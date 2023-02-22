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Вы не хотите на природу? Тогда природа идёт к вам!

Вы не хотите на природу? Тогда природа идёт к вам!

Автор:
22 февраля 2023 13:26
Сообщество : Животные
Метки: Животное   встреча   гость   зверь   мило   природа   птица   трогательно   
942
17

В суете и повседневных заботах мы часто забываем о том, как прекрасен и удивителен мир в своём многообразии.

И тогда природа напоминает, что все мы – её крохотная частица. И делает это с помощью посланников – милых, трогательных, шаловливых, очаровательных и озорных, с которыми можно столкнуться в самом неожиданном  месте.

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Метки: Животное   встреча   гость   зверь   мило   природа   птица   трогательно   
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Виктор Глущенко Час назад
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Сергей Полминуты назад
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