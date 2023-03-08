Человеками не рождаются. Ими становятся – причём далеко не все!⁠⁠⁠⁠

Чтобы быть Человеком, нужно работать над собой, бороться за право быть Собой Настоящим - быть лучшей версией себя. Чтобы ни дай бог не перейти тонкую грань разчеловечивания - из которой потом оочень тяжело вернуться обратно. Даже песня такая была в советском фильме "Приключения электроника" :





Куда подует ветер -

Туда и облака,

По руслу протекает

Послушная река.



Но ты - человек,

Ты сильный и смелый,

Своими руками судьбу свою делай!

Иди против ветра, на месте не стой,

Пойми - не бывает дороги простой.



Где рельсы проложили -

Там ходят поезда.

Куда пастух погонит -

Туда придут стада.



Теперь не доверяют,

Как прежде, небесам

На чудо не надейся -

Судьбой командуй сам!



Ведь ты - человек,

Ты сильный и смелый,

Своими руками судьбу свою делай!

Иди против ветра, на месте не стой,

Пойми - не бывает дороги простой.





Все мы люди – да не все Человеки... Человеками не рождаются потому что. Ими становятся – причём далеко не все! Ими становятся – в ходе крайне болезненного, долгого и мучительного внутреннего роста. В ходе долгой и трудной работы над собой. В ходе героического преодоления своих и чужих страхов, фобий, параной, заморочек, загонов, загрузов и иже с ними.