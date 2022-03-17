Сестры Гиббонс - безмолвные близнецы

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Чаще всего, чтобы выделиться из толпы, людям приходится довольно много говорить. Дженнифер и Джун Гиббонс, однако, были случаем совершенно иным: они стали известны потому, что на протяжение 30 лет разговаривали только друг с другом. И это были далеко не все их странности.
Джун и Дженнифер Гиббонс родились 11 апреля 1963 года в британском военном госпитале в Адене, в Йемене. Их родители, Глория и Обри Гиббонс, переехали в Соединенное Королевство с Барбадоса в 1960-х годах, после того как Обри нашел работу техника в Королевских ВВС. Близнецы были двумя из пяти детей в семье, их брата и сестер звали Грета, Дэвид и Роуз, которая была самой младшей.
Дженнифер и Джун не проявляли необычного поведения в младенчестве. Однако это изменилось, когда они немного подросли. Обри и Глория начали замечать, что речевые навыки близнецов отстают от их сверстников. Они также разработали свой собственный язык, ускоренную версию баджанского креольского, и стали неразлучны.
Дженнифер и Джун не проявляли необычного поведения в младенчестве. Однако это изменилось, когда они немного подросли. Обри и Глория начали замечать, что речевые навыки близнецов отстают от их сверстников. Они также разработали свой собственный язык, ускоренную версию баджанского креольского, и стали неразлучны.
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Близнецы часто подвергались издевательствам в начальной школе исключительно потому, что они были единственными чернокожими детьми в своем классе. Притеснения были настолько сильными, что школьная администрация начала отправлять их домой пораньше, надеясь, что они смогут избежать своих мучителей. Такое поведение только усилило их зависимость друг от друга. К тому времени, когда они стали подростками, язык Джун и Дженнифер был таким, что никто, кроме них самих, не мог его понять. У них также развились другие необычные формы поведения, такие как отказ читать и писать в школе, подражание действиям друг друга - к примеру, они всегда ходили в ногу друг с другом и ни с кем не разговаривать.
В 1974 году врач по имени Джон Риз проводил обычный для школы ежегодный медицинский осмотр . Он осмотрел Молчаливых Близнецов и заметил их необычное поведение. Помимо полного молчания, он обнаружил, что ни одна из девушек никак не отреагировала на вакцинацию, как будто он делал укол куклам. Обеспокоенный Рис поделился увиденным с директором школы, который в испуге уволил его. Не испугавшись, он связался с детским психологом, который посоветовал Обри и Глории записать девочек на терапию. Но это не сработало: несмотря на посещение нескольких сеансов с психотерапевтами, психиатрами и психологами, они отказывались разговаривать с другими людьми.
В феврале 1977 года с близнецами познакомилась логопед Энн Трехарн. Они отказались говорить с ней, но согласились на запись своих разговоров, если их оставят в покое. Наблюдая за их взаимодействием, Трехарн почувствовала, что Джун действительно хотела поговорить с ней, но Дженнифер помешала ей это сделать.
Поскольку все предыдущие попытки терапии не увенчались успехом, было принято решение разделить Безмолвных Близнецов и отправить их в разные школы-интернаты. Педагоги и психологи надеялись, что они начнут общаться с другими и разовьют собственное ощущение себя. Сразу возникли вопросы. Но вместо того, чтобы разделиться, и Дженнифер, и Джун ушли в себя и впали в кататонию.
В феврале 1977 года с близнецами познакомилась логопед Энн Трехарн. Они отказались говорить с ней, но согласились на запись своих разговоров, если их оставят в покое. Наблюдая за их взаимодействием, Трехарн почувствовала, что Джун действительно хотела поговорить с ней, но Дженнифер помешала ей это сделать.
Поскольку все предыдущие попытки терапии не увенчались успехом, было принято решение разделить Безмолвных Близнецов и отправить их в разные школы-интернаты. Педагоги и психологи надеялись, что они начнут общаться с другими и разовьют собственное ощущение себя. Сразу возникли вопросы. Но вместо того, чтобы разделиться, и Дженнифер, и Джун ушли в себя и впали в кататонию.
После того, как им снова позволили быть вместе, Безмолвные Близнецы стали еще более замкнутыми. Они больше не разговаривали со своими родителями или братьями и сестрами, вместо этого предпочитая писать письма. Они проводили большую часть времени в своей спальне, записывая кассеты, на которых, однако, говорила только Роуз.
