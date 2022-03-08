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Какие компании ушли из России, а какие остались: обновлённый список

Какие компании ушли из России, а какие остались: обновлённый список (4 фото)

Автор:
08 марта 2022 16:38
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   компании   общество   санкции   спецоперация   список   фото   экономика   
2017
4
С началом конфликта в Украине уже около 250 компаний объявили о своем выходе или приостановке деятельности в России в знак протеста. Тем не менее, некоторые западные компании продолжают работу в стране. Список постоянно обновляется. Посмотрим на актуальные данные.
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Компании, которые приостановили деятельность в России:

Accenture - закрытие деятельности в России
Activision и Blizzard - остановка продаж в России
Adobe - остановка продаж в России
Aer Cap - запрет на поставку самолетов и авиационных компонентов российским организациям
Airbnb - запрет бронирований в России
Airbus - запрет поставки авиационных компонентов компании Аэрофлот
Alaska Airlines - прекращение сотрудничества
Alcoa - прекращение сотрудничества
Allen & Overy - запрет на новые договорённости
Allianz - запрет доступа к рынкам капитала
Alphabet - приостановка всех операций в России
Amadeus IT Group - приостановка сотрудничества с "Аэрофлотом"
Amazon - блокировка некоторых продавцов из России
AMD - запрет продаж технологий в России
American Airlines - запрет полетов в воздушном пространстве России
American Express - приостановка всех операций в России
Anheuser-Busch - запрет поставок
Apple - приостановка продаж
Asda - приостановка продаж
Азиатский банк инфраструктурных инвестиций - запрет доступа к рынкам капитала
Asos - запрет поставок в Россию
Assicurazioni Generali - полная остановка деятельности в России
Aston Martin - запрет новых поставок
Atlas Copco - запрет поставок в Россию
Autodesk - приостановка деятельности в России
Avid - остановка всех продаж в России

Bain - приостановка консультирования для всех российских государственных структур
Baker McKenzie - приостановка обслуживания всех российских подразделений
Bank of China - запрет доступа к рынкам капитала
BASF SE - запрет на новые договорённости
BBC - приостановка деятельности в России
BCG - запрет всех видов консалтинга в России
Bentley - прекращение поставок в Россию
BlackRock - запрет доступа к рынкам капитала
Агентство Bloomberg - возвращение всех журналистов из России
BNP Paribas - запрет доступа к рынкам капитала
Boeing - приостановка деятельности в России, отказ от поставок титана
Bolt - прекращение сотрудничества
Bombardier - запрет на новые договорённости
Boohoo Group - прекращение поставок в Россию
Booking - запрет бронирований в России
BP - отказ от 20% акций "Роснефти"
Budvar - прекращение поставок
Burberry - прекращение поставок

Canada Goose - прекращение поставок в Россию
Canadian Tire - закрытие магазинов в России
Carlsberg - остановка новых инвестиций в российский бизнес
Carnival - прекращение маршрутов по России
CBRE - приостановка новых инвестиций в российский бизнес
Chanel - приостановка продаж в России
Cisco - приостановка продаж в России
CMA CGM - прекращение поставок
Cogent Communications - отключение российских интернет-операторов и компаний от своих сетей
Coinbase - блокировка некоторых российских аккаунтов
Coursera - приостановка продаж в России
Credit Suisse - запрет доступа к рынкам капитала
Daimler - остановка бизнеса в России
Danone - остановка новых инвестиций в российский бизнес
Dassault Aviation - приостановка поставок в Россию
DB Schenker - приостановка поставок в Россию
Dell - приостановка поставок в Россию
Deloitte - полностью покидает Россию
Delta - приостанавливает соглашения с "Аэрофлотом"
Dentons - приостанавливает обслуживание всех российских юридических лиц
DHL - приостановка поставок в Россию
Diageo - приостановка поставок в Россию
DirecTV - сократит поддерживаемые Россией телевизионные сети
Discover - прекращение сотрудничества
Disney - запрет на выпуск нового контента
DSV A / S - приостановка поставок
DXC Technology - полностью покидает Россию

eBay - приостановка поставок
Electronic Arts - приостановка продаж в России
Eni - отказ от российского трубопровода
FPAM ЕРАМ - прекратит обслуживание российских клиентов
Equinor - приостановки деятельности совместных предприятий в России
Ericsson - приостановка поставок
Esri - сократит продажи в Россию
Estee Lauder - приостановка деятельности в России
Expedia - запрет бронирований в России
Exxon - прекращение партнерства с "Роснефтью"
EY - полностью покидает Россию

