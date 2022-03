Какие компании ушли из России, а какие остались: обновлённый список

Accenture - закрытие деятельности в России

Activision и Blizzard - остановка продаж в России

Adobe - остановка продаж в России

Aer Cap - запрет на поставку самолетов и авиационных компонентов российским организациям

Airbnb - запрет бронирований в России

Airbus - запрет поставки авиационных компонентов компании Аэрофлот

Alaska Airlines - прекращение сотрудничества

Alcoa - прекращение сотрудничества

Allen & Overy - запрет на новые договорённости

Allianz - запрет доступа к рынкам капитала

Alphabet - приостановка всех операций в России

Amadeus IT Group - приостановка сотрудничества с "Аэрофлотом"

Amazon - блокировка некоторых продавцов из России

AMD - запрет продаж технологий в России

American Airlines - запрет полетов в воздушном пространстве России

American Express - приостановка всех операций в России

Anheuser-Busch - запрет поставок

Apple - приостановка продаж

Asda - приостановка продаж

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций - запрет доступа к рынкам капитала

Asos - запрет поставок в Россию

Assicurazioni Generali - полная остановка деятельности в России

Aston Martin - запрет новых поставок

Atlas Copco - запрет поставок в Россию

Autodesk - приостановка деятельности в России

Avid - остановка всех продаж в России



Bain - приостановка консультирования для всех российских государственных структур

Baker McKenzie - приостановка обслуживания всех российских подразделений

Bank of China - запрет доступа к рынкам капитала

BASF SE - запрет на новые договорённости

BBC - приостановка деятельности в России

BCG - запрет всех видов консалтинга в России

Bentley - прекращение поставок в Россию

BlackRock - запрет доступа к рынкам капитала

Агентство Bloomberg - возвращение всех журналистов из России

BNP Paribas - запрет доступа к рынкам капитала

Boeing - приостановка деятельности в России, отказ от поставок титана

Bolt - прекращение сотрудничества

Bombardier - запрет на новые договорённости

Boohoo Group - прекращение поставок в Россию

Booking - запрет бронирований в России

BP - отказ от 20% акций "Роснефти"

Budvar - прекращение поставок

Burberry - прекращение поставок



Canada Goose - прекращение поставок в Россию

Canadian Tire - закрытие магазинов в России

Carlsberg - остановка новых инвестиций в российский бизнес

Carnival - прекращение маршрутов по России

CBRE - приостановка новых инвестиций в российский бизнес

Chanel - приостановка продаж в России

Cisco - приостановка продаж в России

CMA CGM - прекращение поставок

Cogent Communications - отключение российских интернет-операторов и компаний от своих сетей

Coinbase - блокировка некоторых российских аккаунтов

Coursera - приостановка продаж в России

Credit Suisse - запрет доступа к рынкам капитала

Daimler - остановка бизнеса в России

Danone - остановка новых инвестиций в российский бизнес

Dassault Aviation - приостановка поставок в Россию

DB Schenker - приостановка поставок в Россию

Dell - приостановка поставок в Россию

Deloitte - полностью покидает Россию

Delta - приостанавливает соглашения с "Аэрофлотом"

Dentons - приостанавливает обслуживание всех российских юридических лиц

DHL - приостановка поставок в Россию

Diageo - приостановка поставок в Россию

DirecTV - сократит поддерживаемые Россией телевизионные сети

Discover - прекращение сотрудничества

Disney - запрет на выпуск нового контента

DSV A / S - приостановка поставок

DXC Technology - полностью покидает Россию



eBay - приостановка поставок

Electronic Arts - приостановка продаж в России

Eni - отказ от российского трубопровода

FPAM ЕРАМ - прекратит обслуживание российских клиентов

Equinor - приостановки деятельности совместных предприятий в России

Ericsson - приостановка поставок

Esri - сократит продажи в Россию

Estee Lauder - приостановка деятельности в России

Expedia - запрет бронирований в России

Exxon - прекращение партнерства с "Роснефтью"

