20 искренних пёселей, которые души не чают в своём человеке

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Собаки - лучшие друзья человека на протяжении веков. Сторожевые собаки, пастушьи собаки, охотничьи собаки - они как настоящие профессионалы хорошо послужили людям. Но в наше время, они скорее являются членами семьи, и дарят нам свою любовь и хорошее настроение. Взгляните на этих милых пёсиков, их взгляды говорят красноречивей всяких слов!
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