наличие в сплаве фосфора. Последний в большинстве обычных сталей считается вредной примесью! Однако, в кортене фосфор при добавлении меди и правильного количества углерода приводит к неожиданным результатам…

Благодаря правильному добавлению фосфора, легированная сталь приобретает устойчивость к атмосферной коррозии. Оказавшись на открытом воздухе, кортен начинает окисляться, в результате чего на поверхности материала образуется патина – медная пленка. Именно равномерный бархатистый слой патины и выглядит со стороны как ржавчина, при этом медная пленка защищает металлическую поверхность от дальнейшего окисления и образования обычной ржавчины. Конструкции из кортена крайне практичны из-за отсутствия необходимости использования традиционных антикоррозийных мер, например, покраски материала. И так как кортеновская сталь «ржавеет» полностью и равномерно, выглядит она вполне эстетично.

Само собой, есть некоторые «но», которые не позволяют использовать кортен повсеместно. Медная патина, образующаяся поверх чудо-материала, абсолютно не дружит с морским воздухом, насыщенном агрессивными солями, а также с атмосферой в промышленных районах, где в воздухе могут также содержаться крайне агрессивные вещества, способные уничтожить медный налет. Поэтому применение кортена ограничено географически и хозяйственно. Тем не менее, материал получил достаточно широкое распространение в строительстве, мостостроении, судостроении и даже искусстве.

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Метки: металлы   окисление   познавательно   сталь   технологии   факты   фото   
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8  комментариев
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6k
Roman 56 минут назад
Чудо алхимии. Железо+Фосфор+Углерод => Медь.
До золота остался один шаг!
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3k
poбт Минуту назад
короче если кратко

ржавеет в России - фу фу рашка-парашка, позор, при СССР такого не было, все просрали, Путин должен уйти!
ржавеет в США - это так задумано, патентованные сплавы, уникальные технологии, экономически выгодно и в общем выглядит эстетично...
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3k
Хрюн Минуту назад
В последней фразе : « материал получил достаточно широкое распространение в судостроении» Это как же так если ранее написано что материал не дружит с солёным морским воздухом ???
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33k
ACU900 40 минут назад
Кстати, говорят, что Статуя Свободы в оригинале совсем не зеленая. Так как она была изготовлена из меди Статуя имела красноватый оттенок. Но со временем медь начала ржаветь и зеленоватый оттенок это результат коррозии меди. Народу такой цвет понравился и ничего не стали менять...
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40k
Сергей 45 минут назад
Если применять клепку , а не сварку.
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332
ruslan d Час назад
Красиво
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Комментарий удален. Причина: флуд
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