EY - полностью покидает Россию



Farfetch - остановка всех поставок в Россию

Fazer - приостановка продаж

FedEx - приостановка поставок

FIFA - отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях

Ford - приостановки деятельности совместных предприятий в России

Formula One - запрет деятельности в России

Fortinet - запрет продаж

Freshfields - разрыв некоторых договорённостей с Россией

GE - прекращение поставок запчастей "Аэрофлоту"

Geodis - приостановка поставок

Global Foundries - приостановка деятельности в России

Grammarly - приостановка деятельности в России

Grant Thornton - приостановка поставок



H&M - приостановка продаж

Hapag Lloyd - приостановка поставок

Harley-Davidson - прекращение деятельности в России

Heineken - приостановка поставок

Henkel - остановка новых инвестиций в российский бизнес

Hennes & Mauritz - приостановка продаж

Hermes - приостановка продаж

Hines - остановка новых инвестиций в российский бизнес

Hitachi Construction - приостановка поставок

HMM - приостановка поставок

Honda - приостановка поставок в Россию

HP - приостановка поставок

HSBC - ограничение доступа России к рынкам капитала

Hyundai - приостановка производства в России



IBM - приостановка продаж технологий в Россию

ICBC - ограничение доступа России к рынкам капитала

Ikea - приостановка деятельности

Inditex - закрытие магазинов в России и приостановка продаж

ING NV - ограничение доступа России к рынкам капитала

Intelligence - приостановка продаж технологий в Россию

Intercontinental Exchange - ограничение доступа России к рынкам капитала

Международная федерация кошек - отстранение кошек из России от конкурсов

Международный союз велосипедистов - отстранил российские и белорусские команды и сборные от участия в международных соревнованиях

Международная федерация хоккея - временно отстранила российские и белорусские команды и сборные от участия в международных соревнованиях

Международный союз конькобежцев - отстранил российских спортсменов от соревнований

Международная федерация тенниса - приостановка партнерских отношений с Россией Международная Федерация тяжелой атлетики - отстранение российских спортсменов от соревнований

Международный олимпийский комитет - отстранение российских спортсменов от соревнований



