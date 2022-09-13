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15 фотографий из прошлого, которые показывают как изменился мир

15 фотографий из прошлого, которые показывают как изменился мир

Автор:
13 сентября 2022 22:25
Сообщество : ФотоМир
Метки: Прошлое   изменился   истории   машина времени   мир   увлекательные   фотографии   
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Старинные кадры со всего мира, которые вы увидите в этом посте, перенесут вас в прошлое как машина времени. Некоторые из них содержат довольно увлекательные и загадочные истории. Взгляните!
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Источник:

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Метки: Прошлое   изменился   истории   машина времени   мир   увлекательные   фотографии   
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3  комментария
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Frank Borman 8 часов назад
Дэвид Исом, 19-летний подросток, который смело пошёл в бассейн “только для белых” во Флориде, что побудило чиновников закрыть заведение, 1958 год

19-летний - это уже мужчина. Цыгане в 19-летнем возрасте уже имеют 2-3 детей.
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Александр 3 часа назад
Не верю, нет пары болтающихся под перекладиной негров.
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