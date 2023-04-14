Президент Байден предложил ирландцам "лизнуть мир", и теперь все думают, что он имел в виду

В Сети гадают, что бы это значило? Оговорка или метафора? Есть мнение, что таким образом Байден призвал бережнее относиться к миру. "Как по-русски говорят «облизывать», но не в прямом смысле".

Между тем, официальный сайт Белого дома включил фразу «лизать мир» в пресс-релиз Байдена о визите в Ирландию, так что еще одной загадкой стало больше.