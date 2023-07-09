15 старинных кадров, которые расскажут интересные истории

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События давно минувших дней никогда не перестанут интересовать людей. Фотографии, которые вы увидите в этом посте, хранят довольно увлекательные и загадочные истории. Они позволят заглянуть в прошлое, как если бы это была машина времени. Взгляните!
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3. Дети в традиционных плащах мино идут на новогоднее мероприятие, префектура Ниигата, Япония, 1956 год
10. Такси, работающее на угле и газе, Англия. На крыше автомобиля хранилось достаточно топлива для пробега в 24 километра,1920 год
12. Первый мобильный телефон, созданный в России в 1957 году, советским инженером Куприяновичем Л.И.
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Не надо уроки в школе прогуливать.
А ждать большой грамотности от копипастеров и комментаторов...
Кроме Западной Пруссии никаких западных Германий нет.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Административно-территориальное_устройство_Германской_империиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Административно-территориальное_устройство_Германской_империи
Но я не буду углубляться в данный вопрос, пусть будет по вашему.
Просто я не думаю, что это прям такой яркий момент, что б его запомнить на всю жизнь из школьной программы, учитывая многосоставность и многовековую грызню графств и королевств вошедших в Германскую империю
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Там как минимум один царь Царь, он же Император. Но никак не король.
И один император. Германский.
Никаких "царей он же императоров" не было
Не приехали-с....
Так что тут 9 королей!
Из девяти монархов на фото четверо будут смещены, а один убит. В Первой мировой - Британия и Бельгия будут против Германии и Болгарии, а на фото дружненько так сидят, по родственному... До наших дней действующими останутся пять монархий: норвежская, испанская, английская, датская и бельгийская. Остальные исчезнут.