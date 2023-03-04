FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 13597 постов • 1586 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
Это всё для тебя: животные, которые подарили хозяевам самое дорогое

Это всё для тебя: животные, которые подарили хозяевам самое дорогое

Автор:
04 марта 2023 21:05
Сообщество : Животные
Метки: Животное   Приятно   Пёс   дом   друг   кот   неожиданно   подарок   презент   трогательно   
1307
18

Домашние питомцы гораздо щедрее людей. Ведь они готовы отдать хозяину свою любовь, преданность и даже жизнь.

Ну, и ещё кое-какие предметы разной степени ценности.

×
×

А ваши питомцы делают вам неожиданные подарки?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Животное   Приятно   Пёс   дом   друг   кот   неожиданно   подарок   презент   трогательно   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
16k
Nikita 37 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Ramzzay Минуту назад
Моя чихуашка приносит коврик от входной двери и иногда тапки прям в кровать. Люблю её.......
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Рыжая борода 18 минут назад
А где же собака с хреном?
А, вот она, в комментах))))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Galateya

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

42427



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 3 марта
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 3 марта
Рэпер из московского лейбла Black Star избил прохожего и получил полтора года колонии
Рэпер из московского лейбла Black Star избил прохожего и получил полтора года колонии
Набирающие популярность в сообществах
Раритетный кабриолет Chevrolet Impala 1974 года попал в ДТП в Москве
Раритетный кабриолет Chevrolet Impala 1974 года попал в ДТП в Москве
У чиновницы Евгении Васильевой изъяли 5 чемоданов драгоценностей. Как сейчас живет "опальная" госслужащая?
У чиновницы Евгении Васильевой изъяли 5 чемоданов драгоценностей. Как сейчас живет...
Это «Чекаго», детка: фильм, в котором события закручиваются с молниеносной скоростью
Это «Чекаго», детка: фильм, в котором события закручиваются с молниеносной скоростью
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Фанатка Цоя

Лучшие демотиваторы
Сдам шикарную однушку с видом на Исаакиевский собор

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#интересное#факты#забавно#Ynews#полиция#США#Прикол#красота
#Юмор#животные#люди#дтп#картинки#подборка#дети#авто аварии#Россия#автомобили
#история#интересно#криминал#аварии#наука#Жизнь#Приколы#деньги#Москва#дикие животные
Это «Чекаго», детка: фильм, в котором события закручиваются с молниеносной скоростью Это «Чекаго», детка: фильм, в котором события закручиваются с молниеносной скоростью Котофеи, которым нужен экзорцист Котофеи, которым нужен экзорцист Огорчушки, одного взгляда на которых хватает, чтобы простить им даже будущие шалости Огорчушки, одного взгляда на которых хватает, чтобы простить им даже будущие шалости Наглость, которая восхищает и завораживает Наглость, которая восхищает и завораживает Ожидание и радость встречи своего человека Ожидание и радость встречи своего человека Эти нахалята доказали, что истинное счастье в наглости Эти нахалята доказали, что истинное счастье в наглости

На что жалуетесь?

Вернуться