Как Токугава Цунаёси дал собакам прав больше, чем людям

Пятый сёгун из династии Токугава, феодальный правитель Японии, который был главой страны с 1680 по 1709 году, известный под прозвищем "Собачий сёгун". И при этом, он считается в пятёрке самых деспотичных японских сёгунов.
Цунаёси свой вздорный характер проявлял с самого детства, когда будучи довольно слабым мальчиком, смог запугать двух своих старших братьев. Отец Токугавы вынужден был его даже изолировать от остальных своих детей и отдал его на обучение к буддистским монахам. Так отец, который тоже был сёгуном, хотел научить ребёнка умиротворению, дать ему духовное образование.
Двигала отцом вовсе не любовь к сыну, а чтобы в будущем тот не начал гражданскую войну и не отобрал у братьев власть. Но решение отца было ошибочным, так как Токугава вдохновился в монастыре альтруистическими идеями и видел смысл своей жизни в помощи беззащитным и обездоленным.
Когда в 1680 году умер старший брат, Цунаёси внезапно выбрали новым правителем. Все ждали, что выпускник буддистского монастыря принесёт стране процветание и спокойствие. Но феодалы просто не знали, что новый правитель максималист и хочет аж мира во всём мире.
Первые девять лет Токугава занимался тем, что повышал благополучие страны: именно при нём росли города, экономика, расцветала культура. Казна страны была увеличена и впервые в истории Японии её правитель задумался о благополучии простого народа.
Пока у власти был Цунаёси государство активно заботилось о бедных и немощных, а ряд налогов был отменён.
Но жизнь сёгуна была не так хороша. Семья его не любила, наследник всё никак не рождался, а за спиной люди говорили о нём всякие неприятные вещи.
В 1689 году наступило просветление. Буддистский монах Рюко объяснил Цунаёси, что в прошлой жизни тот сильно обижал собак и тем самым серьёзно испортил свою карму. Правитель отнёсся к этому серьёзно и отстроил два больших приюта для животных в Накано и Эдо. Каждый из них был площадью в 550 квадратных километров. И в том же году был издан указ "о запрете лишения жизни живых существ". Причём закон защищал не только собак, но и лошадей, кошек, птиц, коров, черепах, змей, рыб. Запрещено было выращивать животных для еды и вообще есть мясо. К собакам нужно было обращаться исключительно "господин собака". Да, без шуток.
Если собаки нападали на людей, то было запрещено от них отбиваться и кричать на них. Нужно было поговорить с животным, причём в уважительной и добродушной манере.
За соблюдением закона смотрели доносчики. За то, что человек пнул собаку, могли побить палками. А уж если животное съедалось, то за это грозила казнь. Как-то раз крестьяне перебили стаю собак, которые вытаптывали поля. Цунаёси за это казнил всю деревню. Когда два самурая как-то раз поймали голубя и съели его, то обоим отрубили головы.
Мясо есть было нельзя и люди перешли на овощи. Недовольство народа росло, ведь быть вегетарианцем практически никто не хотел.
При том, что собакам мясо есть дозволялось - в приюте их кормили три раза в день. Если же псы дрались между собой, то выговор назначался сотруднику, который за них отвечал.
Итогом всего этого стало чрезмерное обилие собак, которые были повсюду в деревнях и городах. Оголтелая забота о животных практически полностью истощила богатейшую казну. В Японии настал голод. А вслед за ним, в 1706 году по стране пронёсся разрушительный ураган, а в 1707 году очнулся ото сна вулкан Фудзияма.
К концу своего правления Токугава Цунаёси превратился из заботливого монаха в тирана, который окончательно свихнулся. В 1709 году, когда правителю оставались считанные дни, он попросил своего преемника продолжить начатую политику. Иэнобу, его племянник, разумеется пообещал, но законы были отменены сразу после смерти Цунаёси.
Он не добился ни любви, ни уважения, не оставил наследника и животным он тоже не сильно помог. Токугаву Цунаёси называют тираном, а он хотел всего-то немного улучшить мир.
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