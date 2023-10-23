Женские имена в названии советской парфюмерии

Популяризация некоторых женских имен быстро нашла отклик в парфюмерии, что существенно облегчило сильной половине человечества поиск подарков к различным праздникам: например, в школьные годы большинство Наташ на 8 марта непременно получали флакончик одноименных духов.
Ну а как обстояли дела с другими женскими именами, принимающими участие в наименовании духов? Пожалуй, точно так же, как и в реальной жизни: от привычных слуху и распространенных имен, до экзотических или заимствованных у литературных/сказочных персонажей. Попробуем вспомнить?
"Елена" - духи, выпущенные фабрикой "Новая Заря" в конце 70-х гг. Пирамида: Верхние ноты: листья и ягоды черной смородины; средние: ландыш, роза, жасмин; база: виргинский кедр, мускус, лист табака, амбра, сандаловое дерево.
В начале 80-х появился и другой вариант "Елены", совместное детище СССР и Франции ("Союзпарфюмерпром") - концентрированные твердые духи, футляр которых был оформлен в виде тюбика помады.
"Людмила" - еще один вариант цветочных духов, которые существовали как в классическом жидком, так и в твердом виде. С "Еленой" духи роднила не только общая ароматическая группа (цветочно-фруктовая), но и оформление твердого варианта: красочно оформленная открытка, служащая подложкой для флакона/тюбика.
"Ольга" - несмотря на очень распространенное имя, сами духи были какой-то неуловимой редкостью. Выпускала их в начале 80-х гг. харьковская парфюмерно-косметическая фабрика, и, судя по тому, как менялся дизайн флакона, производство этих духов длилось не один год. Но найти какую-либо информацию по пирамиде этого аромата пока не удалось.
"Татьяна" - такая же история, как и с "Ольгой" - имя популярное, а вот духи, производимые фабрикой "Новая Заря", встречались нечасто.
"Кристина" - один из популярнейших ароматов начала 80-х, который выпускала фабрика "Дзинтарс". Духи с цветочным и каким-то "прозрачным" тонким запахом идеально подходил старшеклассницам, студенткам и молодым женщинам. Уже после того, как "Кристина" была снята с производства, появились "Кристина-1, 2, 3 и 4", но с оригиналом они уже имели мало общего.
Пирамида: Верхние ноты: ландыш, апельсин, гиацинт; средние: жасмин, роза, фиалка, петигрейн; база: сандал, белый мускус, гальбанум, сосна.
"Тамара" - популярное в 50-60 годы женское имя в следующем десятилетии уже несколько утратило свою актуальность, но, похоже, бессмертие это имя обрело благодаря парфюмерной промышленности и конкретно - фабрике "Северное сияние".
Многие и по сей день вспоминают этот чудесный цветочный аромат с ностальгией, мечтая о его возрождении. Пирамида: альбанум, жасмин, ландыш, герань, ветивер, пачули, амбра, мускус, альдегиды.
"Ника" - далеко не самое распространенное имя в советское время, которое чаще всего было даже не самим именем, а сокращением от Вероники. Но в этом случае парфюмерная промышленность (Фабрика "Алые паруса") не столько отталкивалась от красоты женских имен, сколько создавала символичное название: духи были выпущены в конце 70-х в честь Олимпиады-80.
Чувственный, легкий и свежий аромат был просто обречен на успех, что, собственно, и произошло. Пирамида: верхние ноты: зелень, персик; средние: белый гиацинт, жасмин, мускатный виноград; база: кедр, амбра, белый мускус.
"Юлия" - советских девочек этим именем называли довольно часто, а вот одноименный аромат почему-то встречался лишь эпизодически. В 1985 году его выпустила краснодарская фабрика "Сувенир", включив в линейку серии "К 8 марта", о чем намекает оформление упаковки.
Пирамида: верхние ноты: пачули, иланг-иланг; средние: сандал; база: дамасская роза.
"Оксана" - харьковская парфюмерная фабрика выпускала этот цветочно-древесный аромат как в сольном варианте, так и в виде набора - духи + одноименный одеколон. В обоих случаях парфюм упаковывался в красивую картонную коробку, что сразу придавало простенькому флакону довольно нарядный вид.
