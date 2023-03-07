В Японии придумали, как получать электроэнергию из снега

Японцы будут производить электричество из снега.
В середине прошлого века началась эпоха солнечной энергетики: тогда появились первые солнечные батареи. На момент создания они не были особо эффективными: этот показатель равнялся крохотным 4%. Но спустя десятилетия эффективность солнечных батарей увеличилась почти в шесть раз и продолжает расти. Сегодня страны, в которых много солнца, строят огромные электростанции, позволяющие производить энергию из солнечного света.
С помощью подобных установок вырабатывают электричество в Индии, ОАЭ, США и многих других государствах, где много солнечных дней.
Увы, не всем странам так повезло с солнцем. Среди них и Япония, где находится самый снежный город мира. В Аомори среднегодовая толщина снежного покрова составляет рекордные 669 см. Снега здесь так много, что на зиму закрывается даже центральная автомагистраль, которую расчищают весной десятки единиц техники.
Но японцы не были бы японцами, если бы не придумали, что делать с таким огромным количеством снега. Вместо того, чтобы скидывать снег в океан, они решили преобразовывать его в энергию. Какую установку придумали японские инженеры и как они собираются получать свет из снега, рассказывает автор видеоролика.
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