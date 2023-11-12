FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 15144 поста • 1690 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
20 искренних пёселей, которые души не чают в своём человеке

20 искренних пёселей, которые души не чают в своём человеке

Автор:
12 ноября 2023 21:20
Сообщество : Животные
Метки: Душевные   Души не чают   дружба   милые   пёсели   человек   
1715
21

Собаки - лучшие друзья человека на протяжении веков. Сторожевые собаки, пастушьи собаки, охотничьи собаки - они как настоящие профессионалы хорошо послужили людям. Но в наше время, они скорее являются членами семьи, и дарят нам свою любовь и хорошее настроение. Взгляните на этих милых пёсиков, их взгляды говорят красноречивей всяких слов!

×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Душевные   Души не чают   дружба   милые   пёсели   человек   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
757
Николай Час назад
собакены это радость, как и котейки и прочие хомячки-попугайчики. Главное чтоб у адекватных хозяев оказывались и не создавали проблем для окружающих.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
566
Руслан 14 минут назад
Собакены это хорошо )))) Меня кот говнюк прогнал с кровати.... Спать ему припёрло ))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Дмитрий 23 минуты назад
Моя микроба

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
253
АлександрОрлов 36 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
DarSie

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

268979



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Не только Gangnam Style, но ещё и крутые вещи: одежда из Южной Кореи набирает популярность
Не только Gangnam Style, но ещё и крутые вещи: одежда из Южной Кореи набирает популярность
Интересные фотографии времен СССР
Интересные фотографии времен СССР
Набирающие популярность в сообществах
Продолжаем барражировать соцсети
Продолжаем барражировать соцсети
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Топ-3 пылесоса на любой вкус, цвет и кошелек
Топ-3 пылесоса на любой вкус, цвет и кошелек
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
До слёз

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#кино#полиция#собака#сарказм#драка#комментарии#США#Спасение
#животные#факты#история#мигранты#фильм#СССР#девушки#Мемы#подборка#актеры
#люди#Юмор#в мире#милота#кот#Москва#дети#нападение#природа#Госдума
Топ-3 пылесоса на любой вкус, цвет и кошелек Топ-3 пылесоса на любой вкус, цвет и кошелек 20 лет спустя: учёные показали, что ждёт заядлого геймера 20 лет спустя: учёные показали, что ждёт заядлого геймера Фотографии людей, которые никак не выглядят на свой возраст Фотографии людей, которые никак не выглядят на свой возраст Посланники природы, напоминающие о её красоте и многообразии Посланники природы, напоминающие о её красоте и многообразии 27 полезных трюков с нашим телом, о которых вы, возможно, не знали 27 полезных трюков с нашим телом, о которых вы, возможно, не знали Научный труд: как подмигнуть коту, чтобы ему понравилось Научный труд: как подмигнуть коту, чтобы ему понравилось

На что жалуетесь?

Вернуться