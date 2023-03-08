Как Токугава Цунаёси дал собакам прав больше, чем людям

Но жизнь сёгуна была не так хороша. Семья его не любила, наследник всё никак не рождался, а за спиной люди говорили о нём всякие неприятные вещи.

В 1689 году наступило просветление. Буддистский монах Рюко объяснил Цунаёси, что в прошлой жизни тот сильно обижал собак и тем самым серьёзно испортил свою карму. Правитель отнёсся к этому серьёзно и отстроил два больших приюта для животных в Накано и Эдо. Каждый из них был площадью в 550 квадратных километров. И в том же году был издан указ "о запрете лишения жизни живых существ". Причём закон защищал не только собак, но и лошадей, кошек, птиц, коров, черепах, змей, рыб. Запрещено было выращивать животных для еды и вообще есть мясо. К собакам нужно было обращаться исключительно "господин собака". Да, без шуток.

Если собаки нападали на людей, то было запрещено от них отбиваться и кричать на них. Нужно было поговорить с животным, причём в уважительной и добродушной манере.