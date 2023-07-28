О знаменитой фигурке черта времен СССР

Интерьер советских квартир, а так же различные предметы движимого и недвижимого имущества иногда украшались весьма необычными вещами. Правда, к несчастью, оригинальный вид этих безделушек казался настолько впечатляющим, что их использование становилось массовой модой, и соответственно, утрачивало свою самобытность и необычность.
Но некоторые такие вещицы до сих пор пользуются популярностью: именно так произошло с известной фигуркой черта периода СССР.
Как в СССР появилась на свет фигурка черта
Сегодня все ценители художественных изделий советского времени отлично знают, что знаменитая сувенирная фигурка — это изделие Каслинского чугунолитейного завода, которые в 70-е — 80-е годы штамповал подобную продукцию огромными тиражами. Знатоки могли бы еще добавить, что это — не совсем обычный чертик, а судя по его длинным пальцам — злой лесной дух Шурале из татарской мифологии, который щекоткой доводит до изнеможения заблудившихся путников.
Но на самом деле фигурка является копией работы неизвестного итальянского мастера, который еще в XIX столетии сделал статуэтку под названием «Черт дразнящий». В Советском Союзе фигурку черта делали не только на Каслинском заводе, но и ряде других предприятий, причем не всегда в качестве исходного материала использовался чугун — иногда встречались не только различные сплавы металлов, но даже и пластмасса. Знаменитые каслинские черти имеют характерное клеймо с буквой «К» на одном из копыт, чем всегда и отличаются от своих собратьев, сделанных на других заводах.
Как использовались фигурки в советские времена
Иногда знаменитый сувенир продавали в виде одного-единственного чертика, а иногда — и в паре: большой напротив малого, и оба показывали друг другу «носы». Одиночные фигурки встречались как большие, так и маленькие, и если в продаже попадались маленькие (цена в советское время 1 руб. 50 коп. у большого — 4 руб. 50 коп.), то накануне праздников чертики становились самой ходовой позицией в сувенирных магазинах.
В зависимости от того, на какую дату приходился свежий завоз товара, можно было предугадать — кому: мальчикам или девочкам предстоит получить в подарок этот забавный сувенир. Судя по воспоминаниям людей, чьи школьные/студенческие годы пришлись на 80-е, почему-то чаще всего везло девчонкам: именно они на 8 марта получали самое большое количество чертей в подарок ))) Но и мальчики не отставали от прекрасной половины человечества: многие из них покупали себе эти фигурки самостоятельно, и вот зачем они это делали…
Чертик из СССР — главное украшение мототехники
Сейчас уже вряд ли можно будет найти того человека, которому первому пришла в голову мысль украсить свой мотоцикл фигуркой этого чертика. Но надо заметить, что подобное украшение было настолько популярным, что устоять перед ним не мог ни один владелец «железного коня».
Тюнинг мотоциклов был занятием распространенным, и даже Волк из знаменитого мультика «Ну, погоди!» украсил бак «железного коня» наклейкой с красоткой, так неужели же байкеры-люди чем-то хуже? ))
Озорной и обладающий несколько вызывающим обаянием чертик как нельзя лучше вписывался в ту атмосферу свободы, скорости и независимости, в которую погружался каждый настоящей мото владелец. Чертики использовали как харизматичное украшение «железного коня», закрепляя его на крыле (чаще на переднем, иногда — и на заднем) своей Явы, Урала или Ижа.
Иногда и автомобилисты присоединялись к мото владельцам в своем желании как-нибудь необычно тюнинговать свою технику, и использовали чертиков взамен традиционной эмблемы с оленем, который был хоть и красив, но далеко не так оригинален, как дразнящийся черт. Некоторые отчаянные велосипедисты тоже пытались подражать своим «старшим братьям» по технике, украшая крылья великов этими фигурками, но выглядело это довольно жалко, поэтому советский велосипедный тюнинг шел своей собственной дорогой, без использования чертей.
Фигурка чертика в советском интерьере
Но, к слову сказать, и у обычных людей, не увлеченных мотоциклами и другой техникой, этот чертик пользовался немалой симпатией: очень часто подобную фигурку можно было увидеть на книжных полках или стеклами мебельных стенок. Забавная фигурка легко вписывалась в интерьер советской квартиры, хотя у старшего поколения она частенько вызывала крайнее неодобрение.
Женщины, не страдающие предрассудками, быстренько сообразили, что подобная статуэтка может использоваться не просто как декоративное украшение, но и очень функциональная вещь: длинные растопыренные пальцы чертика были очень удобной подставкой для хранения ювелирных украшений и бижутерии.
А вот советские дети, особенно младшего возраста, чертика недолюбливали и побаивались. Во дворах ходило множество баек, которые ребятня обожала рассказывать друг другу по вечерам, сидя где-нибудь в укромном уголке у тихо горящего костра.
В этих россказнях часто фигурировала статуэтка чертика, который был способен оживать по ночам и творить множество пакостных дел, направленных против самых маленьких и беспомощных обитателей квартиры — неудивительно, что порой дети так боялись эту фигурку, что предпочитали потихоньку от нее избавиться, соврав родителям, что чертик потерялся/повредился/сломался/разбился…
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