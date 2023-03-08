Человеками не рождаются. Ими становятся – причём далеко не все!⁠⁠⁠⁠

А ведь многие в наше время и в 20 лет не могут пробежать такую дистанцию... Вот это это сила Воли и Духа! Молодец.
Чтобы быть Человеком, нужно работать над собой, бороться за право быть Собой Настоящим - быть лучшей версией себя. Чтобы ни дай бог не перейти тонкую грань разчеловечивания - из которой потом оочень тяжело вернуться обратно. Даже песня такая была в советском фильме "Приключения электроника" :
Куда подует ветер -
Туда и облака,
По руслу протекает
Послушная река.
Но ты - человек,
Ты сильный и смелый,
Своими руками судьбу свою делай!
Иди против ветра, на месте не стой,
Пойми - не бывает дороги простой.
Где рельсы проложили -
Там ходят поезда.
Куда пастух погонит -
Туда придут стада.
Теперь не доверяют,
Как прежде, небесам
На чудо не надейся -
Судьбой командуй сам!
Ведь ты - человек,
Ты сильный и смелый,
Своими руками судьбу свою делай!
Иди против ветра, на месте не стой,
Пойми - не бывает дороги простой.
Все мы люди – да не все Человеки... Человеками не рождаются потому что. Ими становятся – причём далеко не все! Ими становятся – в ходе крайне болезненного, долгого и мучительного внутреннего роста. В ходе долгой и трудной работы над собой. В ходе героического преодоления своих и чужих страхов, фобий, параной, заморочек, загонов, загрузов и иже с ними.
Источник:
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Автор, про какую дистанцию ты нам хотел рассказать, но так и не смог?