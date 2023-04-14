Президент Байден предложил ирландцам "лизнуть мир", и теперь все думают, что он имел в виду

С Джо Байденом не заскучаешь. Он падает, не стесняясь, портит воздух, здоровается с пустотой и говорит так, что люди гадаю о смысле сказанного. А кто-то просто стряпает мемы, считая президента Соединенных Штатов идеальным поставщиком идей для творчества.
Джо Байден во время выступления в Ирландии предложил собравшися "лизнуть мир". «Спасибо вам, благослови вас Господь! Давайте лизнем мир! Давайте сделаем это», - сообщил президент США и вызвал сдержанный смех в зале.
В Сети гадают, что бы это значило? Оговорка или метафора? Есть мнение, что таким образом Байден призвал бережнее относиться к миру. "Как по-русски говорят «облизывать», но не в прямом смысле".
Между тем, официальный сайт Белого дома включил фразу «лизать мир» в пресс-релиз Байдена о визите в Ирландию, так что еще одной загадкой стало больше.
Впрочем, все эти теории о том, что имел в виду Байде, н - вторичны. В конце концов, голова - предмет тёмный, исследованию не подлежит (цит.), а уж голова президента США - тем более. Главное, что есть тема для мемов.
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Кстати, некоторые пользователи считают, что Байден пошёл по пути Далай-ламы XIV, который совсем недавно попросил «пососать язык» несовершеннолетнего.
Впрочем, за этот визит в Великобританию и Ирландию Байден уже не раз успел удивить публику. Сначала тем, что прямо в аэропорту отпихнул встречавшего его премьера Великобритании Сунака, как какого-то постороннего, а затем, выступая в Ольстерском университете в Северной Ирландии, когда он обернулся и попросил невидимого собеседника не прыгать.
То ли еще будет...
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