Когда им подарили на Рождество дневники, Джун и Дженнифер увлеклись писательством. Они записались на курсы писательского мастерства по почте, и то, что они написали, было довольно мрачным. Действие большинства их историй происходит в Малибу, штат Калифорния, и все они рассказывают о молодых людях, совершающих чудовищные преступления.
Позднее близнецы объединили свои пособия по безработице и сумели опубликовать свои истории. Однако это был единственный их успех: больше ни один из их романов не был опубликован.
Вскоре Безмолвные Близнецы захотели познакомиться с внешним миром. Они принимали наркотики, много пили и начали совершать мелкие преступления. В этот период они регулярно дрались. По слухам, они даже пытались убить друг друга. Говорят, что однажды Джун пыталась столкнуть Дженнифер в местную реку, в то время как Дженнифер пыталась задушить сестру электрическим шнуром.
Их криминальная активность вскоре вылилась в поджоги. В октябре 1981 года они сожгли магазин, причинив ущерб на $200 000 долларов. Затем они попытались сделать то же самое с Пембрукширским техническим колледжем. В результате их арестовали по многочисленным обвинениям в кражах, в том числе со взломом, и поджогах. После судебного разбирательства в Королевском суде Суонси Джун и Дженнифер признали себя виновными по предъявленным им обвинениям. В соответствии с Законом о психическом здоровье 1983 года они были приговорены к бессрочному заключению в больнице Бродмур, психиатрическом учреждении строгого режима.
Когда им подарили на Рождество дневники, Джун и Дженнифер увлеклись писательством. Они записались на курсы писательского мастерства по почте, и то, что они написали, было довольно мрачным. Действие большинства их историй происходит в Малибу, штат Калифорния, и все они рассказывают о молодых людях, совершающих чудовищные преступления.
Позднее близнецы объединили свои пособия по безработице и сумели опубликовать свои истории. Однако это был единственный их успех: больше ни один из их романов не был опубликован.
Вскоре Безмолвные Близнецы захотели познакомиться с внешним миром. Они принимали наркотики, много пили и начали совершать мелкие преступления. В этот период они регулярно дрались. По слухам, они даже пытались убить друг друга. Говорят, что однажды Джун пыталась столкнуть Дженнифер в местную реку, в то время как Дженнифер пыталась задушить сестру электрическим шнуром.
Их криминальная активность вскоре вылилась в поджоги. В октябре 1981 года они сожгли магазин, причинив ущерб на $200 000 долларов. Затем они попытались сделать то же самое с Пембрукширским техническим колледжем. В результате их арестовали по многочисленным обвинениям в кражах, в том числе со взломом, и поджогах. После судебного разбирательства в Королевском суде Суонси Джун и Дженнифер признали себя виновными по предъявленным им обвинениям. В соответствии с Законом о психическом здоровье 1983 года они были приговорены к бессрочному заключению в больнице Бродмур, психиатрическом учреждении строгого режима.
Годы, проведенные Молчаливыми Близнецами в Бродмурской больнице, были очень тяжелыми для близнецов. В учреждении им прописали большие дозы антипсихотических препаратов. Это вызвало множество побочных эффектов. В частности, зрение Дженнифер упало, все начало расплываться у нее перед глаза, и, как сообщается, у нее развилась поздняя дискинезия, неврологическое расстройство, вызывающее непроизвольные повторяющиеся движения.
На протяжении всего своего пребывания близнецы находили отдохновение делая записи в своих дневниках. Их просмотрела журналистка The Sunday Times Марджори Уоллес, и они дали представление о чувствах пары друг к другу. Судя по их собственным письмам, они не очень любили друг друга. Джун написала, что ее сестра была «темной тенью», которой она была одержима, а Дженнифер сообщила, что Джун была «лицом страдания, обмана, убийства». Она также написала, что считает себя и сестру «смертельными врагами».
Безмолвные близнецы оставались в Бродмуре более 11 лет. Джун кратко описала свое пребывание в одной из записей своего дневника, написав: «Мы получили двенадцать лет ада, потому что мы не разговаривали. Нам пришлось потрудиться, чтобы выбраться. Мы пошли к врачу. Мы сказали: «Послушайте, они хотели, чтобы мы поговорили, мы сейчас говорим». Он сказал: «Ты не выйдешь. Ты будешь здесь тридцать лет». Мы действительно потеряли надежду. Я написала письмо в Министерство внутренних дел. Я написала письмо королеве, прося ее простить нас, вызволить нас. Но мы оставались в ловушке».
На протяжении всего своего пребывания близнецы находили отдохновение делая записи в своих дневниках. Их просмотрела журналистка The Sunday Times Марджори Уоллес, и они дали представление о чувствах пары друг к другу. Судя по их собственным письмам, они не очень любили друг друга. Джун написала, что ее сестра была «темной тенью», которой она была одержима, а Дженнифер сообщила, что Джун была «лицом страдания, обмана, убийства». Она также написала, что считает себя и сестру «смертельными врагами».
Безмолвные близнецы оставались в Бродмуре более 11 лет. Джун кратко описала свое пребывание в одной из записей своего дневника, написав: «Мы получили двенадцать лет ада, потому что мы не разговаривали. Нам пришлось потрудиться, чтобы выбраться. Мы пошли к врачу. Мы сказали: «Послушайте, они хотели, чтобы мы поговорили, мы сейчас говорим». Он сказал: «Ты не выйдешь. Ты будешь здесь тридцать лет». Мы действительно потеряли надежду. Я написала письмо в Министерство внутренних дел. Я написала письмо королеве, прося ее простить нас, вызволить нас. Но мы оставались в ловушке».
В марте 1993 года были приняты меры для перевода Безмолвных Близнецов в клинику Касуэлл в больнице Гланрид, учреждение строгого режима в Уэльсе. Но Дженнифер потребовалась неотложная медицинская помощь во время путешествия, и к тому времени, когда они прибыли в госпиталь, она была в коме.
Дженнифер доставили в ближайшую больницу, где констатировали ее смерть от внезапного воспаления сердца. Это было необычно для медицинских работников, так как в ее организме не было признаков яда или наркотиков. В ходе расследования ее смерти Джун сообщила, что ее сестра вела себя странно примерно за 24 часа до перевода. Она невнятно говорила о своей неминуемой смерти.
Дженнифер доставили в ближайшую больницу, где констатировали ее смерть от внезапного воспаления сердца. Это было необычно для медицинских работников, так как в ее организме не было признаков яда или наркотиков. В ходе расследования ее смерти Джун сообщила, что ее сестра вела себя странно примерно за 24 часа до перевода. Она невнятно говорила о своей неминуемой смерти.
После смерти Дженифер Джун оставалась в Касуэлле в течение одного года. Затем она переехала домой, в Западный Уэльс. Без сестры она стала совершенно другим человеком, разговаривая с другими так, как будто не было 29, в течение которых она не разговаривала ни с кем, кроме Дженнифер.
По состоянию на 2008 год Джун жила независимо. Она продолжает принимать лекарства от болезни, которую ее врачи считают шизофренией, но больше не находится под наблюдением психиатрических служб. Сообщается, что каждую неделю она посещает могилу Дженнифер. Когда ее спросили, почему они с сестрой ни с кем не разговаривали, она сказала: «Мы заключили договор. Мы пообещали, что не будем ни с кем говорить, только друг с другом. И поэтому мы вообще перестали говорить на людях — только вдвоем, в нашу поездку наверху».
В 2016 году сестра близнецов Грета согласилась на интервью, во время которого она поделилась тем, как семья Гиббонов не согласилась с заключением Дженнифер и Джун в Бродмуре, и обвинила больницу в том, что она разрушила жизнь сестер. Она хотела подать в суд на клинику, но отказалась от этой мысли после того, как ее родители не стали поддерживать это начинание, заявив, что суд с больницей не вернет Дженнифер.
По состоянию на 2008 год Джун жила независимо. Она продолжает принимать лекарства от болезни, которую ее врачи считают шизофренией, но больше не находится под наблюдением психиатрических служб. Сообщается, что каждую неделю она посещает могилу Дженнифер. Когда ее спросили, почему они с сестрой ни с кем не разговаривали, она сказала: «Мы заключили договор. Мы пообещали, что не будем ни с кем говорить, только друг с другом. И поэтому мы вообще перестали говорить на людях — только вдвоем, в нашу поездку наверху».
В 2016 году сестра близнецов Грета согласилась на интервью, во время которого она поделилась тем, как семья Гиббонов не согласилась с заключением Дженнифер и Джун в Бродмуре, и обвинила больницу в том, что она разрушила жизнь сестер. Она хотела подать в суд на клинику, но отказалась от этой мысли после того, как ее родители не стали поддерживать это начинание, заявив, что суд с больницей не вернет Дженнифер.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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