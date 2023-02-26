В Турции снова начали образовываться огромные воронки на полях

Дело в том, что в провинции Конья люди уже больше десяти лет живут в страхе перед огромными воронками, которые внезапно образуются в земле. В 2017 году их начитывалось более 200, диаметр которых начинается от пары метров и заканчивается размером с небольшое футбольное поле.