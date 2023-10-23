Женские имена в названии советской парфюмерии

Многие и по сей день вспоминают этот чудесный цветочный аромат с ностальгией, мечтая о его возрождении. Пирамида: альбанум, жасмин, ландыш, герань, ветивер, пачули, амбра, мускус, альдегиды.

"Ника" - далеко не самое распространенное имя в советское время, которое чаще всего было даже не самим именем, а сокращением от Вероники. Но в этом случае парфюмерная промышленность (Фабрика "Алые паруса") не столько отталкивалась от красоты женских имен, сколько создавала символичное название: духи были выпущены в конце 70-х в честь Олимпиады-80.

Чувственный, легкий и свежий аромат был просто обречен на успех, что, собственно, и произошло. Пирамида: верхние ноты: зелень, персик; средние: белый гиацинт, жасмин, мускатный виноград; база: кедр, амбра, белый мускус.