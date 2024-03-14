Неоднозначный медиум Эусапия Палладино и её возможности

За время изучения феномена Палладино профессор выделил множество странных явлений, объяснение многим из которых так и не получилось найти. Среди них были левитация стола, движения различных предметов, колебания занавесок, движения и раздувание одежды медиума.

Во время сеансов происходили спонтанные движения и смещения различных объектов на различных расстояниях от носителя, перемещение по столу различных предметов, самопроизвольные изменения веса на весах, изменение веса тела медиума и поднятие её тела в воздух.