J Sainsbury - вывезет продукцию из России

Jaguar - приостановка поставок в Россию

JD Sports - приостановка деятельности

JPMorgan - ограничение доступа России к рынкам капитала

JYSK - приостановка деятельности

Kering - закрытие всех магазинов в России

Kinross Gold - приостановка деятельности

Knight Frank - остановка новых инвестиций в российский бизнес

Komatsu - приостановка поставок в Россию

Korean Air Lines - запрещены полеты над воздушным пространством России

KPMG - покидает Россию полностью

Kuehne + Nagel AG - приостановка поставок в Россию

Lego - приостановка поставок

Levi Strauss - остановка всех продаж в России

Linklaters - приостановка деятельности

Live Nation Entertainment - приостановка деятельности

London Stock Exchange Group - ограничение доступа России к рынкам капитала

Louis Dreyfus - приостановка деятельности

Lumen Technologies - разрыв договоренностей с Россией

LVMH - остановка всех продаж в России

Maersk - прекращение всех поставок в Россию

Mango - остановка всех продаж в России

Marks & Spencer - приостановка поставок

Mastercard - приостановка работы

Mazda - приостановка поставок

McKinsey - приостановка консультаций в России

Mercedes-Benz - приостановка поставок в Россию

Meta - приостановка рекламы в России

Metso Outotec - приостановка поставок в Россию

Michelin - приостановка производства шин на некоторых заводах

Microsoft - приостановка предоставления услуг в России

Moncler - приостановка продаж в России

Monroe Energy - приостановка партнерских отношений с Россией

Moody's - приостановка деятельности

Morrisons - вывоз продукции из России

MSC - прекращение всех поставки в Россию

MSCI - ограничение доступа России к рынкам капитала



NASDAQ - ограничение доступа России к рынкам капитала

Neste Oyi - прекращение закупок российской нефти

Netflix - приостановка продаж в России

New Development Bank - ограничение доступа России к рынкам капитала

NHL - разрыв договоренностей с Россией

Nike - остановка продаж в России

Nintendo - остановка продаж в России

Nissan - прекращение поставок в Россию

Nokia - прекращение поставок в Россию

Norsk Hydro - заморозка российских инвестиций

Norwegian Cruise Lines - приостановка рейсов

Nvidia - остановка продаж в России



Oceana Cruises - приостановка рейсов

OMV - приостановка российских проектов

OneWeb - приостановка запусков ракет

Oracle - остановка продаж в России



Panasonic - остановка продаж в России

Par Pacific - прекращение партнерства с Россией

Paramount - прекращение выпуска нового контента

Paulig - запрет продаж

Paypal - запрет операций в России

Prada - запрет продаж в России

Preem AB - прекращение закупок российской нефти

Procter & Gamble - приостановка инвестиций в Россию

Puma - остановка продаж в России

PVH - прекращение деятельности

PwC - полностью покидает Россию



R&A - запрет на участие в соревнованиях гольф-клуба

Rabobank - ограничение доступа России к рынкам капитала

Radio Free Europe - прекращение деятельности

Regent Seven Seas Cruises - прекращение рейсов

Remitly Global - запрет регистрации новых пользователей из России

Renault - закрытие российских заводов

Richemont - приостановка операций в России

Roku - удаление пропаганды и рекламы

Rolls Royce - прекращение поставок в Россию



S&P - ограничение доступа России к рынкам капитала

Sabre - приостановка партнерства с "Аэрофлотом"

Samsung - прекращение всех поставок в Россию

Sandvik - прекращение деятельности в России

SAP - остановка всех продаж по России

Savills - приостановка новых инвестиций в Россию

Shell - прекращение акционерного партнерства с "Газпромом"

Sidley Austin - приостановка услуг для всех юридических лиц России

Siemens - остановка бизнеса в России

Snap - прекращение продаж рекламы в России

Societe Generale - ограничение доступа России к рынкам капитала

Sony - приостановка показа новых фильмов

Spotify - удаление пропаганды и рекламы

State Street - ограничение доступа России к рынкам капитала

Stellantis - приостановка деятельности в России

Subaru - приостановка поставок в Россию

Swatch - приостановка прямых операций в России

Sylvamo - приостановка деятельности в России

TikTok - запрет на публикацию нового контента

TJ Maxx - выход из российского бизнеса

Totalenergies - остановка новых инвестиций

Toyota - приостановка производства и поставок

Trafigura - заморозит российские инвестиции

TripAdvisor - удаление пропаганды и рекламы, связанной с РФ

TSMC - прекращение поставок в Россию

Twitter - удаление пропаганды и рекламы, связанной с РФ



Uber - отказ от партнерства с Яндексом

УЕФА - запретила российским спортсменам участвовать в соревнованиях

Under Armour - прекращение поставок в Россию

Uniper SE - прекращение закупок российского газа

United Airlines - запрет полетов в воздушном пространстве России

Universal Pictures - приостановка выпуска нового контента в России

UPS - запрет доставок



Valero Energy - прекращение закупок российской нефти

Valio - запрет продаж в России

Visa - приостановка работы

Viva Energy - прекращение закупок российской нефти

VMWare - запрет продаж в России

Volkswagen - прекращение поставок в Россию

Volvo - прекращение поставок в Россию



Waitrose - вывоз продуктов из России

Warner Media - запрет выпуска нового контента

White & Case - приостановка предоставления услуг для лиц, связанных с государством

Wise PLC - прекращение договоренностей с Россией

Женская теннисная ассоциация - прекращение договоренностей с Россией

Международная ассоциация легкоатлетических федераций - отстранила россиян и белорусов

Международная ассоциация бокса - запретила россиянам участвовать в международных турнирах

Всемирная федерация бирж - отстранила всех российских членов и филиалы

Международный совет регби - отстранил россиян

WPP PLC - прекращение деятельности в России

WWE - прекращение продаж

YOOX - прекращение продаж

YouTube - блокировка пропаганды и рекламы