Человек с амелией, который смог стать самодостаточным и счастливым

Между тем как в истории был человек с идентичной аномалией, который сумел стать самодостаточным и даже счастливым только благодаря себе, своей воле и силе духа.

Речь об известном циркаче, который работал под псевдонимом Принц Рандиан. И родился он как раз с тетраамелией, то есть с отсутствием всех четырёх конечностей.