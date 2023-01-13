Человек с амелией, который смог стать самодостаточным и счастливым

Амелия. Такое поэтичное название, но служит этот термин для обозначения ужасного, хоть и не смертельного недуга – частичного или полного отсутствия конечностей.
В соответствии со статистическими данными, примерно у одного плода из 70 тысяч беременностей фиксируется такая патология.
Один из самых известных людей современности, страдающий тетраамелией, это Ник Вуйчич. Но, надо сказать, этот человек уже больше коммерческий проект, ведь стать известным и успешным ему помогли родители, окружение, грамотный пиар.
Между тем как в истории был человек с идентичной аномалией, который сумел стать самодостаточным и даже счастливым только благодаря себе, своей воле и силе духа.
Речь об известном циркаче, который работал под псевдонимом Принц Рандиан. И родился он как раз с тетраамелией, то есть с отсутствием всех четырёх конечностей.
Публика его прозвала человек-гусеница, да артист и не противился и даже носил полосатый костюм-чехол для пущего сходства. Собственно, в детстве и юности он очень тяготился своим состоянием, ведь элементарные вещи мог делать только при помощи родителей.
Но мальчик-гусеница обладал сильным характером и решил преодолеть все испытания, которые приготовила для него судьба. Судьбоносной стала встреча с директором популярного в те времена цирка уродов Барнумом. Да и куда ещё мог податься такой специфический человек?
Рандиан научился передвигаться самостоятельно, перекатываясь или скользя на животе. Научился неплохо рисовать, держа кисть зубами. Освоил, насколько позволяли возможности, азы плотницкого дела. Даже бриться научился без рук. А ведь мужчины даже с двумя здоровыми руками ухитряются постоянно резаться во время этой привычной процедуры.
При этом Принц был невероятно обаятельным, остроумным, располагающим к себе. И образованным: мужчина помимо хинди свободно говорил на английском, немецком и французском. Сложилась и личная жизнь артиста: ещё до цирковой карьеры он женился на подруге Саре – вполне себе привлекательной девушке. Которая родила необычному супругу трёх прекрасных здоровых детей.
Собственно, разработанная цирковая программа базировалась на выполнении обычных и привычных действий, которые с учётом физиологических особенностей артистов приобретали совершенно иную окраску. Бритьё как раз и стало коронным номером Рандиана.
Он самостоятельно прикуривал сигарету, держа спичку и сигарету в зубах. Чиркнув спичкой по коробку, располагал сигарету под таким углом, чтобы поджечь её. А потом Принц вдыхал и выдувал спичку одновременно с сигаретным дымом. Номер тоже стал одним из фирменных.
Удивительный оптимист посвятил цирковой карьере порядка 40 лет своей жизни. И, как истинный артист, скончался буквально через пару часов после последнего выступления. Произошло это 19 декабря 1934 года. Естественно, он слышал в свой адрес и насмешки, и оскорбления. Но другого выбора не было, ведь конечности не отрастут. Зато можно изменить свой взгляд на мир, сделав его более позитивным, и делиться этим позитивом с другими. И тогда жизнь уже не будет казаться такой серой, унылой и беспросветной.
Источник:
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