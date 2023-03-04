Это всё для тебя: животные, которые подарили хозяевам самое дорогое

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Домашние питомцы гораздо щедрее людей. Ведь они готовы отдать хозяину свою любовь, преданность и даже жизнь.
Ну, и ещё кое-какие предметы разной степени ценности.
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А ваши питомцы делают вам неожиданные подарки?
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Метки: Животное Приятно Пёс дом друг кот неожиданно подарок презент трогательно
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А, вот она, в комментах))))))