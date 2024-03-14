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Неоднозначный медиум Эусапия Палладино и её возможности

Неоднозначный медиум Эусапия Палладино и её возможности

Автор:
14 марта 2024 10:29
Сообщество : Тайны и загадки
Метки: Эусапия Палладино   движение   дух   исследование   медиум   мошенничество   сила   спиритизм   умение   форма   
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Спиритизм пользовался огромной популярностью на рубеже XIX и XX веков, и миллионы людей верили, что могут общаться с мёртвыми. Одним из самых известных медиумов была итальянка Эусапия Палладино.

На сеансе с ней можно было наблюдать множество удивительных эффектов, якобы вызванных духами с того света: левитацию стола, появление призрачных рук и лиц, вспышки света и бессвязную речь на иностранных языках. Все эти чудеса происходили, когда простая неграмотная крестьянка, демонстрирующая таланты медиума, якобы находилась в трансе, привязанная к стулу, а её руки и ноги держали присутствующие.

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Впечатляющие достижения Палладино привлекли внимание многих учёных и исследователей экстрасенсов. Среди последних был и Хиуорд Каррингтон, который изучал Палладино в течение многих лет и был убеждён в подлинности её способностей. В своей книге 1909 года «Эусапия Палладино и её феномены» он дал описание нескольких сеансов, на которых присутствовал профессор Энрико Морзелли в 1906-1907 годах.

«Сеансы, проведённые им, - одни из самых замечательных и убедительных, которые когда-либо проводились», - писал Каррингтон. «Они полностью обратили профессора Морзелли в веру».

На этих спиритических сеансах профессор Морзелли отметил странности характера – истеричность, которая порой граничила с сумасшествием,  странным образом объединялась с удивительной сердечностью и стремлением помочь всем, кто в этой помощи нуждался – людям и животным.

За время изучения феномена Палладино профессор выделил множество странных явлений, объяснение многим из которых так и не получилось найти. Среди них были левитация стола, движения различных предметов, колебания занавесок, движения и раздувание одежды медиума.

Во время сеансов происходили спонтанные движения и смещения различных объектов на различных расстояниях от носителя, перемещение по столу различных предметов, самопроизвольные изменения веса на весах, изменение веса тела медиума и поднятие её тела в воздух.

Из шкафа мог дуть ветер или исходить сильный холод, а от тела и головы женщины шло излучение. В помещении слышались звуки и скрежет, в том числе звуки голосов и музыкальных инструментов. На предметах проступали отпечатки пальцев, а участники чувствовали прикосновения невидимых рук. В воздухе появлялись светящиеся точки, туман и облака, а также неясные и плохо различимые и чёткие формы неопределённой природы.

За весь период активности Палладино находились и подтверждения жульничества. Но подтверждений реальной силы было ещё больше.

В 1918 году Эвсапия Палладино скончалась. Будучи неграмотной, женщина так и не узнала о жарких дискуссиях, которые в течение 40 лет велись в прессе и научном сообществе вокруг её персоны.

«Феномен Палладино, несомненно, весьма своеобразен, но можно со всей определённостью сказать, что до неё в истории спиритизма не было более могущественного медиума, – писал веривший в потусторонние силы А. Конан Дойл. – И хотя именно она порой попадалась на явном надувательстве, тем не менее, нельзя пренебрегать реально достигнутыми положительными результатами».

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Метки: Эусапия Палладино   движение   дух   исследование   медиум   мошенничество   сила   спиритизм   умение   форма   
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