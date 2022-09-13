15 фотографий из прошлого, которые показывают как изменился мир

Старинные кадры со всего мира, которые вы увидите в этом посте, перенесут вас в прошлое как машина времени. Некоторые из них содержат довольно увлекательные и загадочные истории. Взгляните!

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Знатные египетские женщины во французском ателье по пошиву одежды в Каире, 1890-е годы 0 Источник:

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Детская игровая площадка в Нью-Йорке, начало двадцатого века 0 Источник:

Конголезский мужчина рядом с Окапи, где-то в бассейне реки Конго. к 1910 г 0 Источник:

Дети собирают урожай, Финляндия, 1930 год 0 Источник:

Кабинет врача, Португалия, 1910 год 0 Источник:

Подвесные детские клетки для прогулок в многоквартирных домах, 1937 год 0 Источник:

Модель, показывающая, как пользоваться ремнем безопасности, 1958 год 0 Источник:

Пара в Китае позирует перед своей свадьбой в 1892 году. Они встретились за несколько минут до этого 0 Источник:

Ноябрь 1926 год: овцы гуляют по Кингсуэй в Лондоне. Их разводили в парках Лондона в 20-х и 30-х годах, чтобы контролировать состояние газонов и снизить затраты на озеленение 0 Источник:

Граница между Северной и Южной Кореей, 1960 год 0 Источник:

Советские школьники в 1961 году 0 Источник:

Девочка с коллекцией кукол 1931 год 0 Источник:

Ребенок с семейной домашней свиньей в 1930 году 0 Источник:

4500 студентов в Токио, Япония, принимают участие в конкурсе каллиграфии в 1970 году 0 Источник: