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Посланники природы, напоминающие о её красоте и многообразии

Посланники природы, напоминающие о её красоте и многообразии

Автор:
08 марта 2023 13:58
Сообщество : Животные
Метки: Животное   встреча   гармония   дружба   посланник   природа   трогательно   человек   
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Даже встреча с хлопотливой белкой, суетливо прячущей запасы, или неприметным дроздом, оглашающим округу заливистыми трелями, это прекрасно.

Но природа отправляет к людям и других своих посланников, чтобы напомнить человеку о том, что он далеко не один в этом удивительном мире.

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В ветеринарной клинике ей помогли.

А вам доводилось неожиданно встретить представителя дикой природы?

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Метки: Животное   встреча   гармония   дружба   посланник   природа   трогательно   человек   
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