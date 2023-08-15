В Москве умер легендарный артист цирка Андрей Николаев

Андрей Николаевич Николаев родился 27 марта 1938 года. В 1958 он окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства (ГУЦИ), а в 1973 году режиссерский факультет Государственного института театрального искусства (ГИТИС), где 1976 года преподавал на кафедре режиссеров эстрады, впоследствии получив там звание профессора.





В 1960-х года Андрей Николаев придумал тот самый образ клоуна Андрюши, который постоянно попадал в смешные и нестандартные ситуации. Он работал с такими известными артистами как Юрий Никулин и Олег Попов. Андрей Николаевич был единственный в Советском союзе, кто удостоился всемирной клоунской награды "Маска Грока", а также премии "Оскар" брюссельского королевского цирка.