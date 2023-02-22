Вы не хотите на природу? Тогда природа идёт к вам!

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В суете и повседневных заботах мы часто забываем о том, как прекрасен и удивителен мир в своём многообразии.
И тогда природа напоминает, что все мы – её крохотная частица. И делает это с помощью посланников – милых, трогательных, шаловливых, очаровательных и озорных, с которыми можно столкнуться в самом неожиданном месте.
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