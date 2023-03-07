В Японии придумали, как получать электроэнергию из снега

В середине прошлого века началась эпоха солнечной энергетики: тогда появились первые солнечные батареи. На момент создания они не были особо эффективными: этот показатель равнялся крохотным 4%. Но спустя десятилетия эффективность солнечных батарей увеличилась почти в шесть раз и продолжает расти. Сегодня страны, в которых много солнца, строят огромные электростанции, позволяющие производить энергию из солнечного света.

С помощью подобных установок вырабатывают электричество в Индии, ОАЭ, США и многих других государствах, где много солнечных дней.