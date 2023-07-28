О знаменитой фигурке черта времен СССР

Но некоторые такие вещицы до сих пор пользуются популярностью: именно так произошло с известной фигуркой черта периода СССР.

Как в СССР появилась на свет фигурка черта

Сегодня все ценители художественных изделий советского времени отлично знают, что знаменитая сувенирная фигурка — это изделие Каслинского чугунолитейного завода, которые в 70-е — 80-е годы штамповал подобную продукцию огромными тиражами. Знатоки могли бы еще добавить, что это — не совсем обычный чертик, а судя по его длинным пальцам — злой лесной дух Шурале из татарской мифологии, который щекоткой доводит до изнеможения заблудившихся путников.

Но на самом деле фигурка является копией работы неизвестного итальянского мастера, который еще в XIX столетии сделал статуэтку под названием «Черт дразнящий». В Советском Союзе фигурку черта делали не только на Каслинском заводе, но и ряде других предприятий, причем не всегда в качестве исходного материала использовался чугун — иногда встречались не только различные сплавы металлов, но даже и пластмасса. Знаменитые каслинские черти имеют характерное клеймо с буквой «К» на одном из копыт, чем всегда и отличаются от своих собратьев, сделанных на других заводах.

Как использовались фигурки в советские времена

Иногда знаменитый сувенир продавали в виде одного-единственного чертика, а иногда — и в паре: большой напротив малого, и оба показывали друг другу «носы». Одиночные фигурки встречались как большие, так и маленькие, и если в продаже попадались маленькие (цена в советское время 1 руб. 50 коп. у большого — 4 руб. 50 коп.), то накануне праздников чертики становились самой ходовой позицией в сувенирных магазинах.