"Светлана" - в 60-е годы был начат выпуск одеколона с этим названием, который встречался еще и в 70-е годы, но уже во флаконе с несколько измененным дизайном. Немного странным остается тот факт, что такое нежное название получил одеколон с шипровыми, несколько грубоватыми нотами, а духи так никогда и не увидели свет.
Производили "Светлану" многие парфюмерные фабрики: московская, львовская, краснодарская, казанская, свердловская.
"Лада" - тоже духи конца 60-х, который производили сразу на нескольких фабриках страны - в Тбилиси, Свердловске, Москве. Аромат "Лады" цветочно-древесный: жасмин, роза, ландыш, пачули, ветивер, амбра.
"Марина" - еще один образец советской парфюмерии конца 60-х гг. У аромата интересная история: когда в столице открылся молодежный магазин "Марина", его руководство заказало фабрике "Рассвет" разработку фирменного парфюма. Заняться этим поручили парфюмеру Марине Сулеймановой, которая уже успешно "провалила" на дегустационном совете одну свою сложную разработку - духи "Венера".
Но с "Мариной" получилось иначе - духи не только пошли в серийное производство, но и получили высокую международную оценку. К сожалению, сведений о пирамиде аромата найти не удалось.
"Ярославна" - легендарные духи 60-х, которые хороши по всем статьям: и авангардным для того времени оформлением, и очень сложным, постепенно раскрывающимся ароматом. Название тоже непростое: оно сразу же дает отсылку к чему-то древнерусскому, а по факту несет в себе скрытую космическую тему, т.к. было выбрано в честь родины женщины-космонавта Валентины Терешковой.
Пирамида: верхние ноты: бергамот, шалфей, тимьян, орегано, дерево, пачули; средние: ирис, амбра, роза, цветы табака; база: роза, сандал, жасмин, ландыш, мускус.
"Дашенька" - эти скромные духи с цветочным ароматом в 80-е годы производил симферопольский комбинат "Крымская роза". Как и у любой парфюмерной продукции ценой менее 1 рубля, аромат "Дашеньки" был очень простым, непритязательным, но довольно милым. Вот только имя Даша в те годы еще не настолько вошло в моду, как это случилось в 90-е, поэтому редким девочкам удавалось получить эти духи в подарок.
"Виктория" - уже в самом конце 80-х гг. кишиневская фабрика "Виорика" создает этот цветочно-цитрусовый аромат, заключив его во флакон необычной для того времени формы. Но к тому времени во всех комиссионных магазинах и коммерческих ларьках начал появляться импортный парфюм, поэтому "Виктория" осталась практически незамеченной отечественным потребителем.
Ну а дальше начинается некоторая экзотика в женских именах. Чтобы не перегружать статью информацией, пройдемся по ним кратко, без избыточных подробностей:
- "Эсмеральда" - 70-е годы, фабрика "Северное сияние";
- "Джоконда" - середина 70-х, "Дзинтарс";
- "Консуэло" - середина 60-х, "Дзинтарс";
- "Шахразада" - начало 60-х, фабрика "Алые паруса";
- "Одетта" - середина 70-х, фабрика "Дзинтарс";
- "Гаянэ" - начало 70-х, "Северное сияние";
- "Фирюза" - 70-е годы, ташкентская фабрика "Лола";
- "Кармен" - аромат 1928 года, фабрика "Новая Заря";
- "Манон" - 1926 год, фабрика "Новая Заря";
- "Ассоль" - начало 70-х, фабрика "Алые паруса";
- "Сулико" - 50-е годы, "Новые Заря";
- "Аврора" - 70-е годы, "Северное сияние";
- "Линда" - 80-е годы, эстонская фабрика "Флора";
- "Анна Каренина" - середина 70-х, "Новая Заря".
Конечно, не исключено, что какие-то духи с женским именем в названии не были упомянуты, поэтому смело дополняйте эту подборку в комментариях.
Ну и заодно поделитесь впечатлениями - какие духи того времени вам нравились, какие - не очень и почему?
Источник:
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Почему одеколон без этикетки?
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