15 фотографий из прошлого, которые показывают как изменился мир

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Старинные кадры со всего мира, которые вы увидите в этом посте, перенесут вас в прошлое как машина времени. Некоторые из них содержат довольно увлекательные и загадочные истории. Взгляните!
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Пара в Китае позирует перед своей свадьбой в 1892 году. Они встретились за несколько минут до этого
Ноябрь 1926 год: овцы гуляют по Кингсуэй в Лондоне. Их разводили в парках Лондона в 20-х и 30-х годах, чтобы контролировать состояние газонов и снизить затраты на озеленение
Источник:
АНТИФИШКИ
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