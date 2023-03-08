Посланники природы, напоминающие о её красоте и многообразии

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Даже встреча с хлопотливой белкой, суетливо прячущей запасы, или неприметным дроздом, оглашающим округу заливистыми трелями, это прекрасно.
Но природа отправляет к людям и других своих посланников, чтобы напомнить человеку о том, что он далеко не один в этом удивительном мире.
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В ветеринарной клинике ей помогли.
А вам доводилось неожиданно встретить представителя дикой природы?
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