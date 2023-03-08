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Человеками не рождаются. Ими становятся – причём далеко не все!⁠⁠⁠⁠

Человеками не рождаются. Ими становятся – причём далеко не все!⁠⁠⁠⁠

Автор:
08 марта 2023 22:47
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Россия   ветеран   общество   
373
1

А ведь многие в наше время и в 20 лет не могут пробежать такую дистанцию... Вот это это сила Воли и Духа! Молодец.

Чтобы быть Человеком, нужно работать над собой, бороться за право быть Собой Настоящим - быть лучшей версией себя. Чтобы ни дай бог не перейти тонкую грань разчеловечивания - из которой потом оочень тяжело вернуться обратно. Даже песня такая была в советском фильме "Приключения электроника" :

Куда подует ветер -
Туда и облака,
По руслу протекает
Послушная река.

Но ты - человек,
Ты сильный и смелый,
Своими руками судьбу свою делай!
Иди против ветра, на месте не стой,
Пойми - не бывает дороги простой.

Где рельсы проложили -
Там ходят поезда.
Куда пастух погонит -
Туда придут стада.


Теперь не доверяют,
Как прежде, небесам
На чудо не надейся -
Судьбой командуй сам!

Ведь ты - человек,
Ты сильный и смелый,
Своими руками судьбу свою делай!
Иди против ветра, на месте не стой,
Пойми - не бывает дороги простой.


Все мы люди – да не все Человеки... Человеками не рождаются потому что. Ими становятся – причём далеко не все! Ими становятся – в ходе крайне болезненного, долгого и мучительного внутреннего роста. В ходе долгой и трудной работы над собой. В ходе героического преодоления своих и чужих страхов, фобий, параной, заморочек, загонов, загрузов и иже с ними.


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Метки: Россия   ветеран   общество   
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72
Obrval 6 часов назад
А песня то правильная. Посыл мне нравится.
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1k
Евгений 6 часов назад
"А ведь многие в наше время и в 20 лет не могут пробежать такую дистанцию..."
Автор, про какую дистанцию ты нам хотел рассказать, но так и не смог?
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Яр
Стараюсь жить да радоваться ни смотря ни на что плохое ).
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