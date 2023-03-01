По следам Синей Бороды: брачный аферист, переквалифицировавшийся в маньяка

Анри получил наследство после смерти отца и приступил к реализации своих планов. Семейная жизнь после освобождения фактически закончилась: жена с детьми жили отдельно. И 45-летний мужчина, хотя и не был красавцем, пользовался вниманием дам. Ощущалась в нём какая-то магнетическая харизма, что вкупе с элегантностью покоряло женские сердца.

Облачаясь в образ политика или бизнесмена, она рванул утешать вдов, старательно подбирая подходящие кандидатуры по объявлениям в газетах.

В подходе к подбору он показал себя как самый дотошный кадровик при найме. Небогатым дамам сразу делал ручкой, а более перспективных в плане финансов начинал обрабатывать, используя индивидуальный подход.

Так, несчастной Жанне Кюше пообещал отмазать её сына-подростка от призыва на войну. Вместе с юношей она приехала к «благодетелю». Но тот избавил их от ценностей, жизни и сжёг останки в печи. Соседи впоследствии вспоминали что возле дома вечного жениха часто ощущался странный неприятный запах. Это была смесь дыма и горящей плоти.