Сестры Гиббонс - безмолвные близнецы

После того, как им снова позволили быть вместе, Безмолвные Близнецы стали еще более замкнутыми. Они больше не разговаривали со своими родителями или братьями и сестрами, вместо этого предпочитая писать письма. Они проводили большую часть времени в своей спальне, записывая кассеты, на которых, однако, говорила только Роуз.

Когда им подарили на Рождество дневники, Джун и Дженнифер увлеклись писательством. Они записались на курсы писательского мастерства по почте, и то, что они написали, было довольно мрачным. Действие большинства их историй происходит в Малибу, штат Калифорния, и все они рассказывают о молодых людях, совершающих чудовищные преступления.

Позднее близнецы объединили свои пособия по безработице и сумели опубликовать свои истории. Однако это был единственный их успех: больше ни один из их романов не был опубликован.

Вскоре Безмолвные Близнецы захотели познакомиться с внешним миром. Они принимали наркотики, много пили и начали совершать мелкие преступления. В этот период они регулярно дрались. По слухам, они даже пытались убить друг друга. Говорят, что однажды Джун пыталась столкнуть Дженнифер в местную реку, в то время как Дженнифер пыталась задушить сестру электрическим шнуром.

Их криминальная активность вскоре вылилась в поджоги. В октябре 1981 года они сожгли магазин, причинив ущерб на $200 000 долларов. Затем они попытались сделать то же самое с Пембрукширским техническим колледжем. В результате их арестовали по многочисленным обвинениям в кражах, в том числе со взломом, и поджогах. После судебного разбирательства в Королевском суде Суонси Джун и Дженнифер признали себя виновными по предъявленным им обвинениям. В соответствии с Законом о психическом здоровье 1983 года они были приговорены к бессрочному заключению в больнице Бродмур, психиатрическом учреждении строгого режима.