Farfetch - остановка всех поставок в Россию
Fazer - приостановка продаж
FedEx - приостановка поставок
FIFA - отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях
Ford - приостановки деятельности совместных предприятий в России
Formula One - запрет деятельности в России
Fortinet - запрет продаж
Freshfields - разрыв некоторых договорённостей с Россией
GE - прекращение поставок запчастей "Аэрофлоту"
Geodis - приостановка поставок
Global Foundries - приостановка деятельности в России
Grammarly - приостановка деятельности в России
Grant Thornton - приостановка поставок

H&M - приостановка продаж
Hapag Lloyd - приостановка поставок
Harley-Davidson - прекращение деятельности в России
Heineken - приостановка поставок
Henkel - остановка новых инвестиций в российский бизнес
Hennes & Mauritz - приостановка продаж
Hermes - приостановка продаж
Hines - остановка новых инвестиций в российский бизнес
Hitachi Construction - приостановка поставок
HMM - приостановка поставок
Honda - приостановка поставок в Россию
HP - приостановка поставок
HSBC - ограничение доступа России к рынкам капитала
Hyundai - приостановка производства в России

IBM - приостановка продаж технологий в Россию
ICBC - ограничение доступа России к рынкам капитала
Ikea - приостановка деятельности
Inditex - закрытие магазинов в России и приостановка продаж
ING NV - ограничение доступа России к рынкам капитала
Intelligence - приостановка продаж технологий в Россию
Intercontinental Exchange - ограничение доступа России к рынкам капитала
Международная федерация кошек - отстранение кошек из России от конкурсов
Международный союз велосипедистов - отстранил российские и белорусские команды и сборные от участия в международных соревнованиях
Международная федерация хоккея - временно отстранила российские и белорусские команды и сборные от участия в международных соревнованиях
Международный союз конькобежцев - отстранил российских спортсменов от соревнований
Международная федерация тенниса - приостановка партнерских отношений с Россией Международная Федерация тяжелой атлетики - отстранение российских спортсменов от соревнований
Международный олимпийский комитет - отстранение российских спортсменов от соревнований

J Sainsbury - вывезет продукцию из России
Jaguar - приостановка поставок в Россию
JD Sports - приостановка деятельности
JPMorgan - ограничение доступа России к рынкам капитала
JYSK - приостановка деятельности
Kering - закрытие всех магазинов в России
Kinross Gold - приостановка деятельности
Knight Frank - остановка новых инвестиций в российский бизнес
Komatsu - приостановка поставок в Россию
Korean Air Lines - запрещены полеты над воздушным пространством России
KPMG - покидает Россию полностью
Kuehne + Nagel AG - приостановка поставок в Россию
Lego - приостановка поставок
Levi Strauss - остановка всех продаж в России
Linklaters - приостановка деятельности
Live Nation Entertainment - приостановка деятельности
London Stock Exchange Group - ограничение доступа России к рынкам капитала
Louis Dreyfus - приостановка деятельности
Lumen Technologies - разрыв договоренностей с Россией
LVMH - остановка всех продаж в России
Maersk - прекращение всех поставок в Россию
Mango - остановка всех продаж в России
Marks & Spencer - приостановка поставок
Mastercard - приостановка работы
Mazda - приостановка поставок
McKinsey - приостановка консультаций в России
Mercedes-Benz - приостановка поставок в Россию
Meta - приостановка рекламы в России
Metso Outotec - приостановка поставок в Россию
Michelin - приостановка производства шин на некоторых заводах
Microsoft - приостановка предоставления услуг в России
Moncler - приостановка продаж в России
Monroe Energy - приостановка партнерских отношений с Россией
Moody's - приостановка деятельности
Morrisons - вывоз продукции из России
MSC - прекращение всех поставки в Россию
MSCI - ограничение доступа России к рынкам капитала

NASDAQ - ограничение доступа России к рынкам капитала
Neste Oyi - прекращение закупок российской нефти
Netflix - приостановка продаж в России
New Development Bank - ограничение доступа России к рынкам капитала
NHL - разрыв договоренностей с Россией
Nike - остановка продаж в России
Nintendo - остановка продаж в России
Nissan - прекращение поставок в Россию
Nokia - прекращение поставок в Россию
Norsk Hydro - заморозка российских инвестиций
Norwegian Cruise Lines - приостановка рейсов
Nvidia - остановка продаж в России

