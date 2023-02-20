FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории 5652 поста • 1262 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Истории
Парень, 17 лет питавшийся макаронами с сыром, объяснил свои вкусы

Парень, 17 лет питавшийся макаронами с сыром, объяснил свои вкусы

Автор:
20 февраля 2023 19:57
Сообщество : Истории
Метки: ARFID   Остин Дэвис   Флорида   диета   и так бывает   история   необычно   пищевое расстройство   
1437
4
1

Житель Флориды Остин Дэвис объяснил, почему практически всю жизнь ест только макароны с сыром.

Остин Дэвис, 20-летний житель Флориды, последние 17 лет своей жизни он ел макароны с сыром. Он живет со своими бабушкой и дедушкой, Ричардом и Фэй, в маленьком городке Кистоун-Хайтс, к северо-востоку от Гейнсвилля. По словам Дэвиса, когда он приходит в супермаркет, больше ни один продукт на полках не возбуждает его вкусовые рецепторы, а отдел сырого мяса для него — и вовсе «адский пейзаж». Большинство овощей также неизвестны ему на вкус - он их просто не хочет пробовать. Единственное, что он покупает себе в магазине, — это готовые макароны с сыром Velveeta. Он предпочитает именно эту марку, потому что они самые «постоянные» и «всегда почти одинаковые на вкус».



«Я не хочу говорить, что храню верность макаронам с сыром, потому что это звучит так странно, но мое тело не позволяет мне есть что-то еще, — говорит Остин. - Я не выбирал быть таким».

Дома у молодого человека коробками с любимыми макаронами заполнен целый большой шкаф. Он традиционнно ест их за своим столом во время просмотра YouTube. Он знает, что у него есть проблема, и признается, что ему это «надоело», но не хочет включать в свою диету что-либо еще.


«Когда я пытаюсь есть новые продукты, я испытываю слишком сильные ощущения, — объяснил Дэвис. - Как только еда попадает в рот, происходит что-то вроде сенсорного взрыва — текстура, консистенция, как это ощущается во рту, вкус и куча новых ароматов, которых я никогда раньше не ощущал, - все это чересчур сильно, и даже если мне нравится то, что я пробую, у меня все равно будет непроизвольный рвотный позыв».


«Если мне не нравится новая еда, меня просто стошнит тут же, на месте», - предупреждает Дэвис.


По мнению медиков, Дэвис страдает избирательным расстройством пищевого поведения, которое также называют расстройством избегающего/ограничительного приема пищи (ARFID). Это тревожное расстройство, характеризующееся постоянным отказом от определенных продуктов или любого вида пищи из-за отрицательной реакции на определенные сенсорные характеристики этой пищи. В случае с Дэвисом, например, его тошнит от мысли о крови в сыром мясе.


Дети нередко проходят через фазу привередливости в еде, когда они очень мало интересуются едой, и ARFID обычно начинается именно в этом раннем возрасте. В отличие от анорексии и булимии, которые чаще отмечаются у девочек, это растройство чаще встречается у мальчиков.


Дэвис признался, что почувствовал сильное облегчение, когда ему поставили диагноз. «Оказывается, я не сумасшедший, у моей болезни есть имя! Это меня очень воодушевило», - признается он.


По мнению специалистов, ARFID часто бывает следствием психологических проблем в раннем возрасте. По словам Дэвиса, у него были проблемы с отцом, которого он описывает как «иногда действительно классного, а иногда не такого классного». Он признается, что отец нередко применял к нему меры физического воздействия. Из-за семейного насилия Департамент по делам детей и семьи забрал Дэвиса из дома. Однако в результате нездорового воспитания у него развилось посттравматическое стрессовое расстройство, и он нашел утешение в макаронах и сыре, как только научился готовить их, поскольку это была одна из немногих вещей в его жизни, которую он мог контролировать. Недавно Дэвис начал посещать психотерапевта и надеется, что в будущем сумеет расширить свою палитру вкусов.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: ARFID   Остин Дэвис   Флорида   диета   и так бывает   история   необычно   пищевое расстройство   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
21k
homerchik Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
poбт 7 минут назад
почему тогда этот уе'бан не сделал тату с названием любимых макарошек?

голимая реклама через образ очередного небинарного уе'бана, дескать наши макарошки настолько зае'бца, что кроме них в вашей жизни ничего не нужно...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25
александр колесников 19 минут назад
На нем просто с трех лет родня экономила ..... с ТРЕХ лет .... вот мозги то и не развились ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Bill 22 минуты назад
Половозрелый покемон живет с дедушкой и бабушкой. В жизни не ел ничего лучше макарон с сыром из супермаркета.
Зато знаете какая у Эппл капитализация?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Трям 52 минуты назад
20лет???? Йопт, я в 45 чуть лучше выгляжу!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2
Mamay Трям 23 минуты назад
Ну так одни макароны жрать всю жизнь, бедняга
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Yus Час назад
Забросьте это в тайгу, без всего , через неделю болезнь пройдет. Начнет жрать зайчиков, белочек, ёжиков, мухоморы, лопухи и прочую сказку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Белая Муха

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

87672



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Я вами горжусь!": тренер "Шинника" похвалил футболистов, подравшихся с украинскими спортсменами
"Я вами горжусь!": тренер "Шинника" похвалил футболистов, подравшихся с украинскими...
США накрыла череда странных пожаров
США накрыла череда странных пожаров
Набирающие популярность в сообществах
Заметаем цифровые следы: руководство к действию
Заметаем цифровые следы: руководство к действию
Дикий кот
Дикий кот
Пользователи пожаловались на выгорающий экран iPhone 14 (2 фото)
Пользователи пожаловались на выгорающий экран iPhone 14 (2 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
На всякий случай

Лучшие демотиваторы
Людк, а Людк! Глянь, чё делается!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#люди#СССР#животные#путешествия#познавательно#дети#аварии#Жизнь
#Юмор#в мире#история#США#картинки#Фотографии#подборка#кино#дтп#Украина
#интересно#Прикол#интересное#автомобили#Приколы#автомир#Россия#Москва#соцсети#красота
Пользователи пожаловались на выгорающий экран iPhone 14 (2 фото) Пользователи пожаловались на выгорающий экран iPhone 14 (2 фото) Необычные сравнения, которые точно не приходили вам в голову Необычные сравнения, которые точно не приходили вам в голову Подборка интересных фото, которые помогают взглянуть на жизнь по-новому Подборка интересных фото, которые помогают взглянуть на жизнь по-новому Британские спелеологи нашли старинный рудник Британские спелеологи нашли старинный рудник Мужчина чуть не отказался от женщин из-за аллергии на оргазм Мужчина чуть не отказался от женщин из-за аллергии на оргазм 30+ людей, которые обнаружили кое-что интересное 30+ людей, которые обнаружили кое-что интересное

На что жалуетесь?

Вернуться