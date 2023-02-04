15 интересных и редких фотографий из прошлого

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Фотографии, которые вы увидите в этом посте, очень содержательны, и расскажут больше, чем школьные книги по истории. Многие из них хранят довольно увлекательные истории, которые позволят вам заглянуть в далекие времена.
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Девушки подростки с собачьими ошейниками на щиколотках. Они носили их справа, если у них был парень, и слева, если они были одиноки, 1953 год
Дети играют пачками обесценившихся из-за войны денег, Веймарская Республика (Германия), 1923 год
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