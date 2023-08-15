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В Москве умер легендарный артист цирка Андрей Николаев

В Москве умер легендарный артист цирка Андрей Николаев

Автор:
15 августа 2023 12:11
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Андрей Николаев   болезнь   больница   клоун Андрюша   кончина   цирк   
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Знаменитому клоуну Андрюше было 85 лет.

Народный артист РСФСР, режиссёр-постановщик номеров комического жанра цирка и эстрады Андрей Николаев, известный как клоун Андрюша, скончался в Боткинской больнице в Москве ночью 14 августа. Об этом сообщила пресс-служба "Росгосцирка".

Руководство и профсоюзный комитет Российской государственной цирковой компании с глубоким прискорбием сообщают, что вчера на 86-м году жизни скоропостижно скончался народный артист России Андрей Николаев — известный всему миру клоун Андрюша.

Андрей Николаевич Николаев родился 27 марта 1938 года. В 1958 он окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства (ГУЦИ), а в 1973 году режиссерский факультет Государственного института театрального искусства (ГИТИС), где 1976 года преподавал на кафедре режиссеров эстрады, впоследствии получив там звание профессора.


В 1960-х года Андрей Николаев придумал тот самый образ клоуна Андрюши, который постоянно попадал в смешные и нестандартные ситуации. Он работал с такими известными артистами как Юрий Никулин и Олег Попов. Андрей Николаевич был единственный в Советском союзе, кто удостоился всемирной клоунской награды "Маска Грока", а также премии "Оскар" брюссельского королевского цирка.

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Метки: Андрей Николаев   болезнь   больница   клоун Андрюша   кончина   цирк   
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