Боксёр Александр Усик планирует баллотироваться на пост президента Украины

Усику сейчас 36 лет, он молод и он не знает поражений на профессиональном ринге - 20 побед (13 нокаутом). Его спортивная карьера достойна восхищения: Усик является чемпионом мира в тяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации, Международной боксерской федерации, Всемирной боксерской организации и Международной боксерской организации, а в 2012 году он стал олимпийским чемпионом в весовой категории до 91 кг.

Впрочем, нынешний президент Незалэжной тоже был известной личностью: и в КВН играл, и в кино снимался. Популярности ему было не занимать. Что касается Усика, то со стороны его шансы не выглядят призрачными. Политолог Дудчак считает, что хуже уже на Украине не будет, даже если к власти придёт спортсмен:«Почему бы и нет? Один боксёр уже на Украине возглавляет столицу, почему бы Усику не пойти в президенты. Поскольку человек на этой должности на Украине ничего не решает, можно и Усика выставлять. Он намного более складно выражает свои мысли в отличие от боксёра Кличко».

Эксперт Жарихин считает, что у боксера Усика вряд ли есть шансы стать президентом Украины, ведь для этого нужно, чтобы за ним стояли местные олигархи и, желательно, американские кураторы. И с одной стороны у Усика отличный спортивный имидж, однако если он начнёт заниматься политикой, ему могут припомнить прошлое, когда спортсмен чуть ли не собирался получать российское гражданство. Впрочем, некоторые его коллеги сочли его слова попыткой привлечь внимание

Кстати, мэр Киева тоже может стать президентом. Господин Кличко заявил, что готов баллотироваться, если понадобятся «его опыт и знания», но пока об этом говорить рано.