Oceana Cruises - приостановка рейсов
OMV - приостановка российских проектов
OneWeb - приостановка запусков ракет
Oracle - остановка продаж в России

Panasonic - остановка продаж в России
Par Pacific - прекращение партнерства с Россией
Paramount - прекращение выпуска нового контента
Paulig - запрет продаж
Paypal - запрет операций в России
Prada - запрет продаж в России
Preem AB - прекращение закупок российской нефти
Procter & Gamble - приостановка инвестиций в Россию
Puma - остановка продаж в России
PVH - прекращение деятельности
PwC - полностью покидает Россию

R&A - запрет на участие в соревнованиях гольф-клуба
Rabobank - ограничение доступа России к рынкам капитала
Radio Free Europe - прекращение деятельности
Regent Seven Seas Cruises - прекращение рейсов
Remitly Global - запрет регистрации новых пользователей из России
Renault - закрытие российских заводов
Richemont - приостановка операций в России
Roku - удаление пропаганды и рекламы
Rolls Royce - прекращение поставок в Россию

S&P - ограничение доступа России к рынкам капитала
Sabre - приостановка партнерства с "Аэрофлотом"
Samsung - прекращение всех поставок в Россию
Sandvik - прекращение деятельности в России
SAP - остановка всех продаж по России
Savills - приостановка новых инвестиций в Россию
Shell - прекращение акционерного партнерства с "Газпромом"
Sidley Austin - приостановка услуг для всех юридических лиц России
Siemens - остановка бизнеса в России
Snap - прекращение продаж рекламы в России
Societe Generale - ограничение доступа России к рынкам капитала
Sony - приостановка показа новых фильмов
Spotify - удаление пропаганды и рекламы
State Street - ограничение доступа России к рынкам капитала
Stellantis - приостановка деятельности в России
Subaru - приостановка поставок в Россию
Swatch - приостановка прямых операций в России
Sylvamo - приостановка деятельности в России
TikTok - запрет на публикацию нового контента
TJ Maxx - выход из российского бизнеса
Totalenergies - остановка новых инвестиций
Toyota - приостановка производства и поставок
Trafigura - заморозит российские инвестиции
TripAdvisor - удаление пропаганды и рекламы, связанной с РФ
TSMC - прекращение поставок в Россию
Twitter - удаление пропаганды и рекламы, связанной с РФ

Uber - отказ от партнерства с Яндексом
УЕФА - запретила российским спортсменам участвовать в соревнованиях
Under Armour - прекращение поставок в Россию
Uniper SE - прекращение закупок российского газа
United Airlines - запрет полетов в воздушном пространстве России
Universal Pictures - приостановка выпуска нового контента в России
UPS - запрет доставок

Valero Energy - прекращение закупок российской нефти
Valio - запрет продаж в России
Visa - приостановка работы
Viva Energy - прекращение закупок российской нефти
VMWare - запрет продаж в России
Volkswagen - прекращение поставок в Россию
Volvo - прекращение поставок в Россию

Waitrose - вывоз продуктов из России
Warner Media - запрет выпуска нового контента
White & Case - приостановка предоставления услуг для лиц, связанных с государством
Wise PLC - прекращение договоренностей с Россией
Женская теннисная ассоциация - прекращение договоренностей с Россией
Международная ассоциация легкоатлетических федераций - отстранила россиян и белорусов
Международная ассоциация бокса - запретила россиянам участвовать в международных турнирах
Всемирная федерация бирж - отстранила всех российских членов и филиалы
Международный совет регби - отстранил россиян
WPP PLC - прекращение деятельности в России
WWE - прекращение продаж
YOOX - прекращение продаж
YouTube - блокировка пропаганды и рекламы

