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В Японии придумали, как получать электроэнергию из снега

В Японии придумали, как получать электроэнергию из снега

Автор:
07 марта 2023 09:25
Сообщество : Жизнь
Метки: Япония   гениально   снег   факты   фото   электроэнергия   
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Японцы будут производить электричество из снега.

В середине прошлого века началась эпоха солнечной энергетики: тогда появились первые солнечные батареи. На момент создания они не были особо эффективными: этот показатель равнялся крохотным 4%. Но спустя десятилетия эффективность солнечных батарей увеличилась почти в шесть раз и продолжает расти. Сегодня страны, в которых много солнца, строят огромные электростанции, позволяющие производить энергию из солнечного света.

С помощью подобных установок вырабатывают электричество в Индии, ОАЭ, США и многих других государствах, где много солнечных дней.

Увы, не всем странам так повезло с солнцем. Среди них и Япония, где находится самый снежный город мира. В Аомори среднегодовая толщина снежного покрова составляет рекордные 669 см. Снега здесь так много, что на зиму закрывается даже центральная автомагистраль, которую расчищают весной десятки единиц техники.

Но японцы не были бы японцами, если бы не придумали, что делать с таким огромным количеством снега. Вместо того, чтобы скидывать снег в океан, они решили преобразовывать его в энергию. Какую установку придумали японские инженеры и как они собираются получать свет из снега, рассказывает автор видеоролика.


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Метки: Япония   гениально   снег   факты   фото   электроэнергия   
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5  комментариев
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4k
Taf Taffus Час назад
Вот когда начнут производить в товарных количествах, тогда и приходите. А пока минус за кликбейтную рекламу кликбейтного ролика на стороннем ресурсе.
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5k
Горожанин 52 минуты назад
В мире капитала. Люди платят за идею, возвышая своё маленькое тупое Я. Дураку не нужна ложь, ему немного подпоешь - и делай с ним что хошь... В мире капитала и чистогана давно всё так работает))
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99k
parallax 2 часа назад
Ну да, совершенно "бесплатная" энергия. А строительство и обслуживание самой установки и подвоз снега, будет оплачивать дед Мороз?
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