Парень, 17 лет питавшийся макаронами с сыром, объяснил свои вкусы

Житель Флориды Остин Дэвис объяснил, почему практически всю жизнь ест только макароны с сыром.
Остин Дэвис, 20-летний житель Флориды, последние 17 лет своей жизни он ел макароны с сыром. Он живет со своими бабушкой и дедушкой, Ричардом и Фэй, в маленьком городке Кистоун-Хайтс, к северо-востоку от Гейнсвилля. По словам Дэвиса, когда он приходит в супермаркет, больше ни один продукт на полках не возбуждает его вкусовые рецепторы, а отдел сырого мяса для него — и вовсе «адский пейзаж». Большинство овощей также неизвестны ему на вкус - он их просто не хочет пробовать. Единственное, что он покупает себе в магазине, — это готовые макароны с сыром Velveeta. Он предпочитает именно эту марку, потому что они самые «постоянные» и «всегда почти одинаковые на вкус».
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«Я не хочу говорить, что храню верность макаронам с сыром, потому что это звучит так странно, но мое тело не позволяет мне есть что-то еще, — говорит Остин. - Я не выбирал быть таким».
Дома у молодого человека коробками с любимыми макаронами заполнен целый большой шкаф. Он традиционнно ест их за своим столом во время просмотра YouTube. Он знает, что у него есть проблема, и признается, что ему это «надоело», но не хочет включать в свою диету что-либо еще.
«Когда я пытаюсь есть новые продукты, я испытываю слишком сильные ощущения, — объяснил Дэвис. - Как только еда попадает в рот, происходит что-то вроде сенсорного взрыва — текстура, консистенция, как это ощущается во рту, вкус и куча новых ароматов, которых я никогда раньше не ощущал, - все это чересчур сильно, и даже если мне нравится то, что я пробую, у меня все равно будет непроизвольный рвотный позыв».
«Если мне не нравится новая еда, меня просто стошнит тут же, на месте», - предупреждает Дэвис.
По мнению медиков, Дэвис страдает избирательным расстройством пищевого поведения, которое также называют расстройством избегающего/ограничительного приема пищи (ARFID). Это тревожное расстройство, характеризующееся постоянным отказом от определенных продуктов или любого вида пищи из-за отрицательной реакции на определенные сенсорные характеристики этой пищи. В случае с Дэвисом, например, его тошнит от мысли о крови в сыром мясе.
Дети нередко проходят через фазу привередливости в еде, когда они очень мало интересуются едой, и ARFID обычно начинается именно в этом раннем возрасте. В отличие от анорексии и булимии, которые чаще отмечаются у девочек, это растройство чаще встречается у мальчиков.
Дэвис признался, что почувствовал сильное облегчение, когда ему поставили диагноз. «Оказывается, я не сумасшедший, у моей болезни есть имя! Это меня очень воодушевило», - признается он.
По мнению специалистов, ARFID часто бывает следствием психологических проблем в раннем возрасте. По словам Дэвиса, у него были проблемы с отцом, которого он описывает как «иногда действительно классного, а иногда не такого классного». Он признается, что отец нередко применял к нему меры физического воздействия. Из-за семейного насилия Департамент по делам детей и семьи забрал Дэвиса из дома. Однако в результате нездорового воспитания у него развилось посттравматическое стрессовое расстройство, и он нашел утешение в макаронах и сыре, как только научился готовить их, поскольку это была одна из немногих вещей в его жизни, которую он мог контролировать. Недавно Дэвис начал посещать психотерапевта и надеется, что в будущем сумеет расширить свою палитру вкусов.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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голимая реклама через образ очередного небинарного уе'бана, дескать наши макарошки настолько зае'бца, что кроме них в вашей жизни ничего не нужно...
Зато знаете какая у Эппл капитализация?