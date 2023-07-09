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15 старинных кадров, которые расскажут интересные истории

15 старинных кадров, которые расскажут интересные истории

Автор:
09 июля 2023 21:20
Сообщество : ФотоМир
Метки: Интересные   Кадры   Прошлое   события   старинные   увлекательные   
4031
16

События давно минувших дней никогда не перестанут интересовать людей. Фотографии, которые вы увидите в этом посте, хранят довольно увлекательные и загадочные истории. Они позволят заглянуть в прошлое, как если бы это была машина времени. Взгляните!

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Метки: Интересные   Кадры   Прошлое   события   старинные   увлекательные   
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32  комментария
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19k
Александр 6 часов назад
Наверно машина работает не на угле и газе, а на угольном газе
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7k
Андрей 4 часа назад
Да замучали уже с этим телефоном Куприяновича и с прифотошопленым таксофоном в руке.
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1k
Rom 5 часов назад
Да, перевод текста странный.... Номер 4, ну на коляску не похоже. Столик для еды....
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2
Юлия Rom 5 часов назад
Эт просто коляска на тумбочку похожа)))
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2k
Kom9ipa 5 часов назад
Какая нафиг Западная Германия в конце 19 века?
Не надо уроки в школе прогуливать.
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2
Юлия Kom9ipa 4 часа назад
Так в 19 веке Германия объединялась, так же как и в 20. Что то там Австрия и Пруссия между собой делили. Правда я помню там был Северный германской союз и Южные германские земли, но в школе училась давно, возможно и Западная германия тоже была, я б не была столь категоричной
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2
Юлия Сатанеев 3 часа назад
Да, кто ж ее, в смысле "грамотность" ждёт уже? Дама капризная и не часто жалует своим присутствием))) Но в данном случае, возможно, действительно была такая территория под названием "Западная германия" и в 19 веке, а не только в 20. На начало 19 века Германия состояла где то из 300 мелких государств и провинций. Они там теребонькались между собой и по итогу образовалась Германская империя во главе с прусским королем, потом империю возглавил Император Вильгельм II... Ну вообщем Германия оч не стабильная страна была (19-20 веков, да и до этого, в феодальные времена и того хужее было), то разделялась, то объединялась... Так что фиг поймёшь была там Западная али нет, но я вот так категорично о ее отсутствии не настаивала)))))
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2
Юлия Kom9ipa 2 часа назад
Так это список административных единиц, входящих в состав империи. Но эти единицы так же создавали союзы. Как я помню, они делились как раз на северный и южный...
Но я не буду углубляться в данный вопрос, пусть будет по вашему.
Просто я не думаю, что это прям такой яркий момент, что б его запомнить на всю жизнь из школьной программы, учитывая многосоставность и многовековую грызню графств и королевств вошедших в Германскую империю
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33k
АнтонПолднев 5 часов назад
Если бы не подпись, я бы подумал, что это фермер с братом

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2
Юлия АнтонПолднев 4 часа назад
Ага, ещё и с бодуна)))
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35k
Dobry vojak Svejk 6 часов назад
13. Девять королей Европы на похоронах короля Эдуарда VII в 1910 году
---
Там как минимум один царь Царь, он же Император. Но никак не король.
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2
Юлия Dobry vojak Svejk 5 часов назад
Вернее будет девять европейских монархов.
Из девяти монархов на фото четверо будут смещены, а один убит. В Первой мировой - Британия и Бельгия будут против Германии и Болгарии, а на фото дружненько так сидят, по родственному... До наших дней действующими останутся пять монархий: норвежская, испанская, английская, датская и бельгийская. Остальные исчезнут.
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