Парень, 17 лет питавшийся макаронами с сыром, объяснил свои вкусы

«Я не хочу говорить, что храню верность макаронам с сыром, потому что это звучит так странно, но мое тело не позволяет мне есть что-то еще, — говорит Остин. - Я не выбирал быть таким».

Дома у молодого человека коробками с любимыми макаронами заполнен целый большой шкаф. Он традиционнно ест их за своим столом во время просмотра YouTube. Он знает, что у него есть проблема, и признается, что ему это «надоело», но не хочет включать в свою диету что-либо еще.

«Когда я пытаюсь есть новые продукты, я испытываю слишком сильные ощущения, — объяснил Дэвис. - Как только еда попадает в рот, происходит что-то вроде сенсорного взрыва — текстура, консистенция, как это ощущается во рту, вкус и куча новых ароматов, которых я никогда раньше не ощущал, - все это чересчур сильно, и даже если мне нравится то, что я пробую, у меня все равно будет непроизвольный рвотный позыв».