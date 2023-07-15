Боксёр Александр Усик планирует баллотироваться на пост президента Украины

Говорит, что сначала доделает кое-какие дела в спорте, а потом займётся политикой.
Чемпион мира в тяжелом весе по четырем версиям Александр Усик заявил о желании стать президентом Украины после завершения спортивной карьеры. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Seconds Out. "Я вернусь в первый тяжелый вес, снова стану абсолютным чемпионом, а потом завершу карьеру и буду баллотироваться на пост президента", - сообщил Усик.
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Усику сейчас 36 лет, он молод и он не знает поражений на профессиональном ринге - 20 побед (13 нокаутом). Его спортивная карьера достойна восхищения: Усик является чемпионом мира в тяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации, Международной боксерской федерации, Всемирной боксерской организации и Международной боксерской организации, а в 2012 году он стал олимпийским чемпионом в весовой категории до 91 кг.
Впрочем, нынешний президент Незалэжной тоже был известной личностью: и в КВН играл, и в кино снимался. Популярности ему было не занимать. Что касается Усика, то со стороны его шансы не выглядят призрачными. Политолог Дудчак считает, что хуже уже на Украине не будет, даже если к власти придёт спортсмен:«Почему бы и нет? Один боксёр уже на Украине возглавляет столицу, почему бы Усику не пойти в президенты. Поскольку человек на этой должности на Украине ничего не решает, можно и Усика выставлять. Он намного более складно выражает свои мысли в отличие от боксёра Кличко».
Эксперт Жарихин считает, что у боксера Усика вряд ли есть шансы стать президентом Украины, ведь для этого нужно, чтобы за ним стояли местные олигархи и, желательно, американские кураторы. И с одной стороны у Усика отличный спортивный имидж, однако если он начнёт заниматься политикой, ему могут припомнить прошлое, когда спортсмен чуть ли не собирался получать российское гражданство. Впрочем, некоторые его коллеги сочли его слова попыткой привлечь внимание
Кстати, мэр Киева тоже может стать президентом. Господин Кличко заявил, что готов баллотироваться, если понадобятся «его опыт и знания», но пока об этом говорить рано.
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Собственно, почему нет? Актёры на Украине президентами становились, можно и боксёров попробовать.
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Клоун был
Теперь пускай два боксера на ринге сойдутся за кресло президента.
Не страна, а Шапито.
Кто вна Украине жил, тот в цирке не смеётся.
Мы не утописты. Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством. В этом мы согласны и с кадетами, и с Брешковской, и с Церетели.
В. И. Ленин