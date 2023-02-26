В Турции снова начали образовываться огромные воронки на полях

Не успела Турция прийти в себя после череды разрушительных землетрясений, как еще оно страшное природное явление напомнило с себе.
В центре страны в провинции Конья на поле внезапно образовалась воронка, её глубина достигает 15 метров, а диаметр около 100. Директор центра исследований воронок Технического университета Коньи Фетулла Арык заявил, что явление никак не связано с землетрясениями, да и провал появился только через 20 дней. Ученые сейчас изучают воронку, а местные жители лишь с грустью на них смотрят.
Дело в том, что в провинции Конья люди уже больше десяти лет живут в страхе перед огромными воронками, которые внезапно образуются в земле. В 2017 году их начитывалось более 200, диаметр которых начинается от пары метров и заканчивается размером с небольшое футбольное поле.
Провалы в земле образуются за считанные секунды, и возникают в полях, на дорогах, в деревнях. Были зафиксированы случаи, когда целые сельскохозяйственные участки уходили под землю на глазах фермеров.
Учёные насчитывают около 30 причин, по которой образуются эти воронки. Одной из них является углекислота, образующаяся при соединении подземных вод с углекислым газом. Со временем она растворяет почвы, где плотный известняк, образуя под землей пещеру, а через некоторое время , почва над пещерой обрушивается.
Еще одной из причин является активно использование подземных вод в сельском хозяйстве. Отсутствие полноводных рек и малое количество осадков вынуждают людей использовать подземные источники. По мере осушения образуются пещеры, свод которых не выдерживает тяжести земли над ним.
Местным жителям настоятельно не рекомендуют приближаться к таким воронкам, так как после землетрясения риск обрушения стенок очень велик.
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И на фотографиях сплошные экстремалы, стоящие на краю этих воронок.