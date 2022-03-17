FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
добавить
пост
Сообщество Истории 5149 постов • 1237 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории 
Сестры Гиббонс - безмолвные близнецы

Сестры Гиббонс - безмолвные близнецы (8 фото)

Автор:
17 марта 2022 17:40
Сообщество : Истории
Метки: безмолвные близнецы   загадка   интересно   история   необычно   сестры Гиббонс   странные люди   
699
8
Чаще всего, чтобы выделиться из толпы, людям приходится довольно много говорить. Дженнифер и Джун Гиббонс, однако, были случаем совершенно иным: они стали известны потому, что на протяжение 30 лет разговаривали только друг с другом. И это были далеко не все их странности.
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: безмолвные близнецы   загадка   интересно   история   необычно   сестры Гиббонс   странные люди   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
50k
zloykoyot 2 часа назад
Кгхм. Есть вопрос. "Их родители, Глория и Обри Гиббонс, переехали в Соединенное Королевство с Барбадоса в 1960-х годах, после того как Обри нашел работу техника в Королевских ВВС...В октябре 1981 года они сожгли магазин, причинив ущерб на $200 000 долларов." И давно ли в Великобритании доллары ходить начали или это очередная американская статейка из ширпотребного СМИ типа Ридерз Дайджест? Стиль написания, кстати, очень похож.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Мистер Фикс 49 минут назад
Психопатки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Как добиться чего угодно с помощью рта и языка Как добиться чего угодно с помощью рта и языка Тисё Такаока - девятипалая гейша Тисё Такаока - девятипалая гейша Микрогосударства: маленькие, но гордые Микрогосударства: маленькие, но гордые 30 фактов, которые сделают мир интереснее 30 фактов, которые сделают мир интереснее 25 любопытнейших древних артефактов 25 любопытнейших древних артефактов Обычные люди и их тайные комнаты Обычные люди и их тайные комнаты
Белая Муха

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

54838



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Инстаграм - всё: мемы и шутки по ушедшим соцсетям
2
129
Инстаграм - всё: мемы и шутки по ушедшим соцсетям
Развенчиваем стереотипы о популярных туристических местах
4
52
Развенчиваем стереотипы о популярных туристических местах
Набирающие популярность в сообществах
Забытые Кинокрасотки — Актрисы ретро, родившиеся 14 марта
0
5
Забытые Кинокрасотки — Актрисы ретро, родившиеся 14 марта
Седан Aston Martin Taraf с небольшим пробегом, который стоит больше миллиона долларов
0
1
Седан Aston Martin Taraf с небольшим пробегом, который стоит больше миллиона долларов
Как добиться чего угодно с помощью рта и языка
Как добиться чего угодно с помощью рта и языка
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Давно пора
0
0

Лучшие демотиваторы
Извините, у вас есть время поговорить об окружающей среде?
0
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#история#факты#Россия#Ynews#кино#забавно#Украина#авария дня
#Юмор#интересное#ватермарк#автомобили#подборка#аварии#позитив#Приколы#шоу бизнес#знаменитости
#прикол#интересно#люди#автомир#картинки#дтп#в мире#авто аварии#санкции#коты

На что жалуетесь?

Вернуться