Полный список компаний, которые продолжают деятельность в России

Accor - 55 филиалов в России
AmerisourceBergen - предоставление фармацевтических продуктов и бизнес-решений
Arconic - получают 9,4% выручки от России
Bridgestone Tire - оставляют заводы по производству шин
Bunge - 2,6% выручки из России или около 1,5 миллиарда долларов
Caterpillar - получают 8% выручки из России
Citi - выручка 4 миллиарда долларов из Росси
Coca-Cola
Coty - 3% выручки из России или около 150 млн долларов
Deere
Ferragamo - 1% от выручки из России или около 10 миллионов долларов
Herbalife - 3% от выручки из России или около 150 миллионов долларов
Hilton - 29 филиалов в России
Honeywell - 1% от выручки из России или около 400 миллионов долларов
Hyatt - 6 филиалов в России
Intercontinental Hotels
Kellogg
Kimberly-Clark - 3% выручки из России или около 600 млн долларов
Kraft Heinz
Marriott - 10 филиалов в России
Mars - вложения в российский бизнес более 2 миллиардов долларов
McDonald's - 9% выручки из России, около 2,3 миллиарда долларов
Mohawk Industries - 3,5% выручки из России, или около 1 миллиард долларов
Nestle - 2,3% выручки из России или около 1,7 миллиарда долларов
Otis Worldwide - совместные предприятия в России
Papa John's - 185 филиалов в России
Pepsi - 19 заводов, 4,4% выручки из России или 3,4 миллиарда долларов
Philip Morris - 8% выручки из России или 2,5 миллиардов долларов
Pirelli - 10% шин производятся в России
Starbucks - 130 филиалов в России
Timken - совместные предприятия в России
Trimble - 2% выручки из России или около 75 млн долларов
Unilever
Yum Brands - более 1000 франшиз в России

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Россия   компании   общество   санкции   спецоперация   список   фото   экономика   

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29  комментариев
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22k
Ego sum qui sum Час назад
обидно если ушедшим позволят легко вернуться
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49k
noName Минуту назад
...многие из списка не уходят ,а в целом:
Ссылка www.youtube.com
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5k
TirAn 6 минут назад
Вход - рубль, выход - два. Возвращение - это уж как получиться
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9k
Руслан 7 минут назад
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13k
Александр 8 минут назад
"Сила в правде." Закончится спец.операция, укронацики быстро переобуются и начнут винить во всём зелебобу и другое руководство. Простой народ тоже начнёт говорить как было. Западные СМИ на волне мейнстрима тоже запоют по-другому. На фоне "новых обстоятельств" и общей попы в европе компании начнут возвращаться.
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3k
ЗлоЙ ЙожеГ 14 минут назад
Интересно те компании которые ПОЛНОСТЬЮ УШЛИ с рынка России как им по карману ударит покинуть самый крупный континент??
Там у каждой компашки товарооборот не один миллиард долларов
ида, Нвидиа ушла, теперь на Радеонах будем?)))
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1k
_Квантовый_Художник_ Полчаса назад
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178
AAA FFF Полчаса назад
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14k
Владислав Грецов Полчаса назад
нужно национализировать имущество тех кто ушел...
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7k
Trenzel2003 Полчаса назад
99% перечисленных даже не знал что это такое.
А Adobe или микрософт. -"Я старый пират и не знаю слов лицензионного соглашения!"
А насчет, если торговать захотят. Ради Бога. Но уже на наших условиях. Одно из которых. Торговля только за РУБЛИ! Только наша система платежей.
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972
Трям Полчаса назад
Китайцы канеш те еще просттутки!
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5k
au3 41 минуту назад
Всех громко заявивших об уходе при возвращении обязать проводить мировую рекламную кампанию "Своя жопа дорога, но прибыль дороже. Мы возвращаемся сосать в Россию"
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18
Антошка 45 минут назад
Суки! Как я теперь свой Bentley чинить-то буду?
А собственно кто-нибудь хоть половину из этого списка знает?
И как же теперь с фотожопой быть? Все планы коту под хвост!
И в регби всё, доигрались? Мрази!
Ну а TikTok это вообще удар ниже пояса, где мы теперь дебилов выращивать новых будем?
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6k
klop 52 минуты назад
Интересно они реально уйдут или как сименс с турбинами по тихому будут торговать.
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9k
Андрей А Час назад
Ямаха, Стокмэн (шмотки) остались, многие компании не ушли, а приостановили деятельность. На двух стульях хочется посидеть))
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13k
Андрей Кузнец Час назад
Великолепно, ща наладим всё своё, там работы то на месяц, эти 250 компаний ещё запоют ))) и даже наш вой перекроют)))
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9k
Андрей А Час назад
Кока-кола вроде тоже грозилась свалить? Передумала, глядя на пепси?
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18k
albedo Час назад
Главное, чтобы обратно их потом не пустили.
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2k
canaille Час назад
Обратно не пускать и их дочерние тоже
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380
Copycat Час назад
Колла и Пепси остались так что вискарь по прежнему будут мешать с ними)
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20k
uutb Час назад
Да, не переживайте вы так)
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